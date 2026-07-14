Ahmet Hakan: 'İktidara olan nefretiniz, bir kumarbaz tarafından dolandırılacak kadar yüksek olmasın'
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
© Fotoğraf : YouTube
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Gazeteci Ahmet Hakan, "Yeni sürüm Sülün Osman" başlıklı bugünkü köşe yazısında 'Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı' iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan Haluk Levent ve olayı ele aldı.
Gazeteci Ahmet Hakan bugünkü köşesinde şunları kaydetti:
Haluk Levent olayından çıkartılacak 6 ders: DERS BİR: İktidara olan nefretiniz, bir kumarbaz tarafından dolandırılacak kadar yüksek olmasın. DERS İKİ: Her İzmir Marşı söyleyenin, her Atatürk diyenin, her AKP karşıtının peşine takılmayın. DERS ÜÇ: Kumarla sorunu olan birini, yardım dağıtma sorumlusu olarak konumlandırmadan önce üç kere düşünün. DERS DÖRT: Devlete güvenmeyip AHBAP’a güvenmek... Belki ilk etapta tatlı gelebilir. Acısının sonradan çıkacağını unutmayın. DERS BEŞ: Devlet Bahçeli, herhangi biri hakkında olumsuz görüş bildirmişse... Mutlaka dikkate alın. DERS ALTI: Başkalarına “koyun, aptal, cahil, kandırılmış” falan demeden önce şöyle bir kendinize bakmayı ihmal etmeyin.
ÇOK zeki biri Haluk Levent. Şu korkunç derecede cepheleşmiş Türkiye ortamında hem muhalif bir ton verdi kendisine, hem de iktidarı fazla ürkütmemek için elinden geleni yapmasını bildi. Çok kurnaz biri Haluk Levent. AHBAP’a gelen paralara hemen el atmadı. Bütün gözlerin üzerinde olduğunu bilerek hareket etti. Ancak dikkatler dağılınca harekete geçti. Çok çakal biri Haluk Levent. Kimden nasıl faydalanacağını iyi biliyor. Bunun için hiç üşenmeden komplike planlar kuruyor. Ağzı acayip iyi laf yapıyor. Çok akıllı biri Haluk Levent. Her tarafı kolluyor. İttifaklar kuruyor. İyi kamufle olabiliyor. Kurgulamada usta. Çok iyi oynuyor. Ortam koklamasını çok iyi biliyor.