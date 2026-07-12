https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/bangkokta-bir-barda-cikan-yanginda-27-kisi--hayatini-kaybetti-1107200991.html

Bangkok'ta bir barda çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybetti

Bangkok'ta bir barda çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. 12.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-12T23:04+0300

2026-07-12T23:04+0300

2026-07-12T23:14+0300

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Bangkok'un Chatuchak bölgesinde itfaiye ekipleri yerel saatle 00.00 sularında bir barda yangın çıktığına ilişkin ihbar aldıklarını belirtti.Yetkililer, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin mekandaki kişileri tahliye çalışmalarına başladığını ifade etti.Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, olay yerinde basına yaptığı açıklamada, yangında ilk belirlemelere göre 27 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralının hastaneye kaldırıldığını bildirdi.Anutin, yangının sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/iranin-medyasi-dusman-kesm-adasina-dogru-fuzeler-firlatti-1107199212.html

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