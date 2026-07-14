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Bahçeli'den AB çıkışı: 'Türkiye'nin dışlandığı yıllar Avrupa'ya ne kazandırdı?'
Bahçeli'den AB çıkışı: 'Türkiye'nin dışlandığı yıllar Avrupa'ya ne kazandırdı?'
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Devlet Bahçeli, MHP'nin Grup Toplantısında konuştu. Bahçeli "Türkiye'nin dışlandığı yıllar Avrupa'ya ne kazandırdı?" dedi. 14.07.2026, Sputnik Türkiye
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.Ankara'da NATO ZirvesiMHP lideri Bahçeli, Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin “Ankara'da toplanan NATO zirvesini alelade bir diplomasi faaliyeti olarak okumak sığ bir değerlendirme olacaktır." dedi.'NATO yeni bir devrin şafağındadır'Türkiye'nin yeni dönemin önemli tartışmalarının merkezi olduğunu belirten Bahçeli "Türkiye yeni dönemin kurucu aktörlerinden biridir. NATO yeni bir devrin şafağındadır. İttifak hukukunu yaralayan çelişkiler ortadan kalkmalı. NATO'da müttefiklere ambargo ortadan kalkacak mı?" diye konuştu.Hürmüz'de ABD İran gerilimiHürmüz Boğazı'nda artan ABD-İran gerilimine de değinen Bahçeli "Daha iki hafta önce bu kürsüden mutabakat sözlerine ilişkin duyduğumuz memnuniyeti söylemiştik. Verilen mutabakat sözü nihayete ulaşmalı. İran'ın bombalanması barış ihtimaline güveni sarstı. İran tarafı saldırıya uğramıştır ve vatandaşları öldürülmüştür. Bu gerçekler görülmelidir. ABD Başkanı'nın 'Mutabakat benim için bitti.' açıklaması sorunludur. Mutabakat bir şahsın değil devletin taahhüdüdür." ifadelerini kullandı.Türkiye'nin AB süreci
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Bahçeli'den AB çıkışı: 'Türkiye'nin dışlandığı yıllar Avrupa'ya ne kazandırdı?'

11:02 14.07.2026 (güncellendi: 11:26 14.07.2026)
© Didem MenteMilliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
© Didem Mente
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Devlet Bahçeli, MHP'nin Grup Toplantısında konuştu. Bahçeli "Türkiye'nin dışlandığı yıllar Avrupa'ya ne kazandırdı?" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Ankara'da NATO Zirvesi

MHP lideri Bahçeli, Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin “Ankara'da toplanan NATO zirvesini alelade bir diplomasi faaliyeti olarak okumak sığ bir değerlendirme olacaktır." dedi.

'NATO yeni bir devrin şafağındadır'

Türkiye'nin yeni dönemin önemli tartışmalarının merkezi olduğunu belirten Bahçeli "Türkiye yeni dönemin kurucu aktörlerinden biridir. NATO yeni bir devrin şafağındadır. İttifak hukukunu yaralayan çelişkiler ortadan kalkmalı. NATO'da müttefiklere ambargo ortadan kalkacak mı?" diye konuştu.

Hürmüz'de ABD İran gerilimi

Hürmüz Boğazı'nda artan ABD-İran gerilimine de değinen Bahçeli "Daha iki hafta önce bu kürsüden mutabakat sözlerine ilişkin duyduğumuz memnuniyeti söylemiştik. Verilen mutabakat sözü nihayete ulaşmalı. İran'ın bombalanması barış ihtimaline güveni sarstı. İran tarafı saldırıya uğramıştır ve vatandaşları öldürülmüştür. Bu gerçekler görülmelidir. ABD Başkanı'nın 'Mutabakat benim için bitti.' açıklaması sorunludur. Mutabakat bir şahsın değil devletin taahhüdüdür." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin AB süreci

Avrupa'nın sorunları eski ezberlerle yönetilemez. Türkiye'nin bulunmadığı güvenlik denklemi olamaz. Türkiye'yi dışarda bırakanlar güvenlik sorunlarına bakmalıdır. Türkiye'nin dışlandığı yıllar Avrupa'ya ne kazandırdı? Türkiye, Avrupa için gözden gelinemez bir hakikat. Açılması gereken fasıllar bloke edilmiş, verilen sözler tutulmamıştır. Avrupa Birliği Türkiye'yi bekleme odalarında tutarken kendi stratejik ufkunu daraltmıştır. Türkiye'nin olmadığı denklem başarılı olamaz Türkiye yalnızca dürüst olunmasını istemektedir. Türkiye'nin yeri Avrupa'nın bekleme salonları değil, stratejik kararların belirlendiği masalarda hak ettiği ağırlıkla bulunmaktır

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