https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/sgk-acikladi-emekli-maasi-eksik-yatanlar-dikkat-1107180807.html

SGK açıkladı: Emekli maaşı eksik yatanlar dikkat

SGK açıkladı: Emekli maaşı eksik yatanlar dikkat

Sputnik Türkiye

SKK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarından yapılan kesintilerin detaylarını e-Devlet üzerinden görülebilecek. 11.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-11T09:39+0300

2026-07-11T09:39+0300

2026-07-11T09:39+0300

ekonomi̇

sgk

bağ-kur

emekli

emekli maaşı

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SGK, milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin maaşlarından yapılan kesintilerin detaylarının artık e-Devlet üzerinden görülebileceğini duyurdu. e-Devlet kapısı üzerinden "Emekli Aylığı Kesintileri" hizmeti sayesinde kesinti bilgilerine ulaşılıyor. Emekli maaşından kesintiler tek tek görülebilecekSosyal Güvenlik Kurumu 4A SSK ve 4B BAĞ-KUR emeklilerinin aylıklarından yapılan kesintilerin detaylarının öğrenileceğini açıkladı. SGK'nın yaptığı paylaşımda, emekli maaşında kesinti olup bunu merak eden emeklilerin kolayca kesinti sebeplerini öğrenebileceklerini açıkladı. e-Devlet kapısı üzerinden "Emekli Aylığı Kesintileri" hizmeti sayesinde kesinti bilgilerine ulaşılıyor.Geçmiş ayları sorgulamak için de "Yeni sorgu" butonu kullanılarak ilgili ay seçilerek kesintiler görüntüleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/en-dusuk-emekli-maasi-aciklandi-kanun-teklifi-meclise-sunuldu-1106969677.html

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sgk, bağ-kur, emekli, emekli maaşı