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Başsavcılık koordinesinde çocukların cinsel istismarına yönelik çalışma: 25 zanlı tutuklandı, 2'si aranıyor
Başsavcılık koordinesinde çocukların cinsel istismarına yönelik çalışma: 25 zanlı tutuklandı, 2'si aranıyor
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İstanbul'da çocukların kullanıldığı bazı görüntüleri satın aldığı belirlenen şüphelilerden 25'i gözaltına alınmalarının ardından tutuklandı. Tespit edilen... 14.07.2026, Sputnik Türkiye
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anadolu cumhuriyet başsavcılığı
i̇stanbul
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce çocukların cinsel istismarına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, yürütülen çalışmalar kapsamında, sosyal paylaşım uygulaması üzerinden çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri temin ederek satışını yaptığı tespit edilen şüpheli M.Y'nin 4 Mayıs'ta tutuklandığı bildirildi.Devam eden çalışmalarda, M.Y'den çocukların kullanıldığı söz konusu görüntüleri satın aldığı değerlendirilen şüphelilerle ilgili de soruşturma başlatıldı. Açıklamaya göre bu kapsamda zanlıların ikamet adreslerinde 11-12 Haziran'da eş zamanlı arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildiği ve çok sayıda dijital delil ile materyale el konulduğu kaydedildi.Açıklamada, bu materyallerin incelenmesi sonucu 27 şüpheli tespit edildiği, haklarında gözaltı kararı verilen zanlılardan 25'inin yakalandığı, 2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.Başsavcılık gözaltına alınan 25 şüphelinin sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandıklarını bildirdi.
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anadolu cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul, çocuk, çocuk istismarı, müstehcen görüntü
anadolu cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul, çocuk, çocuk istismarı, müstehcen görüntü

Başsavcılık koordinesinde çocukların cinsel istismarına yönelik çalışma: 25 zanlı tutuklandı, 2'si aranıyor

23:39 14.07.2026 (güncellendi: 23:40 14.07.2026)
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İstanbul'da çocukların kullanıldığı bazı görüntüleri satın aldığı belirlenen şüphelilerden 25'i gözaltına alınmalarının ardından tutuklandı. Tespit edilen diğer 2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce çocukların cinsel istismarına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, yürütülen çalışmalar kapsamında, sosyal paylaşım uygulaması üzerinden çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri temin ederek satışını yaptığı tespit edilen şüpheli M.Y'nin 4 Mayıs'ta tutuklandığı bildirildi.
Devam eden çalışmalarda, M.Y'den çocukların kullanıldığı söz konusu görüntüleri satın aldığı değerlendirilen şüphelilerle ilgili de soruşturma başlatıldı. Açıklamaya göre bu kapsamda zanlıların ikamet adreslerinde 11-12 Haziran'da eş zamanlı arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildiği ve çok sayıda dijital delil ile materyale el konulduğu kaydedildi.
Açıklamada, bu materyallerin incelenmesi sonucu 27 şüpheli tespit edildiği, haklarında gözaltı kararı verilen zanlılardan 25'inin yakalandığı, 2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Başsavcılık gözaltına alınan 25 şüphelinin sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandıklarını bildirdi.
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