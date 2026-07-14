Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/besiktas-leandro-trossard-transferinde-mutlu-sona-ulasti--1107228042.html
Beşiktaş, Leandro Trossard transferinde mutlu sona ulaştı
Beşiktaş, Leandro Trossard transferinde mutlu sona ulaştı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, Belçikalı yıldız Leandro Trossard'ın transferi için Arsenal'la anlaşmaya vardı. 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T00:30+0300
2026-07-14T00:30+0300
spor
beşiktaş
i̇stanbul
arsenal
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
transfer
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0e/1107227883_0:0:707:398_1920x0_80_0_0_0f8fe74208b5b8ed1775151e443892f0.jpg
Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Arsenal forması giyen Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard'ın transferinde anlaşma sağladı. Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun haberine göre siyah-beyazlılar, Arsenal'e 18 milyon euro bonservis bedeli ve 2 milyon euro bonus ödeyecek.Haberde, Trossard'ın transferi kabul ettiği ve sağlık kontrolleriyle resmi sözleşmeye imza atmak üzere yarın gece İstanbul'a geleceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/galatasarayin-yeni-transferi-lesley-ugochukwu-istanbula-geldi-1107226164.html
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0e/1107227883_19:0:688:502_1920x0_80_0_0_1ea58700374476e899bf094071e6b323.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
beşiktaş, i̇stanbul, arsenal, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, transfer
beşiktaş, i̇stanbul, arsenal, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, transfer

Beşiktaş, Leandro Trossard transferinde mutlu sona ulaştı

00:30 14.07.2026
© AP PhotoLeandro Trossard
Leandro Trossard - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
© AP Photo
Abone ol
Beşiktaş, Belçikalı yıldız Leandro Trossard'ın transferi için Arsenal'la anlaşmaya vardı.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Arsenal forması giyen Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard'ın transferinde anlaşma sağladı.
Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun haberine göre siyah-beyazlılar, Arsenal'e 18 milyon euro bonservis bedeli ve 2 milyon euro bonus ödeyecek.
Haberde, Trossard'ın transferi kabul ettiği ve sağlık kontrolleriyle resmi sözleşmeye imza atmak üzere yarın gece İstanbul'a geleceği belirtildi.
Lesley Ugochukwu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
SPOR
Galatasaray'ın yeni transferi: Lesley Ugochukwu, İstanbul'a geldi
Dün, 21:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала