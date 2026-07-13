https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/uzmani-acikladi-emeklilik-dilekcesini-2026da-verenler-ile-2027de-verenler-arasinda-ne-kadar-fark-1107203121.html

Uzmanı açıkladı: Emeklilik dilekçesini 2026'da verenler ile 2027'de verenler arasında ne kadar fark bekleniyor?

Uzmanı açıkladı: Emeklilik dilekçesini 2026'da verenler ile 2027'de verenler arasında ne kadar fark bekleniyor?

Sputnik Türkiye

SGK uzmanı Ahmet Kıvanç, emekli olma yılına bağlı olarak değişen emekli maaşı detaylarını açıkladı. 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T08:29+0300

2026-07-13T08:29+0300

2026-07-13T08:29+0300

ekonomi̇

sgk

ahmet kıvanç

emekli maaşı

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Emeklilik dilekçesini 2024 yılında verenler ile 2025 yılında verenler arasında yüzde 31 oranında fark ortaya çıktı. Bu yılın temmuz ayı zam oranları belli oldu. Emeklilik dilekçesini 2026 yılında verenler ile 2027 yılında verenler arasında ne kadar fark bekleniyor? SGK uzmanı Ahmet kıvanç, bugünkü köşe yazısında detaylarıyla açıkladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/sgk-acikladi-emekli-maasi-eksik-yatanlar-dikkat-1107180807.html

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sgk, ahmet kıvanç, emekli maaşı