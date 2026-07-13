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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/tokiden-onemli-duyuru-geldi-uyari-yapildi-yardim-taleplerine-dikkat-edin-1107220830.html
TOKİ'den önemli duyuru geldi, uyarı yapıldı: 'Yardım taleplerine dikkat edin'
TOKİ'den önemli duyuru geldi, uyarı yapıldı: 'Yardım taleplerine dikkat edin'
Sputnik Türkiye
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, dolandırıcılıklara ilişkin önemli açıklamada bulundu. 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T16:48+0300
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türki̇ye
toki̇
uyarı
dolandırıcılık
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Toplu Konut İdaresi'nin adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin vatandaşlara uyarı yapıldı.'Yardım taleplerine dikkat edin'TOKİ "İdaremiz yöneticilerinin ismi kullanılarak İnşaat Yüklenicisi ve Müşavir Firmalardan Afet Bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımız için yardım talebinde bulunulduğu bilgisi edinilmiştir. İdaremiz yöneticilerinin herhangi bir sebeple yardım talebinde bulunmaları söz konusu değildir." dedi.Açıklamanın devamında "Menfaat temini taşıyan bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine kesinlikle itibar edilmemelidir. Ayrıca söz konusu dolandırıcılık girişiminde bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır." ifadesi kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/toki-santiyesinden-yaklasik-25-milyon-lira-degerinde-vana-pompa-hidrofor-calmisti-tutuklandi-1107168632.html
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toki̇, uyarı, dolandırıcılık
toki̇, uyarı, dolandırıcılık

TOKİ'den önemli duyuru geldi, uyarı yapıldı: 'Yardım taleplerine dikkat edin'

16:48 13.07.2026 (güncellendi: 16:49 13.07.2026)
© AATOKİ evleri
TOKİ evleri - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
© AA
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, dolandırıcılıklara ilişkin önemli açıklamada bulundu.
Toplu Konut İdaresi'nin adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin vatandaşlara uyarı yapıldı.

'Yardım taleplerine dikkat edin'

TOKİ "İdaremiz yöneticilerinin ismi kullanılarak İnşaat Yüklenicisi ve Müşavir Firmalardan Afet Bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımız için yardım talebinde bulunulduğu bilgisi edinilmiştir. İdaremiz yöneticilerinin herhangi bir sebeple yardım talebinde bulunmaları söz konusu değildir." dedi.
Açıklamanın devamında "Menfaat temini taşıyan bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine kesinlikle itibar edilmemelidir. Ayrıca söz konusu dolandırıcılık girişiminde bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır." ifadesi kullanıldı.
Bolu'nun Gerede ilçesinde TOKİ'ye ait şantiyeden yaklaşık 2,5 milyon lira değerinde malzeme çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda yaklaşık 2,5 milyon lira değerinde 62 sirkülasyon pompası, bu cihazlara ait 124 vana, 11 doğal gaz deprem vanası ile 3 yağmur suyu hidroforu ele geçirildi. ( Bolu İl Emniyet Müdürlüğü - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
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