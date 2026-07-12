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Bangkok'ta bir barda çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybetti
Bangkok'ta bir barda çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. 12.07.2026, Sputnik Türkiye
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Bangkok'un Chatuchak bölgesinde itfaiye ekipleri yerel saatle 00.00 sularında bir barda yangın çıktığına ilişkin ihbar aldıklarını belirtti.Yetkililer, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin mekandaki kişileri tahliye çalışmalarına başladığını ifade etti.Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, olay yerinde basına yaptığı açıklamada, yangında ilk belirlemelere göre 27 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralının hastaneye kaldırıldığını bildirdi.Anutin, yangının sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.
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bangkok, tayland, yangın
bangkok, tayland, yangın

Bangkok'ta bir barda çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybetti

23:04 12.07.2026 (güncellendi: 23:14 12.07.2026)
© AP Photo / Sakchai LalitBangkok'ta barda yangın
Bangkok'ta barda yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Sakchai Lalit
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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Bangkok'un Chatuchak bölgesinde itfaiye ekipleri yerel saatle 00.00 sularında bir barda yangın çıktığına ilişkin ihbar aldıklarını belirtti.
Yetkililer, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin mekandaki kişileri tahliye çalışmalarına başladığını ifade etti.
Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, olay yerinde basına yaptığı açıklamada, yangında ilk belirlemelere göre 27 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralının hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
Anutin, yangının sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.
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