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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-ukraynanin-926-ihasi-engellendi-1107214589.html
Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu: Ukrayna’nın 926 İHA’sı engellendi
Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu: Ukrayna’nın 926 İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Ukrayna’da militanların kullandığı enerji ve ulaşım altyapı tesisleri vurulurken Rus hava savunma güçlerinin de 926 insansız hava aracının (İHA) engellendiği... 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T13:24+0300
2026-07-13T13:22+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Ukrayna’da, silahlı oluşumlarının kullandığı akaryakıt-enerji ve ulaşım altyapısı tesisleri, uçak tipi İHA’ların depolandığı ve üretildiği yerleri, yakıt ve mühimmat depolarının yanı sıra, 142 farklı noktadaki asker ve yabancı militan yığınaklarına bombardıman düzenlendi.Rus hava savunma güçleri son bir gün içerisinde Ukrayna ordusu tarafından havalandırılan 926 uçak tipi İHA’yı düşürdü, 12 güdümlü uçak bombasını daha engelledi. Ayrıca Karadeniz’de Ukrayna’ya ait bir insansız deniz aracı imha edildi.Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1415 askerini etkisiz hale getirdi ve 15 zırhlı savaş aracını da imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/kremlin-gonulluler-koalisyonu-baris-istemeyen-ulkelerden-olusuyor-1107213867.html
rusya
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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), özel askeri harekat

Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu: Ukrayna’nın 926 İHA’sı engellendi

13:24 13.07.2026
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
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Ukrayna’da militanların kullandığı enerji ve ulaşım altyapı tesisleri vurulurken Rus hava savunma güçlerinin de 926 insansız hava aracının (İHA) engellendiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Ukrayna’da, silahlı oluşumlarının kullandığı akaryakıt-enerji ve ulaşım altyapısı tesisleri, uçak tipi İHA’ların depolandığı ve üretildiği yerleri, yakıt ve mühimmat depolarının yanı sıra, 142 farklı noktadaki asker ve yabancı militan yığınaklarına bombardıman düzenlendi.
Rus hava savunma güçleri son bir gün içerisinde Ukrayna ordusu tarafından havalandırılan 926 uçak tipi İHA’yı düşürdü, 12 güdümlü uçak bombasını daha engelledi. Ayrıca Karadeniz’de Ukrayna’ya ait bir insansız deniz aracı imha edildi.
Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1415 askerini etkisiz hale getirdi ve 15 zırhlı savaş aracını da imha etti.
Kremlin de Moscú - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
UKRAYNA KRİZİ
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