https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/tokiden-onemli-duyuru-geldi-uyari-yapildi-yardim-taleplerine-dikkat-edin-1107220830.html

TOKİ'den önemli duyuru geldi, uyarı yapıldı: 'Yardım taleplerine dikkat edin'

TOKİ'den önemli duyuru geldi, uyarı yapıldı: 'Yardım taleplerine dikkat edin'

Sputnik Türkiye

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, dolandırıcılıklara ilişkin önemli açıklamada bulundu. 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T16:48+0300

2026-07-13T16:48+0300

2026-07-13T16:49+0300

türki̇ye

toki̇

uyarı

dolandırıcılık

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Toplu Konut İdaresi'nin adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin vatandaşlara uyarı yapıldı.'Yardım taleplerine dikkat edin'TOKİ "İdaremiz yöneticilerinin ismi kullanılarak İnşaat Yüklenicisi ve Müşavir Firmalardan Afet Bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımız için yardım talebinde bulunulduğu bilgisi edinilmiştir. İdaremiz yöneticilerinin herhangi bir sebeple yardım talebinde bulunmaları söz konusu değildir." dedi.Açıklamanın devamında "Menfaat temini taşıyan bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine kesinlikle itibar edilmemelidir. Ayrıca söz konusu dolandırıcılık girişiminde bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır." ifadesi kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/toki-santiyesinden-yaklasik-25-milyon-lira-degerinde-vana-pompa-hidrofor-calmisti-tutuklandi-1107168632.html

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toki̇, uyarı, dolandırıcılık