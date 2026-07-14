https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/bakanlik-harekete-gecti-3-bin-liraya-doner-satan-isletmeye-ceza-geldi-1107230647.html

Bakanlık harekete geçti: '3 bin liraya döner' satan işletmeye ceza geldi

Bakanlık harekete geçti: '3 bin liraya döner' satan işletmeye ceza geldi

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bir işletmede '3 bin liraya döner satıldığına' ilişkin paylaşımlar üzerine harekete geçti... 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T08:46+0300

2026-07-14T08:46+0300

2026-07-14T09:04+0300

türki̇ye

kapalıçarşı

ticaret bakanlığı

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Sosyal medyaya düşen ve kısa sürede gündem olan bir videoda 'yarım ekmek dönerin 3 bin liraya satıldığının' belirtilmesi üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/ticaret-bakanligindan-su-fiyatlarina-siki-denetim-haksiz-zamlar-mercek-altinda-1107163275.html

türki̇ye

kapalıçarşı

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kapalıçarşı, ticaret bakanlığı