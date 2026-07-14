https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/besiktas-leandro-trossard-transferinde-mutlu-sona-ulasti--1107228042.html
Beşiktaş, Leandro Trossard transferinde mutlu sona ulaştı
Beşiktaş, Leandro Trossard transferinde mutlu sona ulaştı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, Belçikalı yıldız Leandro Trossard'ın transferi için Arsenal'la anlaşmaya vardı. 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T00:30+0300
2026-07-14T00:30+0300
2026-07-14T00:30+0300
spor
beşiktaş
i̇stanbul
arsenal
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
transfer
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0e/1107227883_0:0:707:398_1920x0_80_0_0_0f8fe74208b5b8ed1775151e443892f0.jpg
Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Arsenal forması giyen Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard'ın transferinde anlaşma sağladı. Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun haberine göre siyah-beyazlılar, Arsenal'e 18 milyon euro bonservis bedeli ve 2 milyon euro bonus ödeyecek.Haberde, Trossard'ın transferi kabul ettiği ve sağlık kontrolleriyle resmi sözleşmeye imza atmak üzere yarın gece İstanbul'a geleceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/galatasarayin-yeni-transferi-lesley-ugochukwu-istanbula-geldi-1107226164.html
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0e/1107227883_19:0:688:502_1920x0_80_0_0_1ea58700374476e899bf094071e6b323.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
beşiktaş, i̇stanbul, arsenal, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, transfer
beşiktaş, i̇stanbul, arsenal, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, transfer
Beşiktaş, Leandro Trossard transferinde mutlu sona ulaştı
Beşiktaş, Belçikalı yıldız Leandro Trossard'ın transferi için Arsenal'la anlaşmaya vardı.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Arsenal forması giyen Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard'ın transferinde anlaşma sağladı.
Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun haberine göre siyah-beyazlılar, Arsenal'e 18 milyon euro bonservis bedeli ve 2 milyon euro bonus ödeyecek.
Haberde, Trossard'ın transferi kabul ettiği ve sağlık kontrolleriyle resmi sözleşmeye imza atmak üzere yarın gece İstanbul'a geleceği belirtildi.