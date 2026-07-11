https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/sgk-acikladi-emekli-maasi-eksik-yatanlar-dikkat-1107180807.html
SGK açıkladı: Emekli maaşı eksik yatanlar dikkat
SGK açıkladı: Emekli maaşı eksik yatanlar dikkat
Sputnik Türkiye
SKK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarından yapılan kesintilerin detaylarını e-Devlet üzerinden görülebilecek. 11.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-11T09:39+0300
2026-07-11T09:39+0300
2026-07-11T09:39+0300
ekonomi̇
sgk
bağ-kur
emekli
emekli maaşı
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SGK, milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin maaşlarından yapılan kesintilerin detaylarının artık e-Devlet üzerinden görülebileceğini duyurdu. e-Devlet kapısı üzerinden "Emekli Aylığı Kesintileri" hizmeti sayesinde kesinti bilgilerine ulaşılıyor. Emekli maaşından kesintiler tek tek görülebilecekSosyal Güvenlik Kurumu 4A SSK ve 4B BAĞ-KUR emeklilerinin aylıklarından yapılan kesintilerin detaylarının öğrenileceğini açıkladı. SGK'nın yaptığı paylaşımda, emekli maaşında kesinti olup bunu merak eden emeklilerin kolayca kesinti sebeplerini öğrenebileceklerini açıkladı. e-Devlet kapısı üzerinden "Emekli Aylığı Kesintileri" hizmeti sayesinde kesinti bilgilerine ulaşılıyor.Geçmiş ayları sorgulamak için de "Yeni sorgu" butonu kullanılarak ilgili ay seçilerek kesintiler görüntüleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/en-dusuk-emekli-maasi-aciklandi-kanun-teklifi-meclise-sunuldu-1106969677.html
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sgk, bağ-kur, emekli, emekli maaşı
sgk, bağ-kur, emekli, emekli maaşı
SGK açıkladı: Emekli maaşı eksik yatanlar dikkat
SKK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarından yapılan kesintilerin detaylarını e-Devlet üzerinden görülebilecek.
SGK, milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin maaşlarından yapılan kesintilerin detaylarının artık e-Devlet üzerinden görülebileceğini duyurdu. e-Devlet kapısı üzerinden "Emekli Aylığı Kesintileri" hizmeti sayesinde kesinti bilgilerine ulaşılıyor.
Emekli maaşından kesintiler tek tek görülebilecek
Sosyal Güvenlik Kurumu 4A SSK ve 4B BAĞ-KUR emeklilerinin aylıklarından yapılan kesintilerin detaylarının öğrenileceğini açıkladı. SGK'nın yaptığı paylaşımda, emekli maaşında kesinti olup bunu merak eden emeklilerin kolayca kesinti sebeplerini öğrenebileceklerini açıkladı. e-Devlet kapısı üzerinden "Emekli Aylığı Kesintileri" hizmeti sayesinde kesinti bilgilerine ulaşılıyor.
Geçmiş ayları sorgulamak için de "Yeni sorgu" butonu kullanılarak ilgili ay seçilerek kesintiler görüntüleniyor.