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ABD'de yaşamını yitiren Senatör Graham'ın yerine kız kardeşi atandı
ABD'de yaşamını yitiren Senatör Graham'ın yerine kız kardeşi atandı
Sputnik Türkiye
ABD’nin Güney Carolina Valisi Henry McMaster, hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın yerine, ocak ayında dolacak görev süresini tamamlamak... 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T10:12+0300
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Cumhuriyetçi Vali McMaster, düzenlediği basın toplantısında, yasalar gereği eyaleti temsil edecek ismi belirleme yetkisine sahip olduğunu söyledi.Vali, bu çerçevede yaşamını yitiren Cumhuriyetçi Senatör Graham'ın yerine, ocak ayında dolacak görev süresini tamamlamak üzere Graham'ın kız kardeşi Nordone'u atadı.Eyaletin diğer Cumhuriyetçi Senatörü Tim Scott da bu atamaya tam destek verdiğini açıkladı.Bugün yemin ederek göreve başlaması beklenen 62 yaşındaki Darline Graham Nordone, Güney Carolina tarihinin federal düzeyde ilk kadın senatörü unvanını alacak.Trump’tan Lindsey Graham'a övgüÖte yandan, Beyaz Saray'da konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump ise hayatını kaybeden Senatör Graham'ı "harika bir insan" ve "herkesin dostu" şeklinde nitelendirdi.Graham’ın vefatından kısa süre önce kendisini aradığını belirten Trump, "Ukrayna ziyaretinden döndükten sonra sadece selam vermek için aramıştı. Keyfi yerindeydi ancak biraz yorgun olduğunu söylemişti. Sonrasında bu korkunç olay yaşandı. İnanması çok güç." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/abdli-senator-lindsey-graham-71-yasinda-hayatini-kaybetti-1107193753.html
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abd, lindsey graham
abd, lindsey graham

ABD'de yaşamını yitiren Senatör Graham'ın yerine kız kardeşi atandı

10:12 14.07.2026 (güncellendi: 10:16 14.07.2026)
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteABD'li Senatör Lindsey Graham
ABD'li Senatör Lindsey Graham - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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ABD’nin Güney Carolina Valisi Henry McMaster, hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın yerine, ocak ayında dolacak görev süresini tamamlamak üzere kız kardeşi Darline Graham Nordone'u atadı.
Cumhuriyetçi Vali McMaster, düzenlediği basın toplantısında, yasalar gereği eyaleti temsil edecek ismi belirleme yetkisine sahip olduğunu söyledi.
Vali, bu çerçevede yaşamını yitiren Cumhuriyetçi Senatör Graham'ın yerine, ocak ayında dolacak görev süresini tamamlamak üzere Graham'ın kız kardeşi Nordone'u atadı.
Eyaletin diğer Cumhuriyetçi Senatörü Tim Scott da bu atamaya tam destek verdiğini açıkladı.
Bugün yemin ederek göreve başlaması beklenen 62 yaşındaki Darline Graham Nordone, Güney Carolina tarihinin federal düzeyde ilk kadın senatörü unvanını alacak.
© AP Photo / Sean RayfordDarline Graham Nordone
Darline Graham Nordone - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
Darline Graham Nordone
© AP Photo / Sean Rayford

Trump’tan Lindsey Graham'a övgü

Öte yandan, Beyaz Saray'da konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump ise hayatını kaybeden Senatör Graham'ı "harika bir insan" ve "herkesin dostu" şeklinde nitelendirdi.
Graham’ın vefatından kısa süre önce kendisini aradığını belirten Trump, "Ukrayna ziyaretinden döndükten sonra sadece selam vermek için aramıştı. Keyfi yerindeydi ancak biraz yorgun olduğunu söylemişti. Sonrasında bu korkunç olay yaşandı. İnanması çok güç." dedi.
ABD'li Senatör Lindsey Graham - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2026
DÜNYA
ABD'li Senatör Lindsey Graham 71 yaşında hayatını kaybetti
12 Temmuz, 12:32
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