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SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/venezueladaki-ikiz-depremlerde-olenlerin-sayisi-yaklasik-4-bin-500e-yukseldi-1107203763.html
Venezuela'daki ikiz depremlerde ölenlerin sayısı yaklaşık 4 bin 500'e yükseldi
Venezuela'daki ikiz depremlerde ölenlerin sayısı yaklaşık 4 bin 500'e yükseldi
Sputnik Türkiye
enezuela'da, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 490'a çıktığı bildirildi. 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T08:37+0300
2026-07-13T08:37+0300
son depremler
la guaira
jorge rodriguez
venezuela
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Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.Felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 157 artarak 4 bin 490'a yükseldiği bilgisini veren Rodriguez, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu açıkladı.Rodriguez, depremlerin ardından 120 bin 794 aileye insani yardım ulaştırıldığını belirterek, en fazla can kaybının yaşandığı La Guaira başta olmak üzere Caracas ve Miranda eyaletlerinde kurulan geçici çadır kent sayısının 108'e yükseldiğini bildirdi.Ulusal basına göre Venezuela hükümeti, deprem felaketinin ardından konut ihtiyacını net olarak belirlemek amacıyla biyometrik nüfus sayımı çalışmalarına başlandığını duyurdu.Hükümet, ilk değerlendirmelere göre yaklaşık 25 bin yeni konutun inşa edilmesine ihtiyaç duyulabileceğini öngörüyor.Venezuela'da art arda 2 büyük deprem meydana gelmiştiABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/venezueladan-turk-arama-kurtarma-ekiplerine-venezuela-kahramani-nisani-1106993344.html
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la guaira, jorge rodriguez, venezuela
la guaira, jorge rodriguez, venezuela

Venezuela'daki ikiz depremlerde ölenlerin sayısı yaklaşık 4 bin 500'e yükseldi

08:37 13.07.2026
© REUTERS Pablo SanhuezaVenezuela'daki ikiz depremlerde ölenlerin sayısı yaklaşık 4 bin 500'e yükseldi
Venezuela'daki ikiz depremlerde ölenlerin sayısı yaklaşık 4 bin 500'e yükseldi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
© REUTERS Pablo Sanhueza
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enezuela'da, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 490'a çıktığı bildirildi.
Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 157 artarak 4 bin 490'a yükseldiği bilgisini veren Rodriguez, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu açıkladı.
Rodriguez, depremlerin ardından 120 bin 794 aileye insani yardım ulaştırıldığını belirterek, en fazla can kaybının yaşandığı La Guaira başta olmak üzere Caracas ve Miranda eyaletlerinde kurulan geçici çadır kent sayısının 108'e yükseldiğini bildirdi.
Ulusal basına göre Venezuela hükümeti, deprem felaketinin ardından konut ihtiyacını net olarak belirlemek amacıyla biyometrik nüfus sayımı çalışmalarına başlandığını duyurdu.
Hükümet, ilk değerlendirmelere göre yaklaşık 25 bin yeni konutun inşa edilmesine ihtiyaç duyulabileceğini öngörüyor.
© REUTERS Pablo SanhuezaVenezuela'daki ikiz depremlerde ölenlerin sayısı yaklaşık 4 bin 500'e yükseldi
Venezuela'daki ikiz depremlerde ölenlerin sayısı yaklaşık 4 bin 500'e yükseldi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
Venezuela'daki ikiz depremlerde ölenlerin sayısı yaklaşık 4 bin 500'e yükseldi
© REUTERS Pablo Sanhueza

Venezuela'da art arda 2 büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.
Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Türk arama kurtarma ekiplerine kahramanlık nişanı verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2026
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