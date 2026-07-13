https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/kongoda-salgin-ilerlemeye-devam-ediyor-ebola-iki-eyalete-daha-yayildi-1107219286.html

Kongo'da salgın ilerlemeye devam ediyor: Ebola iki eyalete daha yayıldı

Kongo'da salgın ilerlemeye devam ediyor: Ebola iki eyalete daha yayıldı

Sputnik Türkiye

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgını, iki eyalete daha yayıldı. Resmi verilere göre bin 926 vaka ve 702 ölüm kaydedilirken, uzmanlar... 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T15:46+0300

2026-07-13T15:46+0300

2026-07-13T15:46+0300

dünya sağlık örgütü (dsö)

ebola

salgın

demokratik kongo cumhuriyeti

can kaybı

sağlik

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen 17'nci Ebola salgını, büyük ölçüde Ituri eyaletinde etkisini sürdürürken, şimdi de Haut-Uele ve Tshopo eyaletlerine yayıldı.Resmi verilere göre ülke genelinde doğrulanmış Ebola vakalarının sayısı bin 926'ya, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 702'ye yükseldi. Tshopo'da dört vaka tespit edilirken, bunlardan ikisi ölümle sonuçlandı. Haut-Uele'de ise bir ölüm vakası doğrulandı.Salgının gerçek boyutu daha büyük olabilirKongo Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü, yapılan incelemelerin yeni vakaların büyük bölümünün Ituri eyaletindeki Niania bölgesinden taşındığını gösterdiğini ancak buna rağmen Haut-Uele ve Tshopo eyaletlerinin de artık salgın bölgesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini açıkladı.Geçen hafta Reuters'a konuşan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkililerinden biri, yeni Ebola vakalarının beşte dördünün mevcut hastalarla bilinen bir bağlantısının bulunmadığını belirterek, salgının gerçek boyutunun resmi verilerin iki ila dört katı olabileceğini söyledi.Sağlık yetkilileri, salgının yeni bölgelere yayılmasını önlemek için temaslı takibi ve kontrol çalışmalarını sürdürüyor.

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dünya sağlık örgütü (dsö), ebola, salgın, demokratik kongo cumhuriyeti, can kaybı