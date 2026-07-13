https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-ukraynanin-926-ihasi-engellendi-1107214589.html

Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu: Ukrayna’nın 926 İHA’sı engellendi

Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu: Ukrayna’nın 926 İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Ukrayna’da militanların kullandığı enerji ve ulaşım altyapı tesisleri vurulurken Rus hava savunma güçlerinin de 926 insansız hava aracının (İHA) engellendiği... 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T13:24+0300

2026-07-13T13:24+0300

2026-07-13T13:22+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

rusya savunma bakanlığı

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Ukrayna’da, silahlı oluşumlarının kullandığı akaryakıt-enerji ve ulaşım altyapısı tesisleri, uçak tipi İHA’ların depolandığı ve üretildiği yerleri, yakıt ve mühimmat depolarının yanı sıra, 142 farklı noktadaki asker ve yabancı militan yığınaklarına bombardıman düzenlendi.Rus hava savunma güçleri son bir gün içerisinde Ukrayna ordusu tarafından havalandırılan 926 uçak tipi İHA’yı düşürdü, 12 güdümlü uçak bombasını daha engelledi. Ayrıca Karadeniz’de Ukrayna’ya ait bir insansız deniz aracı imha edildi.Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1415 askerini etkisiz hale getirdi ve 15 zırhlı savaş aracını da imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/kremlin-gonulluler-koalisyonu-baris-istemeyen-ulkelerden-olusuyor-1107213867.html

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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), özel askeri harekat