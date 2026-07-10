https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/motorin-fiyatlari-yarin-dusuyor-tabelalara-nasil-yansiyacak-1107158974.html

Motorin fiyatları yarın düşüyor: Tabelalara nasıl yansıyacak?

Motorin fiyatları yarın düşüyor: Tabelalara nasıl yansıyacak?

Sputnik Türkiye

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına indirim yapılması bekleniyor. 10.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-10T09:31+0300

2026-07-10T09:31+0300

2026-07-10T09:31+0300

ekonomi̇

motorin

abd

i̇ran

brent petrol

akaryakıt fiyatları

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Motorin fiyatları kısa sürede 3 kez artış yaşamıştı. ABD ve İran arasındaki gerilimin artması, ateşkesin sona ermesi, saldırıların başlamasıyla birlikte petrol fiyatları da yükseldi.Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan tankerin bulunmaması da yüksek fiyatlara neden oluyor. 80 dolara yaklaşan Brent petrol 75 dolara kadar gerileyince akaryakıt fiyatlarında indirim gündeme geldi.Motorine indirimMotorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,16 lira indirim yapılmasına karar verildi.Motorin fiyatı ne olacak?Motorinin litresi İstanbul'da 67,72 liraya, Ankara'da 68,83 liraya, İzmir'de 69,10 liraya, doğu illerinde ise 70,58 liraya gerilemesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/trumpin-iranla-muzakerelerin-bittigini-aciklamasiyla-brent-petrolun-fiyati-yuzde-6dan-fazla-1107102172.html

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motorin, abd, i̇ran, brent petrol, akaryakıt fiyatları