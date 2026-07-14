https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/abdde-yasamini-yitiren-senator-grahamin-yerine-kiz-kardesi-atandi-1107233555.html
ABD'de yaşamını yitiren Senatör Graham'ın yerine kız kardeşi atandı
ABD'de yaşamını yitiren Senatör Graham'ın yerine kız kardeşi atandı
Sputnik Türkiye
ABD’nin Güney Carolina Valisi Henry McMaster, hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın yerine, ocak ayında dolacak görev süresini tamamlamak... 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T10:12+0300
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Cumhuriyetçi Vali McMaster, düzenlediği basın toplantısında, yasalar gereği eyaleti temsil edecek ismi belirleme yetkisine sahip olduğunu söyledi.Vali, bu çerçevede yaşamını yitiren Cumhuriyetçi Senatör Graham'ın yerine, ocak ayında dolacak görev süresini tamamlamak üzere Graham'ın kız kardeşi Nordone'u atadı.Eyaletin diğer Cumhuriyetçi Senatörü Tim Scott da bu atamaya tam destek verdiğini açıkladı.Bugün yemin ederek göreve başlaması beklenen 62 yaşındaki Darline Graham Nordone, Güney Carolina tarihinin federal düzeyde ilk kadın senatörü unvanını alacak.Trump’tan Lindsey Graham'a övgüÖte yandan, Beyaz Saray'da konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump ise hayatını kaybeden Senatör Graham'ı "harika bir insan" ve "herkesin dostu" şeklinde nitelendirdi.Graham’ın vefatından kısa süre önce kendisini aradığını belirten Trump, "Ukrayna ziyaretinden döndükten sonra sadece selam vermek için aramıştı. Keyfi yerindeydi ancak biraz yorgun olduğunu söylemişti. Sonrasında bu korkunç olay yaşandı. İnanması çok güç." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/abdli-senator-lindsey-graham-71-yasinda-hayatini-kaybetti-1107193753.html
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abd, lindsey graham
ABD'de yaşamını yitiren Senatör Graham'ın yerine kız kardeşi atandı
10:12 14.07.2026 (güncellendi: 10:16 14.07.2026)
ABD’nin Güney Carolina Valisi Henry McMaster, hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın yerine, ocak ayında dolacak görev süresini tamamlamak üzere kız kardeşi Darline Graham Nordone'u atadı.
Cumhuriyetçi Vali McMaster, düzenlediği basın toplantısında, yasalar gereği eyaleti temsil edecek ismi belirleme yetkisine sahip olduğunu söyledi.
Vali, bu çerçevede yaşamını yitiren Cumhuriyetçi Senatör Graham'ın yerine, ocak ayında dolacak görev süresini tamamlamak üzere Graham'ın kız kardeşi Nordone'u atadı.
Eyaletin diğer Cumhuriyetçi Senatörü Tim Scott da bu atamaya tam destek verdiğini açıkladı.
Bugün yemin ederek göreve başlaması beklenen 62 yaşındaki Darline Graham Nordone, Güney Carolina tarihinin federal düzeyde ilk kadın senatörü unvanını alacak.
Trump’tan Lindsey Graham'a övgü
Öte yandan, Beyaz Saray'da konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump ise hayatını kaybeden Senatör Graham'ı "harika bir insan" ve "herkesin dostu" şeklinde nitelendirdi.
Graham’ın vefatından kısa süre önce kendisini aradığını belirten Trump, "Ukrayna ziyaretinden döndükten sonra sadece selam vermek için aramıştı. Keyfi yerindeydi ancak biraz yorgun olduğunu söylemişti. Sonrasında bu korkunç olay yaşandı. İnanması çok güç." dedi.