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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/abd-mahkemesi-duyurdu-reza-zarrabin-cezasi-belli-oldu-1107252685.html
ABD mahkemesi duyurdu: Reza Zarrab'ın cezası belli oldu
ABD mahkemesi duyurdu: Reza Zarrab'ın cezası belli oldu
Sputnik Türkiye
ABD'de görülen İran yaptırımları davasında Reza Zarrab'ın cezası açıklandı. Mahkeme, Zarrab'ın tutuklu kaldığı süreyi yeterli bularak ek hapis cezası vermedi. 14.07.2026, Sputnik Türkiye
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ABD'de İran'a yönelik yaptırımları delmek amacıyla kurulan altın ticareti ağına ilişkin davada yargılanan Türk-İranlı iş insanı Reza Zarrab hakkında karar açıklandı. New York'taki mahkeme, ABD'li savcılıkla iş birliği yapan Zarrab'ın cezaevinde geçirdiği süreyi yeterli bularak yeniden hapis cezası vermedi.Mahkeme ayrıca Zarrab'a ek para cezası veya tazminat uygulanmasına gerek olmadığına hükmetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/reza-zarrab-miamide-dilara-altintop-ile-evlendi-1092822155.html
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abd, ortadoğu, reza zarrab, abd, i̇ran, new york
abd, ortadoğu, reza zarrab, abd, i̇ran, new york

ABD mahkemesi duyurdu: Reza Zarrab'ın cezası belli oldu

20:48 14.07.2026
© AAReza Zarrab
Reza Zarrab - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
© AA
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ABD'de görülen İran yaptırımları davasında Reza Zarrab'ın cezası açıklandı. Mahkeme, Zarrab'ın tutuklu kaldığı süreyi yeterli bularak ek hapis cezası vermedi.
ABD'de İran'a yönelik yaptırımları delmek amacıyla kurulan altın ticareti ağına ilişkin davada yargılanan Türk-İranlı iş insanı Reza Zarrab hakkında karar açıklandı.
New York'taki mahkeme, ABD'li savcılıkla iş birliği yapan Zarrab'ın cezaevinde geçirdiği süreyi yeterli bularak yeniden hapis cezası vermedi.
Mahkeme ayrıca Zarrab'a ek para cezası veya tazminat uygulanmasına gerek olmadığına hükmetti.
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