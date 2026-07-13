https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/jmic-abdnin-irana-deniz-ablukasi-baslayacak-1107226276.html

JMIC: ABD'nin İran'a deniz ablukası başlayacak

JMIC: ABD'nin İran'a deniz ablukası başlayacak

Sputnik Türkiye

Ortak Denizcilik Bilgi Merkezi (JMIC), ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasının 14 Temmuz 2026 saat 23.00'te (TSİ) başlayacağı, ablukanın İran'ın tüm... 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T21:44+0300

2026-07-13T21:44+0300

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ABD Donanması liderliğindeki Ortak Denizcilik Bilgi Merkezi (JMIC) yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını 14 Temmuz 2026 saat 23:00 (Türkiye saati ile) itibarıyla uygulamaya başlayacağını bildirdi.JMIC'ten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:JMIC'in açıklamasına göre, abluka İran'ın limanları ve petrol terminalleri de dahil olmak üzere tüm kıyı şeridini kapsayacak. Ayrıca, insani yardım sevkiyatlarına izin verileceği ancak denetime tabi tutulacakları belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/centcom-iran-denizaltisi-ve-bender-abbas-limaninin-vurulma-anini-yayinladi-1107223242.html

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