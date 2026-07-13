https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/vergi-borcuna-taksit-yogunlugu-basvurular-suruyor-1107210039.html

Vergi borcuna taksit yoğunluğu: Başvurular sürüyor

Vergi borcuna taksit yoğunluğu: Başvurular sürüyor

Sputnik Türkiye

Vergi dairelerine olan borçların taksitlendirilmesine yönelik düzenleme mükelleflerden yoğun ilgi görüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı... 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T11:00+0300

2026-07-13T11:00+0300

2026-07-13T11:00+0300

ekonomi̇

hazine

maliye bakanlığı

vergi

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Vergi borcu, trafik cezası, öğrenim kredisi ve diğer kamu alacaklarını taksitlendirmek isteyenler için başvuru süreci devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenlemesiyle 5 Haziran 2026 ve öncesine ait belirli kamu borçları 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Başvurular için son tarih ise 31 Ağustos.Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, uygulamanın başladığı 16 Haziran'dan itibaren ilk 25 günde 228 binden fazla kişi ve işletme başvuru yaptı. Başvurular kapsamında toplam 206 milyar liralık borç taksitlendirme kapsamına alındı. Düzenleme kapsamında vergi dairelerince takip edilen ve vadesi 5 Haziran 2026 ile öncesine ait borçlar taksitlendirilebiliyor. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, harçlar, trafik idari para cezaları, ecrimisil, adli para cezaları ve öğrenim kredisi borçları uygulamadan yararlanabiliyor.KDV dışındaki borçlar için azami taksit süresi 72 ay, KDV borçlarında ise 12 ay olarak uygulanıyor. Borçlar için yıllık tecil faizi yüzde 29 olarak belirlenirken, 10 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat şartı aranmıyor.Başvuru nasıl yapılıyor? Başvurular vergi dairelerinin yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi, dijital vergi dairesi ve e-Devlet üzerinden de yapılabiliyor. Borcunu taksitlendiren mükellefler hakkında cebri takip işlemleri durduruluyor; banka hesapları, araçlar ve taşınmazlara yeni haciz uygulanmıyor.

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