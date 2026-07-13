Ukraynalı militanların Harkov'daki anıt tankını çalmasına Zaharova'dan tepki: 'Avrupa'nın barbarlığı'
© Sputnik / Евгения НовоженинаMariya Zaharova
© Sputnik / Евгения Новоженина
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Ukrayna'daki bir anıt mezardan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma T-70 tankı kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Olaya sosyal medyadan tepki gösteren Zaharova, 'Avrupa'nın barbarlığı' eleştirisini getirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ndeki Oskol köyünde bulunan bir anıt mezardan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma T-70 tankının çalınmasını eleştirdi.
Yerel yönetim kaynaklarına dayanarak olayla ilgili bilgi veren Zaharova, köy merkezindeki mezarlıkta sergilenen ve savaşta yaşamını yitiren tank mürettebatının anısına dikilen tarihi eserin tamamen sökülerek götürüldüğüne dikkat çekti.
Görgü tanığı köylülerin aktardığına göre, tankın yerinden sökülmesi sırasında çevredeki en az 12 mezar taşının tahrip edildiğini aktaran Zaharova, söz konusu vakanın bölgedeki anıtlara yönelik büyük bir yıkım olarak değerlendirildiğinin altını çizdi.
Paylaşımın sonuna kendi yorumunu da ekleyen Zaharova, Harkov'daki bu olayı Avrupa'nın barbarlığı olarak niteledi.
Sözcü, "Barbarlık da bir Avrupa değeridir. Batı Avrupa topraklarında doğdu, 21. yüzyılda yeniden canlandı ve AB yanlıları tarafından her yere yayılıyor" ifadelerini kullandı.
Yerel yönetim kaynaklarına dayanarak olayla ilgili bilgi veren Zaharova, köy merkezindeki mezarlıkta sergilenen ve savaşta yaşamını yitiren tank mürettebatının anısına dikilen tarihi eserin tamamen sökülerek götürüldüğüne dikkat çekti.
Görgü tanığı köylülerin aktardığına göre, tankın yerinden sökülmesi sırasında çevredeki en az 12 mezar taşının tahrip edildiğini aktaran Zaharova, söz konusu vakanın bölgedeki anıtlara yönelik büyük bir yıkım olarak değerlendirildiğinin altını çizdi.
Paylaşımın sonuna kendi yorumunu da ekleyen Zaharova, Harkov'daki bu olayı Avrupa'nın barbarlığı olarak niteledi.
Sözcü, "Barbarlık da bir Avrupa değeridir. Batı Avrupa topraklarında doğdu, 21. yüzyılda yeniden canlandı ve AB yanlıları tarafından her yere yayılıyor" ifadelerini kullandı.