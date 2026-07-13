https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/rus-ordusu-cernomorsk-limanindaki-iki-feribotu-ve-bir-konteyner-gemisini-imha-etti-1107209732.html

Rus ordusu, Çernomorsk Limanı'ndaki iki feribotu ve bir konteyner gemisini imha etti

Rus ordusu, Çernomorsk Limanı'ndaki iki feribotu ve bir konteyner gemisini imha etti

Sputnik Türkiye

Ukrayna'daki silahlı unsurları yok etmek için faaliyetlerini sürdüren Rus ordusu, Kiev rejimine bağlı güçlere bombardımanlarla darbe indirmeye devam ediyor. 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T10:50+0300

2026-07-13T10:50+0300

2026-07-13T10:50+0300

ukrayna kri̇zi̇

çernomorsk

ukrayna

rusya silahlı kuvvetleri

rusya savunma bakanlığı

silahlı i̇ha (si̇ha)

bombardıman

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Rusya Silahlı Kuvvetleri gece saatlerinde Ukrayna'daki Çernomorsk Limanı'na bombardıman düzenledi.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından bu gece, uzun menzilli hassas güdümlü hava silahları ve SİHA'larla grup bombardımanları gerçekleştirilmeye devam edildi. Bunun sonucunda, Çernomorsk Limanı'nda ('Çernomorsk Deniz Ticaret Limanı' devlet işletmesi) askeri amaçlı yüklerin boşaltılması ve depolanması için kullanılan liman altyapısı, akaryakıt ve yağ tankları, dolum istasyonları ve yakıt pompa istasyonu, mühimmat ve füze deposu ile konteyner taşımacılığı kontrol noktası vuruldu" dendi.Bakanlık, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için yük taşıyan iki feribot ve bir konteyner gemisinin yanı sıra, 'Şostka' (Proje 416) adlı toplama gemisi ve insansız su altı araçlarının depolanması ve suya indirilmesi için kullanılan bir yüzer havuzun imha edildiğini de bildirdi.Bombardıman sonucu imha edilen Ukrayna'ya ait unsurlar şöyle:🔴Yakıt ve yağ tankları🔴Pompa istasyonu🔴Mühimmat ve füze deposu🔴'Şostka' (Proje 416) adlı toplama gemisi🔴Otonom su altı araçlarını depolamak ve fırlatmak için kullanılan bir yüzer havuz

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/rusyada-askeri-havalimanlarina-yonelik-iha-saldiri-girisimi-engellendi-1107203959.html

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çernomorsk, ukrayna, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, silahlı i̇ha (si̇ha), bombardıman