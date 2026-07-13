https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/galatasarayin-yeni-transferi-lesley-ugochukwu-istanbula-geldi-1107226164.html

Galatasaray'ın yeni transferi: Lesley Ugochukwu, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın yeni transferi: Lesley Ugochukwu, İstanbul'a geldi

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın transfer görüşmelerini sürdürdüğü Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu, resmi temasları tamamlamak üzere İstanbul'a geldi. 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T21:27+0300

2026-07-13T21:27+0300

2026-07-13T21:27+0300

spor

abdullah kavukcu

i̇stanbul

galatasaray

futbol

futbol maçı

türkiye futbol federasyonu

transfer

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22 yaşındaki futbolcu Lesley Ugochukwu, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu ve sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından karşılandı. Galatasaray atkısını takarak basın mensuplarına poz veren Ugochukwu, İstanbul'da olmaktan dolayı mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade etti.Genç oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmesinin ve transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Galatasaray'la resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/super-ligde-transfer-kulisleri-besiktastan-fenerbahcenin-oyuncusuna-ilgi-galatasarayda-son-durum-1107203930.html

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abdullah kavukcu, i̇stanbul, galatasaray, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, transfer