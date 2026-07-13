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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/ukraynanin-donetsk-halk-cumhuriyetine-duzenledigi-iha-saldirilarinda-8-kisi-hayatini-kaybetti-1107226877.html
Ukrayna'nın Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne düzenlediği İHA saldırılarında 8 kişi hayatını kaybetti
Ukrayna'nın Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne düzenlediği İHA saldırılarında 8 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın DHC'ye düzenlediği SİHA'lı saldırılarında son bir gün içinde biri çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T22:59+0300
2026-07-13T23:00+0300
ukrayna kri̇zi̇
haberler
denis puşilin
ukrayna silahlı kuvvetleri
silahlı i̇ha (si̇ha)
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
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Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne (DHC) insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırılarında son bir gün içinde biri çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.DHC lideri Denis Puşilin, Rus sosyal medya platformu Max üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait saldırı maksatlı insansız hava araçlarının saldırıları sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu sekiz kişi hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı” açıklamasında bulundu.Açıklamaya göre, aralarında Fedorovka, Manguş, Gorlovka'nın Nikitovskiy ve Kalininskiy bölgelerinin yer aldığı DHC'nin çeşitli ilçelerine saldırılar düzenlendi.Puşilin, yaralanan 10 sivilin tedavi altına alındığını sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/rus-ordusu-cernomorsk-limanindaki-iki-feribotu-ve-bir-konteyner-gemisini-imha-etti-1107209732.html
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haberler, denis puşilin, ukrayna silahlı kuvvetleri, silahlı i̇ha (si̇ha), donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
haberler, denis puşilin, ukrayna silahlı kuvvetleri, silahlı i̇ha (si̇ha), donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

Ukrayna'nın Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne düzenlediği İHA saldırılarında 8 kişi hayatını kaybetti

22:59 13.07.2026 (güncellendi: 23:00 13.07.2026)
© Sputnik / Наталья СеливерстоваRusya'da ambulans
Rusya'da ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Ukrayna'nın DHC'ye düzenlediği SİHA'lı saldırılarında son bir gün içinde biri çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne (DHC) insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırılarında son bir gün içinde biri çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
DHC lideri Denis Puşilin, Rus sosyal medya platformu Max üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait saldırı maksatlı insansız hava araçlarının saldırıları sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu sekiz kişi hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı” açıklamasında bulundu.
Açıklamaya göre, aralarında Fedorovka, Manguş, Gorlovka'nın Nikitovskiy ve Kalininskiy bölgelerinin yer aldığı DHC'nin çeşitli ilçelerine saldırılar düzenlendi.
Puşilin, yaralanan 10 sivilin tedavi altına alındığını sözlerine ekledi.
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