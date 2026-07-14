https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/besiktas-leandro-trossard-transferinde-mutlu-sona-ulasti--1107228042.html

Beşiktaş, Leandro Trossard transferinde mutlu sona ulaştı

Beşiktaş, Leandro Trossard transferinde mutlu sona ulaştı

Sputnik Türkiye

Beşiktaş, Belçikalı yıldız Leandro Trossard'ın transferi için Arsenal'la anlaşmaya vardı. 14.07.2026, Sputnik Türkiye

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spor

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futbol

futbol maçı

türkiye futbol federasyonu

transfer

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Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Arsenal forması giyen Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard'ın transferinde anlaşma sağladı. Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun haberine göre siyah-beyazlılar, Arsenal'e 18 milyon euro bonservis bedeli ve 2 milyon euro bonus ödeyecek.Haberde, Trossard'ın transferi kabul ettiği ve sağlık kontrolleriyle resmi sözleşmeye imza atmak üzere yarın gece İstanbul'a geleceği belirtildi.

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beşiktaş, i̇stanbul, arsenal, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, transfer