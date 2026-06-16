https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/abdden-dikkat-ceken-hamle-israildeki-yakit-ikmal-ucaklarinin-bir-kismi-geri-cekiliyor-1106545305.html

ABD’den dikkat çeken hamle: İsrail’deki yakıt ikmal uçaklarının bir kısmı geri çekiliyor

ABD’den dikkat çeken hamle: İsrail’deki yakıt ikmal uçaklarının bir kısmı geri çekiliyor

Sputnik Türkiye

ABD'nin, Washington ile Tahran arasında savaşı sona erdirmeyi amaçlayan mutabakatın ardından İsrail'deki askeri varlığında ilk somut adımı atmaya hazırlandığı... 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T14:01+0300

2026-06-16T14:01+0300

2026-06-16T14:01+0300

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ABD ile İran arasında varıldığı açıklanan mutabakatın ardından Washington'ın bölgedeki askeri konuşlanmasında değişikliğe gitmeye hazırlandığı iddia edildi.İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, ABD ordusu, Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nda bulunan yakıt ikmal uçaklarının yaklaşık yüzde 20'sini geri çekmek için hazırlıklara başladı.Söz konusu gelişme, son aylarda Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle güçlendirilen ABD askeri varlığının kısmen azaltılabileceği yönünde yorumlara neden oldu.72 uçaktan bir kısmı çekilecekHaberde, geri çekilmesi planlanan uçakların nereye konuşlandırılacağına ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.ABD'nin söz konusu uçakları İsrail Hava Kuvvetleri üslerine mi taşıyacağı, yoksa ülke dışındaki başka üs ve tesislere mi kaydıracağı henüz netlik kazanmadı.İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, daha önce yaptığı açıklamada ABD'nin Ben Gurion Havalimanı'nda toplam 72 yakıt ikmal uçağı bulundurduğunu belirtmişti.Kararın arkasında ABD-İran anlaşması mı var?Kanal 12'nin haberinde, geri çekme kararının zamanlamasına dikkat çekilerek adımın ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın ardından geldiği vurgulandı.Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 15 Haziran'da Washington ile Tahran'ın anlaşmaya vardığını duyurmuştu.İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ise taraflar arasında hazırlanan mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.Lübnan maddesi İsrail'de rahatsızlık yarattıABD-İran mutabakatına ilişkin en dikkat çekici başlıklardan biri, anlaşmanın yalnızca iki ülke arasındaki ilişkileri değil, bölgesel dosyaları da kapsayabileceği yönündeki değerlendirmeler oldu.Özellikle mutabakatın Lübnan'ı da kapsayacağına ilişkin haberler İsrail siyasetinde tartışma yarattı.İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, anlaşmaya ilişkin tartışmalar sürerken Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusunun kontrolünde bulunan bölgelerden çekilmeyeceklerini savunmuştu.Bölgesel dengeler yeniden şekilleniyorUzmanlar, ABD-İran mutabakatı, İsrail'deki ABD askeri varlığı, Ben Gurion Havalimanı, yakıt ikmal uçakları ve Lübnan dosyası başlıklarının önümüzdeki günlerde Orta Doğu gündemini belirlemeye devam edeceğini değerlendiriyor.Washington'ın askeri varlığını azaltma yönünde atacağı olası yeni adımların, İsrail'in güvenlik politikaları ve bölgedeki güç dengeleri üzerinde doğrudan etkiler yaratabileceği belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/iran-abd-anlasmasi-sonrasi-gozler-ortadoguda-savasin-cercevesini-cizen-israilin-masada-soz-sahibi-1106544383.html

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abd, haberler, kazım garibabadi , yisrael katz, i̇srail, abd, lübnan, i̇srail hava kuvvetleri