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Kongo'da salgın ilerlemeye devam ediyor: Ebola iki eyalete daha yayıldı
Kongo'da salgın ilerlemeye devam ediyor: Ebola iki eyalete daha yayıldı
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgını, iki eyalete daha yayıldı. Resmi verilere göre bin 926 vaka ve 702 ölüm kaydedilirken, uzmanlar... 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T15:46+0300
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dünya sağlık örgütü (dsö)
ebola
salgın
demokratik kongo cumhuriyeti
can kaybı
sağlik
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen 17'nci Ebola salgını, büyük ölçüde Ituri eyaletinde etkisini sürdürürken, şimdi de Haut-Uele ve Tshopo eyaletlerine yayıldı.Resmi verilere göre ülke genelinde doğrulanmış Ebola vakalarının sayısı bin 926'ya, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 702'ye yükseldi. Tshopo'da dört vaka tespit edilirken, bunlardan ikisi ölümle sonuçlandı. Haut-Uele'de ise bir ölüm vakası doğrulandı.Salgının gerçek boyutu daha büyük olabilirKongo Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü, yapılan incelemelerin yeni vakaların büyük bölümünün Ituri eyaletindeki Niania bölgesinden taşındığını gösterdiğini ancak buna rağmen Haut-Uele ve Tshopo eyaletlerinin de artık salgın bölgesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini açıkladı.Geçen hafta Reuters'a konuşan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkililerinden biri, yeni Ebola vakalarının beşte dördünün mevcut hastalarla bilinen bir bağlantısının bulunmadığını belirterek, salgının gerçek boyutunun resmi verilerin iki ila dört katı olabileceğini söyledi.Sağlık yetkilileri, salgının yeni bölgelere yayılmasını önlemek için temaslı takibi ve kontrol çalışmalarını sürdürüyor.
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dünya sağlık örgütü (dsö), ebola, salgın, demokratik kongo cumhuriyeti, can kaybı
dünya sağlık örgütü (dsö), ebola, salgın, demokratik kongo cumhuriyeti, can kaybı

Kongo'da salgın ilerlemeye devam ediyor: Ebola iki eyalete daha yayıldı

15:46 13.07.2026
© REUTERS Gradel Muyisa MumbereEbola salgını
Ebola salgını - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
© REUTERS Gradel Muyisa Mumbere
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgını, iki eyalete daha yayıldı. Resmi verilere göre bin 926 vaka ve 702 ölüm kaydedilirken, uzmanlar salgının gerçek boyutunun açıklanan rakamların çok üzerinde olabileceği uyarısında bulundu.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen 17'nci Ebola salgını, büyük ölçüde Ituri eyaletinde etkisini sürdürürken, şimdi de Haut-Uele ve Tshopo eyaletlerine yayıldı.
Resmi verilere göre ülke genelinde doğrulanmış Ebola vakalarının sayısı bin 926'ya, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 702'ye yükseldi. Tshopo'da dört vaka tespit edilirken, bunlardan ikisi ölümle sonuçlandı. Haut-Uele'de ise bir ölüm vakası doğrulandı.

Salgının gerçek boyutu daha büyük olabilir

Kongo Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü, yapılan incelemelerin yeni vakaların büyük bölümünün Ituri eyaletindeki Niania bölgesinden taşındığını gösterdiğini ancak buna rağmen Haut-Uele ve Tshopo eyaletlerinin de artık salgın bölgesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini açıkladı.
Geçen hafta Reuters'a konuşan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkililerinden biri, yeni Ebola vakalarının beşte dördünün mevcut hastalarla bilinen bir bağlantısının bulunmadığını belirterek, salgının gerçek boyutunun resmi verilerin iki ila dört katı olabileceğini söyledi.
Sağlık yetkilileri, salgının yeni bölgelere yayılmasını önlemek için temaslı takibi ve kontrol çalışmalarını sürdürüyor.
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