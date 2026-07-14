https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/bangkoktaki-bar-yangininda-can-kaybi-artti-guvenlik-ihmalleri-sorusturuluyor-1107235095.html

Bangkok'taki bar yangınında can kaybı arttı: Güvenlik ihmalleri soruşturuluyor

Bangkok'taki bar yangınında can kaybı arttı: Güvenlik ihmalleri soruşturuluyor

Sputnik Türkiye

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir barda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. Polis, acil çıkış kapılarının kilitli olması, yetersiz... 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T10:29+0300

2026-07-14T10:29+0300

2026-07-14T10:29+0300

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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta pazar gecesi bir barda çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 30'a yükselirken, yetkililer faciada güvenlik ihmali olup olmadığını araştırıyor. Polis, yangının sahne yakınında başladığını ve mekanda kullanılan yanıcı dekorasyon malzemelerinin alevlerin kısa sürede yayılmasına neden olmuş olabileceğini açıkladı.Tayland Emniyet Genel Müdürü Kittiratt Phanphet, ilk bulguların işletmenin müşterilerin güvenliği konusunda gerekli özeni göstermediğine işaret ettiğini belirtti.70'ten fazla yaralı varYetkililer, salı sabahı itibarıyla hayatını kaybeden 30 kişiden 27'sinin kimliğinin tespit edildiğini, 70'ten fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 24'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.İlk incelemelere göre yangının, klima sistemindeki elektrik kısa devresinden kaynaklandığı ve bunun kısa sürede tüm mekanda elektrik kesintisine yol açtığı değerlendiriliyor.Ancak daha önce mekanı ziyaret eden kişiler, barın normal şartlarda da oldukça karanlık olduğunu ve acil çıkışların yeterince işaretlenmediğini anlattı. Bazı görgü tanıkları ise acil çıkış kapılarından birinin kilitli olduğunu ve giriş kapılarının mobilyalar nedeniyle kısmen engellendiğini öne sürdü.Yangın sırasında sahnede performans sergileyen Taylandlı indie müzik grubu Thotsakan'ın iki üyesinin de yaşamını yitirdiği açıklandı.Yetkililer, olayın ardından restoranlar ve eğlence mekanlarında kullanılabilecek yapı ve dekorasyon malzemelerine ilişkin düzenlemelerin gözden geçirileceğini bildirdi. Yerel basına göre işletmenin sahibi, 2019 yılında Tayland'ın Yasothon eyaletinde gündüz saatlerinde çıkan ve can kaybının yaşanmadığı başka bir bar yangınının da sahibiydi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/bangkokta-bir-barda-cikan-yanginda-27-kisi--hayatini-kaybetti-1107200991.html

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