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Galatasaray'ın yeni transferi: Lesley Ugochukwu, İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın yeni transferi: Lesley Ugochukwu, İstanbul'a geldi
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın transfer görüşmelerini sürdürdüğü Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu, resmi temasları tamamlamak üzere İstanbul'a geldi. 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T21:27+0300
2026-07-13T21:27+0300
spor
abdullah kavukcu
i̇stanbul
galatasaray
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
transfer
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22 yaşındaki futbolcu Lesley Ugochukwu, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu ve sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından karşılandı. Galatasaray atkısını takarak basın mensuplarına poz veren Ugochukwu, İstanbul'da olmaktan dolayı mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade etti.Genç oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmesinin ve transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Galatasaray'la resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/super-ligde-transfer-kulisleri-besiktastan-fenerbahcenin-oyuncusuna-ilgi-galatasarayda-son-durum-1107203930.html
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abdullah kavukcu, i̇stanbul, galatasaray, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, transfer
abdullah kavukcu, i̇stanbul, galatasaray, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, transfer

Galatasaray'ın yeni transferi: Lesley Ugochukwu, İstanbul'a geldi

21:27 13.07.2026
© AA / Erhan ElaldıLesley Ugochukwu
Lesley Ugochukwu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
© AA / Erhan Elaldı
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Galatasaray'ın transfer görüşmelerini sürdürdüğü Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu, resmi temasları tamamlamak üzere İstanbul'a geldi.
22 yaşındaki futbolcu Lesley Ugochukwu, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu ve sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından karşılandı.
Galatasaray atkısını takarak basın mensuplarına poz veren Ugochukwu, İstanbul'da olmaktan dolayı mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade etti.
Genç oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmesinin ve transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Galatasaray'la resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
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