İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
DMM’den PTT iddialarına yalanlama: 'Siber saldırı ve veri sızıntısı yok'
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, PTT'nin siber saldırıya uğradığı ve veri sızıntısı yaşandığı yönündeki iddiaların... 21.04.2026, Sputnik Türkiye
12:34 21.04.2026
© AA Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2026
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, PTT’nin siber saldırıya uğradığı ve veri sızıntısı yaşandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
DMM, "PTT'nin siber saldırıya uğradığı ve veri sızıntısı yaşandığı" iddialarını yalanladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kamuoyunda yer alan iddialara ilişkin resmi açıklama yaptı.
DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında, "PTT'nin siber saldırıya uğradığı ve veri sızıntısı yaşandığı" yönünde iddialar yer aldığı belirtildi.
Bu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu vurgulanan açıklamada, "Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) sistemlerinde iddia edildiği gibi herhangi bir veri sızıntısı veya güvenlik açığı tespit edilmemiştir" denildi.
Kurumun bilgi sistemlerinin hem ulusal hem de uluslararası siber güvenlik standartları ve protokolleri doğrultusunda 7/24 esasıyla korunduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin gizliliği, en modern teknolojik altyapılarla ve tam bir titizlikle muhafaza edilmektedir. Kamuoyunda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca ilgili resmi açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."
