https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/ukraynali-militanlarin-harkovdaki-anit-tankini-calmasina-zaharovadan-tepki-avrupanin-barbarligi-1107217622.html

Ukraynalı militanların Harkov'daki anıt tankını çalmasına Zaharova'dan tepki: 'Avrupa'nın barbarlığı'

Ukraynalı militanların Harkov'daki anıt tankını çalmasına Zaharova'dan tepki: 'Avrupa'nın barbarlığı'

Sputnik Türkiye

Ukrayna'daki bir anıt mezardan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma T-70 tankı kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Olaya sosyal medyadan tepki gösteren Zaharova... 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T15:00+0300

2026-07-13T15:00+0300

2026-07-13T15:00+0300

ukrayna kri̇zi̇

harkov

ukrayna

ab

barbarlık

mariya zaharova

sovyet tankı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1a/1098157503_0:15:665:389_1920x0_80_0_0_31d9d7502589f9e4a457902ef44f7b12.png

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ndeki Oskol köyünde bulunan bir anıt mezardan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma T-70 tankının çalınmasını eleştirdi.Yerel yönetim kaynaklarına dayanarak olayla ilgili bilgi veren Zaharova, köy merkezindeki mezarlıkta sergilenen ve savaşta yaşamını yitiren tank mürettebatının anısına dikilen tarihi eserin tamamen sökülerek götürüldüğüne dikkat çekti.Görgü tanığı köylülerin aktardığına göre, tankın yerinden sökülmesi sırasında çevredeki en az 12 mezar taşının tahrip edildiğini aktaran Zaharova, söz konusu vakanın bölgedeki anıtlara yönelik büyük bir yıkım olarak değerlendirildiğinin altını çizdi.Paylaşımın sonuna kendi yorumunu da ekleyen Zaharova, Harkov'daki bu olayı Avrupa'nın barbarlığı olarak niteledi.Sözcü, "Barbarlık da bir Avrupa değeridir. Batı Avrupa topraklarında doğdu, 21. yüzyılda yeniden canlandı ve AB yanlıları tarafından her yere yayılıyor" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/kremlin-gonulluler-koalisyonu-baris-istemeyen-ulkelerden-olusuyor-1107213867.html

harkov

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

harkov, ukrayna, ab, barbarlık, mariya zaharova, sovyet tankı