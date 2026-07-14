https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/abd-trumpin-yasa-disi-bulunan-gumruk-tarifeleri-nedeniyle-sirketlere-81-milyar-dolar-iade-etti-1107232282.html

ABD, Trump'ın yasa dışı bulunan gümrük tarifeleri nedeniyle şirketlere 81 milyar dolar iade etti

ABD, Trump'ın yasa dışı bulunan gümrük tarifeleri nedeniyle şirketlere 81 milyar dolar iade etti

Sputnik Türkiye

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminin uyguladığı bazı gümrük vergilerini yasa dışı ilan etmesinin ardından federal hükümet, bu vergileri ödeyen şirketlere... 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T09:28+0300

2026-07-14T09:28+0300

2026-07-14T09:28+0300

dünya

abd

yüksek mahkeme

gümrük vergisi

trump ek gümrük vergileri

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ABD Hazine Bakanlığı'nın yayımladığı bütçe verilerine göre, Trump yönetiminin uyguladığı ve daha sonra yasa dışı olduğuna hükmedilen gümrük tarifeleri nedeniyle şirketlere mali yılın başından bu yana 81 milyar dolar iade edildi.ABD Başkanı Donald Trump, ikinci dönemine başladıktan kısa süre sonra ekonomiyi canlandırma politikalarının önemli unsurlarından biri olan ek gümrük tarifeleri, ithal ürünlere ek vergi uygulamaları getirmişti.Ancak ABD Yüksek Mahkemesi, şubat ayında Trump'ın yürürlüğe koyduğu ek tarifelerin önemli bir bölümünü hukuka aykırı bularak iptal etti. Kararın ardından hükümet, bu vergileri ödeyen ithalatçı şirketlere geri ödeme yapmak zorunda kaldı.Hazine verilerine göre, Ekim 2025'te başlayan mevcut mali yılın ilk dokuz ayında yapılan tarife iadeleri 81 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu tutar 5 milyar dolar seviyesindeydi.ABD Hazine Bakanlığı yetkilileri, geri ödemelerdeki artışın neredeyse tamamen Yüksek Mahkeme kararından kaynaklandığını, iadelerin büyük bölümünün mayıs ve haziran aylarında gerçekleştirildiğini belirtti.Trump, söz konusu tarifelerin üretimi ABD'ye geri getireceğini, daha avantajlı ticaret anlaşmalarının önünü açacağını ve federal bütçe açığını azaltacağını savunuyordu.Ancak son verilere göre ABD'nin bütçe açığı yeniden büyüme eğilimine girdi. Mali yılın ilk dokuz ayında bütçe açığı yüzde 2 artışla 1,367 trilyon dolara yükseldi.Aynı dönemde federal hükümetin borç faiz ödemeleri yüzde 14 artarak 1 trilyon doları aşarken, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle savunma harcamaları da yüzde 5 yükseldi.Öte yandan Trump yönetiminin halen yürürlükte bulunan geçici yüzde 10'luk küresel gümrük tarifesinin 24 Temmuz'da sona ermesi bekleniyor. Beyaz Saray'ın, zorla çalıştırmayla mücadele kurallarının yetersiz uygulanması ve sanayi üretim kapasitesi gerekçeleriyle yeni gümrük vergileri hazırlığında olduğu belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/trumpin-gumruk-tarifelerine-darbe-mahkeme-yuzde-10luk-kuresel-vergileri-yasa-disi-buldu-1105586203.html

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abd, yüksek mahkeme, gümrük vergisi, trump ek gümrük vergileri