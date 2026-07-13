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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/trump-hurmuz-bogazini-aliyoruz-bogazin-koruyucusu-olacagiz-bogazi-korumak-icin-para-alacagiz-1107218764.html
Trump: Hürmüz Boğazı'nı alıyoruz, boğazın koruyucusu olacağız, boğazı korumak için para alacağız
Trump: Hürmüz Boğazı'nı alıyoruz, boğazın koruyucusu olacağız, boğazı korumak için para alacağız
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'tan Hürmüz Boğazı'nda tırmanan gerilimin ardından yeni açıklama geldi. Trump, "Hürmüz Boğazını alıyoruz, boğazın koruyucusu olacağız... 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T15:21+0300
2026-07-13T15:25+0300
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hürmüz boğazı
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Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı kontrol edeceğini ve bunun karşılığında ödeme alacağını söyledi. ABD Başkanı, son dakika açıklamasında, Amerika Birleşik Devletleri'nin muhtemelen Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ele geçireceğini ve bu hayati su yolunu kontrol etme karşılığında tazminat alması gerektiğini söyledi. Trump, Fox News'un "Fox &amp; Friends" programında yaptığı telefon görüşmesinde, "Boğazı alıyoruz, elimizde tutacağız ve muhtemelen biz yöneteceğiz. Boğazın koruyucusu olacağız. Belki de buna boğazın koruyucu meleği diyeceğiz. Ve bunun karşılığında tazminat almalıyız" dedi.İran, 'Hürmüz kapatıldı' demiştiİran devlet medyası dün İran Devrim Muhafızları’nın Hürmüz’ü bir sonraki duyuruya kadar kapattığını duyurdu ancak ABD ordusu bu iddiayı reddetti.CENTCOM, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, "ABD kuvvetleri, İran'ın haksız saldırganlığına, tacizine, tehditlerine ve keyfi açıklamalarına rağmen seyrüsefer özgürlüğünün sağlanması için konuşlandırılmış ve hazır durumdadır" ifadelerine yer verdi.ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü yayınlanan NBC News'in "Meet the Press" programında verdiği röportajda Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu söyledi.Son çatışmaların nedeni ne?Son çatışmaların nedeni, ABD ve İran'ın 17 Haziran'da imzaladıkları geçici barış anlaşması uyarınca Hürmüz Boğazı'nın nasıl yeniden açılması gerektiği konusundaki çelişkili yorumları olarak belirtiliyor.ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasından önce, dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 20'si Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. İran'ın mart ayı başlarında boğazdaki gemilere saldırmaya başlamasının ardından trafik düştü, ancak Washington ve Tahran geçici anlaşmayı imzaladıktan sonra geçişler yeniden artmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/hurmuzde-gerilim-tirmaniyor-iran-hurmuz-bogazini-kapatti-abd-yeni-saldiri-baslatti-1107190199.html
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haberler, donald trump, hürmüz boğazı, i̇ran
haberler, donald trump, hürmüz boğazı, i̇ran

Trump: Hürmüz Boğazı'nı alıyoruz, boğazın koruyucusu olacağız, boğazı korumak için para alacağız

15:21 13.07.2026 (güncellendi: 15:25 13.07.2026)
© Binnur Ege Gürün KoçakDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
© Binnur Ege Gürün Koçak
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Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Donald Trump'tan Hürmüz Boğazı'nda tırmanan gerilimin ardından yeni açıklama geldi. Trump, "Hürmüz Boğazını alıyoruz, boğazın koruyucusu olacağız, boğazı korumak için para alacağız" ifadelerini kullandı.
Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı kontrol edeceğini ve bunun karşılığında ödeme alacağını söyledi.
ABD Başkanı, son dakika açıklamasında, Amerika Birleşik Devletleri'nin muhtemelen Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ele geçireceğini ve bu hayati su yolunu kontrol etme karşılığında tazminat alması gerektiğini söyledi.
Trump, Fox News'un "Fox & Friends" programında yaptığı telefon görüşmesinde, "Boğazı alıyoruz, elimizde tutacağız ve muhtemelen biz yöneteceğiz. Boğazın koruyucusu olacağız. Belki de buna boğazın koruyucu meleği diyeceğiz. Ve bunun karşılığında tazminat almalıyız" dedi.

İran, 'Hürmüz kapatıldı' demişti

İran devlet medyası dün İran Devrim Muhafızları’nın Hürmüz’ü bir sonraki duyuruya kadar kapattığını duyurdu ancak ABD ordusu bu iddiayı reddetti.
CENTCOM, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, "ABD kuvvetleri, İran'ın haksız saldırganlığına, tacizine, tehditlerine ve keyfi açıklamalarına rağmen seyrüsefer özgürlüğünün sağlanması için konuşlandırılmış ve hazır durumdadır" ifadelerine yer verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü yayınlanan NBC News'in "Meet the Press" programında verdiği röportajda Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu söyledi.

Son çatışmaların nedeni ne?

Son çatışmaların nedeni, ABD ve İran'ın 17 Haziran'da imzaladıkları geçici barış anlaşması uyarınca Hürmüz Boğazı'nın nasıl yeniden açılması gerektiği konusundaki çelişkili yorumları olarak belirtiliyor.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasından önce, dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 20'si Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. İran'ın mart ayı başlarında boğazdaki gemilere saldırmaya başlamasının ardından trafik düştü, ancak Washington ve Tahran geçici anlaşmayı imzaladıktan sonra geçişler yeniden artmıştı.
CENTCOM, İran saldırısının videosunu paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2026
DÜNYA
İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı, ABD yeni saldırı başlattı
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