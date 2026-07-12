https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/hurmuzde-gerilim-tirmaniyor-iran-hurmuz-bogazini-kapatti-abd-yeni-saldiri-baslatti-1107190199.html

Hürmüz'de gerilim tırmanıyor: İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı, ABD yeni saldırı başlattı

Hürmüz'de gerilim tırmanıyor: İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı, ABD yeni saldırı başlattı

Sputnik Türkiye

İran, Hürmüz Boğazı'nı ikinci bir duyuruya kadar kapattığını açıklarken, ABD ise İran'ın ticari gemilere yönelik saldırılarını gerekçe göstererek yeni bir... 12.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-12T10:18+0300

2026-07-12T10:18+0300

2026-07-12T10:18+0300

dünya

hürmüz boğazı

i̇ran

abd

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

deniz kuvvetleri

i̇ran devrim muhafızları

donald trump

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İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, "yabancı müdahalenin yol açtığı istikrarsız güvenlik durumu nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını" duyurdu.İran Hürmüz Boğazı'nda 2 gemiyi vurduİran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda yabancı müdahale ve gemilerin "yetkisiz rotalarda" seyretmeye çalışmasının güvenlik sorunlarına yol açtığı öne sürüldü.Daha önce yabancı müdahalelerin ve gemilerin rotalarının izinsiz şekilde belirlenmesine karşı uyarıda bulunulduğu belirtilerek, bazı gemilerin bu uyarıları dikkate almadığı ve "yetkisiz rotalarda" ilerlemeye çalıştığı ifade edildi.Uyarılara rağmen rotasını değiştirmeyen ve deniz güvenliğini tehlikeye attığı öne sürülen gemilerden birinin, Devrim Muhafızları Ordusu Donanması tarafından uyarı atışlarıyla durdurulduğu aktarılarak, "Bu olay sonucunda ve yasadışı yabancı müdahale nedeniyle ortaya çıkan bu istikrarsız güvenlik durumu sebebiyle, Hürmüz Boğazı ikinci bir duyuruya kadar kapatılacak." denildi.Açıklamada, Hürmüz Boğazı bölgesinde Amerikan müdahaleleri sona erene kadar hiçbir gemiye geçiş izni verilmeyeceği belirtilerek, "Amerikan-Siyonist düşmanın topraklarına girmesine izin veren ülkeler, bu müdahalenin sonuçlarından sorumlu tutulacaktır." ifadelerine yer verildi.İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), daha sonra Hürmüz Boğazı'nda İran'ın geçiş kurallarını ihlal ettiği belirtilen ikinci bir geminin daha vurulduğunu açıkladı.DMO tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ikinci geminin hedef alındığı belirtilirken, ABD'nin Katar'daki El Udeyd Üssü'nde bulunan savaş uçağı bakım ve onarım merkezi ile komuta ve kontrol merkezinin de hedef alındığı ifade edildi.ABD'den İran'a yeni saldırıABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, İran'a karşı bu hafta üçüncü saldırı turunun başlatıldığını duyurdu.Komutanlığın açıklamasında, "ABD Merkez Komuta Güçleri, bugün (ABD) doğu saatiyle 19.15'te İslam Devrim Muhafızları güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçen Kıbrıs bandıralı konteyner gemisi M/V GFS Galaxy'ye pervasızca saldırmasının ardından bu hafta İran'a karşı üçüncü saldırı turunu başlattı." ifadelerine yer verildi.Açıklamada, İran'ın saldırdığı gemide sivil bir mürettebat üyesinin kayıp olduğu, yangın çıkan geminin makine dairesinde ciddi hasar oluştuğu ve bu nedenle yolculuğuna devam edemediği belirtildi.CENTCOM, İran'a daha önce ticari gemilere yönelik saldırılar sonrasında ABD ile yaptığı mutabakat zaptına bağlılığını göstermesi için bir fırsat daha sunulduğunu, ancak Tahran yönetiminin ticari gemilere ve sivil denizcilere saldırmayı sürdürdüğünü öne sürdü.Açıklamada, buna karşılık olarak ABD'nin yeni bir saldırı başlatarak İran'a "ağır bir maliyet ödettiği", operasyonların ise ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/umman-ve-iran-hurmuz-bogazi-konusunda-muzakereleri-surdurme-konusunda-anlasti-1107188737.html

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hürmüz boğazı, i̇ran, abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), deniz kuvvetleri, i̇ran devrim muhafızları, donald trump