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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/rus-ordusu-cernomorsk-limanindaki-iki-feribotu-ve-bir-konteyner-gemisini-imha-etti-1107209732.html
Rus ordusu, Çernomorsk Limanı'ndaki iki feribotu ve bir konteyner gemisini imha etti
Rus ordusu, Çernomorsk Limanı'ndaki iki feribotu ve bir konteyner gemisini imha etti
Sputnik Türkiye
Ukrayna'daki silahlı unsurları yok etmek için faaliyetlerini sürdüren Rus ordusu, Kiev rejimine bağlı güçlere bombardımanlarla darbe indirmeye devam ediyor. 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T10:50+0300
2026-07-13T10:50+0300
ukrayna kri̇zi̇
çernomorsk
ukrayna
rusya silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı
silahlı i̇ha (si̇ha)
bombardıman
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Rusya Silahlı Kuvvetleri gece saatlerinde Ukrayna'daki Çernomorsk Limanı'na bombardıman düzenledi.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından bu gece, uzun menzilli hassas güdümlü hava silahları ve SİHA'larla grup bombardımanları gerçekleştirilmeye devam edildi. Bunun sonucunda, Çernomorsk Limanı'nda ('Çernomorsk Deniz Ticaret Limanı' devlet işletmesi) askeri amaçlı yüklerin boşaltılması ve depolanması için kullanılan liman altyapısı, akaryakıt ve yağ tankları, dolum istasyonları ve yakıt pompa istasyonu, mühimmat ve füze deposu ile konteyner taşımacılığı kontrol noktası vuruldu" dendi.Bakanlık, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için yük taşıyan iki feribot ve bir konteyner gemisinin yanı sıra, 'Şostka' (Proje 416) adlı toplama gemisi ve insansız su altı araçlarının depolanması ve suya indirilmesi için kullanılan bir yüzer havuzun imha edildiğini de bildirdi.Bombardıman sonucu imha edilen Ukrayna'ya ait unsurlar şöyle:🔴Yakıt ve yağ tankları🔴Pompa istasyonu🔴Mühimmat ve füze deposu🔴'Şostka' (Proje 416) adlı toplama gemisi🔴Otonom su altı araçlarını depolamak ve fırlatmak için kullanılan bir yüzer havuz
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/rusyada-askeri-havalimanlarina-yonelik-iha-saldiri-girisimi-engellendi-1107203959.html
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çernomorsk, ukrayna, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, silahlı i̇ha (si̇ha), bombardıman
çernomorsk, ukrayna, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, silahlı i̇ha (si̇ha), bombardıman

Rus ordusu, Çernomorsk Limanı'ndaki iki feribotu ve bir konteyner gemisini imha etti

10:50 13.07.2026
© Rusya Savunma BakanlığıRus fırkateyni Kalibr füzeleri
Rus fırkateyni Kalibr füzeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
© Rusya Savunma Bakanlığı
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Ukrayna'daki silahlı unsurları yok etmek için faaliyetlerini sürdüren Rus ordusu, Kiev rejimine bağlı güçlere bombardımanlarla darbe indirmeye devam ediyor.
Rusya Silahlı Kuvvetleri gece saatlerinde Ukrayna'daki Çernomorsk Limanı'na bombardıman düzenledi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından bu gece, uzun menzilli hassas güdümlü hava silahları ve SİHA'larla grup bombardımanları gerçekleştirilmeye devam edildi. Bunun sonucunda, Çernomorsk Limanı'nda ('Çernomorsk Deniz Ticaret Limanı' devlet işletmesi) askeri amaçlı yüklerin boşaltılması ve depolanması için kullanılan liman altyapısı, akaryakıt ve yağ tankları, dolum istasyonları ve yakıt pompa istasyonu, mühimmat ve füze deposu ile konteyner taşımacılığı kontrol noktası vuruldu" dendi.
Bakanlık, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için yük taşıyan iki feribot ve bir konteyner gemisinin yanı sıra, 'Şostka' (Proje 416) adlı toplama gemisi ve insansız su altı araçlarının depolanması ve suya indirilmesi için kullanılan bir yüzer havuzun imha edildiğini de bildirdi.

Bombardıman sonucu imha edilen Ukrayna'ya ait unsurlar şöyle:

🔴Yakıt ve yağ tankları

🔴Pompa istasyonu

🔴Mühimmat ve füze deposu

🔴'Şostka' (Proje 416) adlı toplama gemisi

🔴Otonom su altı araçlarını depolamak ve fırlatmak için kullanılan bir yüzer havuz
FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya’da askeri havalimanlarına yönelik İHA saldırı girişimi engellendi
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