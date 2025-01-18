https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/reza-zarrab-miamide-dilara-altintop-ile-evlendi-1092822155.html

Reza Zarrab, Miami’de Dilara Altıntop ile evlendi

Reza Zarrab, Miami’de Dilara Altıntop ile evlendi

Sputnik Türkiye

ABD'de banka dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Reza Zarrab, eski milli yüzücü Dilara Altıntop ile Miami’de dünyaevine girdi. Düğüne... 18.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-18T17:19+0300

2025-01-18T17:19+0300

2025-01-18T17:25+0300

türkiye

reza zarrab

miami

abd

fenerbahçe spor kulübü

iran

ebru gündeş

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ABD’nin Miami şehrinde yaşayan ve geçmişte banka dolandırıcılığı ile kara para aklama suçlarından tutuklanan Reza Zarrab, eski milli yüzücü Dilara Altıntop ile dünyaevine girdi. Ebru Gündeş ile boşanmanın ardından uzun süredir Miami’de yaşayan Reza Zarrab, eski milli yüzücü ve Boston Üniversitesi hukuk asistanı sertifikası sahibi olan Dilara Altıntop ile birlikteydi. Bitter dergisinin haberine göre çift, iki ay önce resmi nikah kıydı ve ardından 16 Ocak’ta Miami’de görkemli bir düğün töreni düzenledi. Düğüne Türkiye’den İbrahim Tatlıses, Derya Tuna ve Demet Akalın gibi ünlü isimlerin de bulunduğu yaklaşık 150 kişi katıldı.Düğün organizasyonunda katılımcılara önceden e-posta yoluyla fotoğraf ve video çekilmemesi konusunda uyarı yapıldı. Etkinlik süresince dışarıya görüntü sızmaması için konukların telefonları görevliler tarafından toplandı.Reza Zarrab Kimdir?İş insanı Reza Zarrab, Türkiye’de ve uluslararası alanda rüşvet, kara para aklama ve İran’a yönelik ambargoyu delme suçlamalarıyla gündeme geldi. Türkiye’de 2013 yılında FETÖ’nün 17 Aralık operasyonu kapsamında gözaltına alınan Zarrab, 70 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Ancak, 19 Mart 2016'da ABD'nin Miami kentinde, banka dolandırıcılığı, kara para aklama ve ABD'nin İran'a uyguladığı ambargoyu delme suçlamalarıyla gözaltına alındı. Mahkemede hakkında 75 yıla kadar hapis cezası istenirken, yargı makamlarıyla yaptığı anlaşma sonucunda serbest bırakıldı.Zarrab, iş dünyasındaki faaliyetlerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geldi. 2010 yılında ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile evlenen Zarrab’ın bu evlilikten bir kızı dünyaya geldi. Ancak çift, 2021 yılında boşandı.Dilara Altıntop kimdir?Aslen Bursalı olan Dilara Altıntop, Türkiye Milli Yüzme Takımı ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nde profesyonel yüzücü olarak kariyer yaptı. Şu anda Miami’de bir şirkette yönetici asistanı olarak çalışıyor. Ayrıca Boston Üniversitesi’nden hukuk asistanı sertifikasına sahip.Reza Zarrab’ın geçmişteki yasal süreçleri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelmesinin ardından, bu evlilik de kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/sosyal-medya-uzerinden-dolandirdilar-mobil-bankacilik-sifreleriyle-7-milyon-liralik-vurgun-1092820908.html

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reza zarrab, miami, abd, fenerbahçe spor kulübü, iran, ebru gündeş