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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/basbakan-radev-bulgaristan-ukrayna-yanlisi-gonulluler-koalisyonuna-katilmayacak-1107238280.html
Başbakan Radev: Bulgaristan, Ukrayna yanlısı Gönüllüler Koalisyonu'na katılmayacak
Başbakan Radev: Bulgaristan, Ukrayna yanlısı Gönüllüler Koalisyonu'na katılmayacak
Sputnik Türkiye
Ukrayna'ya askeri destek vermeyeceklerinin altını bir kez daha çizen Radev, Gönüllüler Koalisyonu'nda yer alma planları olmadığını da açıkça dile getirdi. 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T12:34+0300
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rumen radev
gönüllüler koalisyonu
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Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Ukrayna'daki çatışmaların askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini belirterek, ülkesinin Batı tarafından kurulan koalisyonda yer almayacağını açıkladı.Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Bastille Günü kutlamalarına katılan Radev, gazetecilere yaptığı açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Gönüllüler Koalisyonu'na katılım için gelen daveti değerlendirdi. Ukrayna'ya yönelik finansal ve askeri yardımların çatışmayı daha da derinleştirdiğini kaydeden Radev, "Benim kanaatime göre bu çatışmanın çözümü, onu askeri yollarla uzatmakta değil, tırmanışı nihai olarak sona erdirecek güçlü bir diplomatik misyondadır" ifadelerini kullandı.Bulgaristan'ın mevcut tutumunu yineleyen Radev, hükümetin söz konusu yardımları sağlayan bir koalisyonun parçası olmayacağını vurguladı. Ülkesinin askeri destek göndermediğinin altını çizen Başbakan, çatışmanın sona ermesi için diplomasiye öncelik verilmesi gerektiğini dile getirdi.Rusya’nın tepkisiKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Gönüllüler Koalisyonu olarak adlandırılan ülkelerin tavrını sert bir dille eleştirerek, bu ülkeleri 'savaş kışkırtıcıları koalisyonu' şeklinde tanımlamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya gönderilen her türlü silah sevkiyatının Rusya için meşru hedef olacağını yinelemişti. Rus yönetimi, Batı'nın Ukrayna'yı silahlandırmasının müzakere sürecine zarar verdiğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmanın içine çektiğini ve bu durumun “ateşle oyun” olduğunu belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/tusk-gonulluler-koalisyonu-sonbaharda-polonyada-tatbikat-yapacak-1107237368.html
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avrupa, bulgaristan, batı, ukrayna, rumen radev, gönüllüler koalisyonu
avrupa, bulgaristan, batı, ukrayna, rumen radev, gönüllüler koalisyonu

Başbakan Radev: Bulgaristan, Ukrayna yanlısı Gönüllüler Koalisyonu'na katılmayacak

12:34 14.07.2026
© AARumen Radev
Rumen Radev - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
© AA
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Ukrayna'ya askeri destek vermeyeceklerinin altını bir kez daha çizen Radev, Gönüllüler Koalisyonu'nda yer alma planları olmadığını da açıkça dile getirdi.
Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Ukrayna'daki çatışmaların askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini belirterek, ülkesinin Batı tarafından kurulan koalisyonda yer almayacağını açıkladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Bastille Günü kutlamalarına katılan Radev, gazetecilere yaptığı açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Gönüllüler Koalisyonu'na katılım için gelen daveti değerlendirdi.

Ukrayna'ya yönelik finansal ve askeri yardımların çatışmayı daha da derinleştirdiğini kaydeden Radev, "Benim kanaatime göre bu çatışmanın çözümü, onu askeri yollarla uzatmakta değil, tırmanışı nihai olarak sona erdirecek güçlü bir diplomatik misyondadır" ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'ın mevcut tutumunu yineleyen Radev, hükümetin söz konusu yardımları sağlayan bir koalisyonun parçası olmayacağını vurguladı.

Ülkesinin askeri destek göndermediğinin altını çizen Başbakan, çatışmanın sona ermesi için diplomasiye öncelik verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Rusya’nın tepkisi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Gönüllüler Koalisyonu olarak adlandırılan ülkelerin tavrını sert bir dille eleştirerek, bu ülkeleri 'savaş kışkırtıcıları koalisyonu' şeklinde tanımlamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya gönderilen her türlü silah sevkiyatının Rusya için meşru hedef olacağını yinelemişti.

Rus yönetimi, Batı'nın Ukrayna'yı silahlandırmasının müzakere sürecine zarar verdiğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmanın içine çektiğini ve bu durumun “ateşle oyun” olduğunu belirtmişti.
Polonya Başbakanı Donald Tusk - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
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