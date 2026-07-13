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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/jmic-abdnin-irana-deniz-ablukasi-baslayacak-1107226276.html
JMIC: ABD'nin İran'a deniz ablukası başlayacak
JMIC: ABD'nin İran'a deniz ablukası başlayacak
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Ortak Denizcilik Bilgi Merkezi (JMIC), ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasının 14 Temmuz 2026 saat 23.00'te (TSİ) başlayacağı, ablukanın İran'ın tüm... 13.07.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Donanması liderliğindeki Ortak Denizcilik Bilgi Merkezi (JMIC) yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını 14 Temmuz 2026 saat 23:00 (Türkiye saati ile) itibarıyla uygulamaya başlayacağını bildirdi.JMIC'ten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:JMIC'in açıklamasına göre, abluka İran'ın limanları ve petrol terminalleri de dahil olmak üzere tüm kıyı şeridini kapsayacak. Ayrıca, insani yardım sevkiyatlarına izin verileceği ancak denetime tabi tutulacakları belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/centcom-iran-denizaltisi-ve-bender-abbas-limaninin-vurulma-anini-yayinladi-1107223242.html
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i̇ran, abd, abd donanması, hürmüz boğazı
i̇ran, abd, abd donanması, hürmüz boğazı

JMIC: ABD'nin İran'a deniz ablukası başlayacak

21:44 13.07.2026 (güncellendi: 21:46 13.07.2026)
© AAHürmüz Boğazı
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
© AA
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Ortak Denizcilik Bilgi Merkezi (JMIC), ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasının 14 Temmuz 2026 saat 23.00'te (TSİ) başlayacağı, ablukanın İran'ın tüm limanları, petrol terminalleri ve kıyı şeridini kapsayacağını bildirdi.
ABD Donanması liderliğindeki Ortak Denizcilik Bilgi Merkezi (JMIC) yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını 14 Temmuz 2026 saat 23:00 (Türkiye saati ile) itibarıyla uygulamaya başlayacağını bildirdi.
JMIC'ten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"14 Temmuz 2026 tarihinde saat 20:00 GMT itibarıyla, ABD Merkez Komutanlığı tüm İran limanlarına ve İran kıyı bölgelerine yönelik deniz ablukasını uygulamaya başlayacaktır

Abluka, Hürmüz Boğazı'ndan İran dışındaki destinasyonlara gidiş-dönüş tarafsız geçişi engellemeyecektir

JMIC'in açıklamasına göre, abluka İran'ın limanları ve petrol terminalleri de dahil olmak üzere tüm kıyı şeridini kapsayacak. Ayrıca, insani yardım sevkiyatlarına izin verileceği ancak denetime tabi tutulacakları belirtildi.
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