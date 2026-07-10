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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/motorin-fiyatlari-yarin-dusuyor-tabelalara-nasil-yansiyacak-1107158974.html
Motorin fiyatları yarın düşüyor: Tabelalara nasıl yansıyacak?
Motorin fiyatları yarın düşüyor: Tabelalara nasıl yansıyacak?
Sputnik Türkiye
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına indirim yapılması bekleniyor. 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T09:31+0300
2026-07-10T09:31+0300
ekonomi̇
motorin
abd
i̇ran
brent petrol
akaryakıt fiyatları
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Motorin fiyatları kısa sürede 3 kez artış yaşamıştı. ABD ve İran arasındaki gerilimin artması, ateşkesin sona ermesi, saldırıların başlamasıyla birlikte petrol fiyatları da yükseldi.Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan tankerin bulunmaması da yüksek fiyatlara neden oluyor. 80 dolara yaklaşan Brent petrol 75 dolara kadar gerileyince akaryakıt fiyatlarında indirim gündeme geldi.Motorine indirimMotorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,16 lira indirim yapılmasına karar verildi.Motorin fiyatı ne olacak?Motorinin litresi İstanbul'da 67,72 liraya, Ankara'da 68,83 liraya, İzmir'de 69,10 liraya, doğu illerinde ise 70,58 liraya gerilemesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/trumpin-iranla-muzakerelerin-bittigini-aciklamasiyla-brent-petrolun-fiyati-yuzde-6dan-fazla-1107102172.html
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motorin, abd, i̇ran, brent petrol, akaryakıt fiyatları
motorin, abd, i̇ran, brent petrol, akaryakıt fiyatları

Motorin fiyatları yarın düşüyor: Tabelalara nasıl yansıyacak?

09:31 10.07.2026
© AABenzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
© AA
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Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına indirim yapılması bekleniyor.
Motorin fiyatları kısa sürede 3 kez artış yaşamıştı. ABD ve İran arasındaki gerilimin artması, ateşkesin sona ermesi, saldırıların başlamasıyla birlikte petrol fiyatları da yükseldi.
Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan tankerin bulunmaması da yüksek fiyatlara neden oluyor. 80 dolara yaklaşan Brent petrol 75 dolara kadar gerileyince akaryakıt fiyatlarında indirim gündeme geldi.

Motorine indirim

Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,16 lira indirim yapılmasına karar verildi.

Motorin fiyatı ne olacak?

Motorinin litresi İstanbul'da 67,72 liraya, Ankara'da 68,83 liraya, İzmir'de 69,10 liraya, doğu illerinde ise 70,58 liraya gerilemesi bekleniyor.
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
EKONOMİ
Trump'ın İran'la müzakerelerin bittiğini açıklamasıyla Brent petrolün fiyatı yüzde 6'dan fazla yükseldi
8 Temmuz, 13:09
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