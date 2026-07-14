https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/abd-top-mermisi-uretim-hedefini-tutturamadi-stoklar-hizla-eriyor-1107253976.html
ABD top mermisi üretim hedefini tutturamadı: Stoklar hızla eriyor
ABD top mermisi üretim hedefini tutturamadı: Stoklar hızla eriyor
Sputnik Türkiye
Pentagon denetim raporuna göre ABD savunma sanayi, Ukrayna’ya yönelik yoğun sevkiyatlar nedeniyle 155 mm top mermisi üretimini ayda 100 bine çıkarma planında... 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T22:31+0300
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2026-07-14T22:31+0300
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top mermisi
savunma sanayi
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Sputnik’in ulaştığı Pentagon denetim raporuna göre, ABD savunma sanayii, 155 milimetre kalibreli top mermilerinin üretimini hızla artırma planında hedefin gerisinde kaldı. Belgede, Ukrayna’ya yönelik yüksek tempolu mühimmat sevkiyatlarının Amerikan ordusunun stoklarını hızla tükettiği ve planlanan kapasiteye ulaşılamadığı belirtildi.Üretimi artırmak amacıyla kurulan tesise yönelik eleştirilerin yer aldığı askeri denetim raporunda, "İşletme, sözleşme gereklerini karşılayan tek bir metal mermi gövdesi dahi üretemedi" ifadelerine yer verildi.Hedeflenen aylık 100 bin mermi üretimine karşılık, Mart 2024 itibarıyla kapasitenin ancak ayda 36 bin seviyesine çıkarılabildiği aktarıldı. Raporda, başarısız olan bu program için harcanan 469 milyon doların, “ordu ya da Savunma Bakanlığı’nın diğer öncelikleri için kullanılabileceğine” dikkat çekildi.Stoklarda 3.6 milyonluk kayıpSöz konusu dev bütçenin, ayda 30 bin metal mermi gövdesi üretmesi hedeflenen Mesquite kentindeki yeni fabrikaya yatırıldığı kaydedildi. Rapora göre ABD, başkanlık yardım paketleri kapsamında Kiev’e bugüne dek 3 milyondan fazla 155 mm top mermisi sağlarken; son dört yılda Savunma Bakanlığı envanterindeki ilgili mühimmat miktarı 3.6 milyondan fazla eridi.Moskova, Batı’nın Ukrayna’ya silah tedarik etmesinin çözümü zorlaştırdığını ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmanın içine çektiğini belirtiyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev’e mühimmat taşıyan her türlü kargonun Moskova açısından "meşru askeri hedef" olacağını daha önce defalarca dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/rusya-ukraynanin-askeri-sanayi-tesisleri-ile-liman-altyapisini-vurarak-dusmanin-askeri-gucunu-1107251637.html
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abd, pentagon, savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, nato, top mermisi, savunma sanayi
abd, pentagon, savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, nato, top mermisi, savunma sanayi
ABD top mermisi üretim hedefini tutturamadı: Stoklar hızla eriyor
Pentagon denetim raporuna göre ABD savunma sanayi, Ukrayna’ya yönelik yoğun sevkiyatlar nedeniyle 155 mm top mermisi üretimini ayda 100 bine çıkarma planında başarısız oldu. Raporda, yüz milyonlarca dolar harcanan yeni tesiste sözleşme şartlarına uygun tek bir metal parça dahi üretilemediği vurgulandı.
Sputnik’in ulaştığı Pentagon denetim raporuna göre, ABD savunma sanayii, 155 milimetre kalibreli top mermilerinin üretimini hızla artırma planında hedefin gerisinde kaldı. Belgede, Ukrayna’ya yönelik yüksek tempolu mühimmat sevkiyatlarının Amerikan ordusunun stoklarını hızla tükettiği ve planlanan kapasiteye ulaşılamadığı belirtildi.
Üretimi artırmak amacıyla kurulan tesise yönelik eleştirilerin yer aldığı askeri denetim raporunda, "İşletme, sözleşme gereklerini karşılayan tek bir metal mermi gövdesi dahi üretemedi" ifadelerine yer verildi.
Hedeflenen aylık 100 bin mermi üretimine karşılık, Mart 2024 itibarıyla kapasitenin ancak ayda 36 bin seviyesine çıkarılabildiği aktarıldı. Raporda, başarısız olan bu program için harcanan 469 milyon doların, “ordu ya da Savunma Bakanlığı’nın diğer öncelikleri için kullanılabileceğine” dikkat çekildi.
Stoklarda 3.6 milyonluk kayıp
Söz konusu dev bütçenin, ayda 30 bin metal mermi gövdesi üretmesi hedeflenen Mesquite kentindeki yeni fabrikaya yatırıldığı kaydedildi. Rapora göre ABD, başkanlık yardım paketleri kapsamında Kiev’e bugüne dek 3 milyondan fazla 155 mm top mermisi sağlarken; son dört yılda Savunma Bakanlığı envanterindeki ilgili mühimmat miktarı 3.6 milyondan fazla eridi.
Moskova, Batı’nın Ukrayna’ya silah tedarik etmesinin çözümü zorlaştırdığını ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmanın içine çektiğini belirtiyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev’e mühimmat taşıyan her türlü kargonun Moskova açısından "meşru askeri hedef" olacağını daha önce defalarca dile getirmişti.