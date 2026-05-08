Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/trumpin-gumruk-tarifelerine-darbe-mahkeme-yuzde-10luk-kuresel-vergileri-yasa-disi-buldu-1105586203.html
Trump’ın 'gümrük tarifelerine' darbe: Mahkeme yüzde 10’luk küresel vergileri yasa dışı buldu
Trump’ın 'gümrük tarifelerine' darbe: Mahkeme yüzde 10’luk küresel vergileri yasa dışı buldu
Sputnik Türkiye
ABD’de federal mahkeme, Başkan Donald Trump yönetiminin Yüksek Mahkeme’nin iptal kararının ardından yürürlüğe koyduğu yüzde 10’luk küresel gümrük tarifelerini... 08.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-08T10:40+0300
2026-05-08T10:54+0300
dünya
abd
donald trump
washington
yüksek mahkeme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/01/1105433042_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2694c5eb68a14173a41638785828e6f4.jpg
ABD’de New York merkezli Uluslararası Ticaret Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin uygulamaya koyduğu yeni küresel gümrük tarifelerine karşı açılan davada kritik bir karar verdi. Üç yargıçtan oluşan heyet, yüzde 10 oranındaki geçici küresel tarifelerin “yasa dışı” ve “kanun tarafından yetkilendirilmemiş” olduğuna hükmetti.Washington eyaleti ile iki küçük şirketin açtığı davada, mahkeme heyeti 2’ye karşı 1 oyla, Trump’ın Kongre’nin başkana tanıdığı yetkinin sınırlarını aştığını belirtti. Karşı oy kullanan yargıç ise mevcut yasanın başkana tarifeler konusunda daha geniş hareket alanı tanıdığını savundu.Söz konusu tarifeler, ABD Yüksek Mahkemesi’nin şubat ayında Trump’ın geçen yıl neredeyse tüm ülkelere uyguladığı geniş kapsamlı tarifeleri iptal etmesinin ardından yürürlüğe konmuştu. Trump yönetimi bu kez 1974 Ticaret Yasası’nın 122. maddesine dayanarak yüzde 10’luk geçici küresel tarifeleri devreye sokmuştu. Tarifelerin 24 Temmuz’da sona ermesi planlanıyordu.Trump'ın gümrük vergileriTrump geçen yıl, ülkenin uzun süredir devam eden dış ticaret açığını “ulusal acil durum” ilan ederek 1977 tarihli Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası’na (IEEPA) dayanmıştı. Ancak Yüksek Mahkeme, şubat sonunda bu yasanın böylesine geniş tarifeler için yeterli dayanak oluşturmadığına hükmetmişti.ABD Anayasası’na göre vergi ve gümrük tarifesi koyma yetkisi Kongre’ye ait olsa da, Kongre belirli durumlarda bu yetkileri başkana devredebiliyor.Trump yönetimi, iptal edilen tarifelerin yerine yenilerini hazırlamak için çalışmalarını sürdürüyor. ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi’nin Çin, Avrupa Birliği ve Japonya dahil 16 ticaret ortağının aşırı üretim yaparak ABD’li üreticileri zor durumda bırakıp bırakmadığını araştırdığı belirtildi. Ayrıca Nijerya’dan Norveç’e kadar 60 ekonominin zorla çalıştırma ürünlerinin ticaretini yeterince engelleyip engellemediğine ilişkin ayrı bir soruşturma yürütülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/perakende-ticarette-yeni-donem-bilgi-fisi-kalkiyor-e-fatura-donemi-basliyor-1105582805.html
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/01/1105433042_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_471c71441366b77451e8eb556735ecc8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, washington, yüksek mahkeme
abd, donald trump, washington, yüksek mahkeme

Trump’ın 'gümrük tarifelerine' darbe: Mahkeme yüzde 10’luk küresel vergileri yasa dışı buldu

10:40 08.05.2026 (güncellendi: 10:54 08.05.2026)
© AA / Celal GüneşABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2026
© AA / Celal Güneş
Abone ol
ABD’de federal mahkeme, Başkan Donald Trump yönetiminin Yüksek Mahkeme’nin iptal kararının ardından yürürlüğe koyduğu yüzde 10’luk küresel gümrük tarifelerini hukuka aykırı buldu.
ABD’de New York merkezli Uluslararası Ticaret Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin uygulamaya koyduğu yeni küresel gümrük tarifelerine karşı açılan davada kritik bir karar verdi. Üç yargıçtan oluşan heyet, yüzde 10 oranındaki geçici küresel tarifelerin “yasa dışı” ve “kanun tarafından yetkilendirilmemiş” olduğuna hükmetti.
Washington eyaleti ile iki küçük şirketin açtığı davada, mahkeme heyeti 2’ye karşı 1 oyla, Trump’ın Kongre’nin başkana tanıdığı yetkinin sınırlarını aştığını belirtti. Karşı oy kullanan yargıç ise mevcut yasanın başkana tarifeler konusunda daha geniş hareket alanı tanıdığını savundu.
Söz konusu tarifeler, ABD Yüksek Mahkemesi’nin şubat ayında Trump’ın geçen yıl neredeyse tüm ülkelere uyguladığı geniş kapsamlı tarifeleri iptal etmesinin ardından yürürlüğe konmuştu. Trump yönetimi bu kez 1974 Ticaret Yasası’nın 122. maddesine dayanarak yüzde 10’luk geçici küresel tarifeleri devreye sokmuştu. Tarifelerin 24 Temmuz’da sona ermesi planlanıyordu.

Trump'ın gümrük vergileri

Trump geçen yıl, ülkenin uzun süredir devam eden dış ticaret açığını “ulusal acil durum” ilan ederek 1977 tarihli Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası’na (IEEPA) dayanmıştı. Ancak Yüksek Mahkeme, şubat sonunda bu yasanın böylesine geniş tarifeler için yeterli dayanak oluşturmadığına hükmetmişti.
ABD Anayasası’na göre vergi ve gümrük tarifesi koyma yetkisi Kongre’ye ait olsa da, Kongre belirli durumlarda bu yetkileri başkana devredebiliyor.
Trump yönetimi, iptal edilen tarifelerin yerine yenilerini hazırlamak için çalışmalarını sürdürüyor. ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi’nin Çin, Avrupa Birliği ve Japonya dahil 16 ticaret ortağının aşırı üretim yaparak ABD’li üreticileri zor durumda bırakıp bırakmadığını araştırdığı belirtildi.
Ayrıca Nijerya’dan Norveç’e kadar 60 ekonominin zorla çalıştırma ürünlerinin ticaretini yeterince engelleyip engellemediğine ilişkin ayrı bir soruşturma yürütülüyor.
Pos cihazı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2026
EKONOMİ
Perakende ticarette yeni dönem: Bilgi fişi kalkıyor, E-fatura dönemi başlıyor
09:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала