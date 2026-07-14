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Bakanlık harekete geçti: '3 bin liraya döner' satan işletmeye ceza geldi
Bakanlık harekete geçti: '3 bin liraya döner' satan işletmeye ceza geldi
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Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bir işletmede '3 bin liraya döner satıldığına' ilişkin paylaşımlar üzerine harekete geçti... 14.07.2026, Sputnik Türkiye
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Sosyal medyaya düşen ve kısa sürede gündem olan bir videoda 'yarım ekmek dönerin 3 bin liraya satıldığının' belirtilmesi üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/ticaret-bakanligindan-su-fiyatlarina-siki-denetim-haksiz-zamlar-mercek-altinda-1107163275.html
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kapalıçarşı, ticaret bakanlığı
kapalıçarşı, ticaret bakanlığı

Bakanlık harekete geçti: '3 bin liraya döner' satan işletmeye ceza geldi

08:46 14.07.2026 (güncellendi: 09:04 14.07.2026)
© Bakanlık harekete geçti: '3 bin liraya dönere' denetim
Bakanlık harekete geçti: '3 bin liraya dönere' denetim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
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Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bir işletmede '3 bin liraya döner satıldığına' ilişkin paylaşımlar üzerine harekete geçti. Söz konusu işletmenin haksız fiyat artışı kapsamında 4 ürünü için tutanak düzenlendi, 12 üründe, ürünlerin cl/ml bilgilerinin yer almadığı belirlendi ve işletmeye idari para cezası verildi.
Sosyal medyaya düşen ve kısa sürede gündem olan bir videoda 'yarım ekmek dönerin 3 bin liraya satıldığının' belirtilmesi üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti.
Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

Sosyal medyada yer alan, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bir işletmede 3.000 TL'ye döner satıldığına ilişkin paylaşımlar üzerine Ticaret Bakanlığı ekiplerimiz harekete geçmiştir.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğümüz ile Fatih Belediyesi Zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde; işletmede 100 gram dönerin 600 TL'den satışa sunulduğu tespit edilmiş, haksız fiyat artışı kapsamında 4 ürün için tutanak düzenlenmiştir.

Hazırlanan tutanak ve tüm bilgi-belgeler, değerlendirilmek üzere Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu'na gönderilmiştir. Ayrıca yapılan incelemelerde 12 üründe, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırı şekilde ürünlerin cl/ml bilgilerinin yer almadığı belirlenmiş ve işletmeye idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin haklarını korumak, haksız fiyat uygulamalarıyla mücadele etmek ve adil ticaret düzenini sağlamak amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.

Ticaret Bakanlığından su fiyatlarına sıkı denetim: Haksız zamlar mercek altında - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
TÜRKİYE
Ticaret Bakanlığından su fiyatlarına sıkı denetim: Haksız zamlar mercek altında
10 Temmuz, 14:36
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