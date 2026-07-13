Uzmanı açıkladı: Emeklilik dilekçesini 2026'da verenler ile 2027'de verenler arasında ne kadar fark bekleniyor?
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© Fotoğraf
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SGK uzmanı Ahmet Kıvanç, emekli olma yılına bağlı olarak değişen emekli maaşı detaylarını açıkladı.
Emeklilik dilekçesini 2024 yılında verenler ile 2025 yılında verenler arasında yüzde 31 oranında fark ortaya çıktı. Bu yılın temmuz ayı zam oranları belli oldu. Emeklilik dilekçesini 2026 yılında verenler ile 2027 yılında verenler arasında ne kadar fark bekleniyor? SGK uzmanı Ahmet kıvanç, bugünkü köşe yazısında detaylarıyla açıkladı:
Yüksek enflasyon dönemlerinde, çalışma yaşamı boyunca yatırılan prime esas kazançların emeklilik dilekçesi verilen tarihteki değerini hesaplamak için kullanılan güncelleme katsayısı nedeniyle dilekçe verilen tarih de emekli aylığı üzerine çok büyük fark yaratıyor. Yıl ortasındaki enflasyon ile yıl sonundaki enflasyon arasında farkın yüksek olduğu yıllarda emeklilik dilekçesinin hangi tarihte verileceği, ömür boyu alınacak emekli aylığı üzerinde büyük fark ortaya çıkartabiliyor.
Hatırlanırsa 2024 yılında dilekçe verenler ile 2025 yılında dilekçe verenlere bağlanan emekli aylığı arasında yüzde 30 – 31 oranında fark ortaya çıktı. 2022 yılından 2023 yılına geçişte de yüzde 17 oranında fark oldu.
Emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2026 tarihine kadar verenler, bu yılın ocak ve temmuz ayında SSK, BAĞ-KUR’luların emekli aylığına yapılan yüzde 12,19 ve yüzde 17,76 oranındaki zamlardan yararlanacaklar. Ocak ve temmuz ayındaki bu zamların toplamı yüzde 32,1’e ulaşıyor.
Dilekçeyi 1 Ocak 2027 tarihi ve sonrasında verenler 2026 yılında emekli aylıklarına yapılan toplam yüzde 32,1 oranındaki zamdan yararlanamayacaklar. Onların emekli aylığı hesaplanırken tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) 2026 yılındaki artışın tamamı ile gayri safi yurtiçi hasıla artışının yüzde 30’undan oluşan güncelleme katsayısı kullanılacak. Güncelleme katsayısı 1,32 çıkarsa dilekçeyi 2026 yılında verenlerle 2027 yılında verenlerin aylıkları arasında fark olmayacak. Güncelleme katsayısının 1,32 olmasını “yüzde 32” diye anlamak gerekir. Güncelleme katsayısı 1,32’den ne kadar düşük çıkarsa dilekçeyi 2027 yılında verenler o kadar dezavantajlı olacak.
Bugün için her üç tahmine göre de 2026 yılında dilekçe verenler 2027 yılında dilekçe verenlere göre daha avantajlı olacak gibi görünüyor. Ancak, yıllık enflasyon yüzde 31’i, GSYH büyümesi de yüzde 3’ü aşarsa 2027 yılında dilekçe verenler daha avantajlı çıkar.
11 Temmuz, 09:39