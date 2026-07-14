Ahmet Hakan: 'İktidara olan nefretiniz, bir kumarbaz tarafından dolandırılacak kadar yüksek olmasın'

ÇOK zeki biri Haluk Levent. Şu korkunç derecede cepheleşmiş Türkiye ortamında hem muhalif bir ton verdi kendisine, hem de iktidarı fazla ürkütmemek için elinden geleni yapmasını bildi. Çok kurnaz biri Haluk Levent. AHBAP’a gelen paralara hemen el atmadı. Bütün gözlerin üzerinde olduğunu bilerek hareket etti. Ancak dikkatler dağılınca harekete geçti. Çok çakal biri Haluk Levent. Kimden nasıl faydalanacağını iyi biliyor. Bunun için hiç üşenmeden komplike planlar kuruyor. Ağzı acayip iyi laf yapıyor. Çok akıllı biri Haluk Levent. Her tarafı kolluyor. İttifaklar kuruyor. İyi kamufle olabiliyor. Kurgulamada usta. Çok iyi oynuyor. Ortam koklamasını çok iyi biliyor.