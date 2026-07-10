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TOKİ şantiyesinden yaklaşık 2.5 milyon lira değerinde vana, pompa, hidrofor çalmıştı: Tutuklandı
TOKİ şantiyesinden yaklaşık 2.5 milyon lira değerinde vana, pompa, hidrofor çalmıştı: Tutuklandı
Sputnik Türkiye
Bolu'da TOKİ şantiyesinden yaklaşık 2,5 milyon lira değerinde malzeme çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı 10.07.2026, Sputnik Türkiye
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toki̇
hırsız
malzeme
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Bolu'nun Gerede ilçesinde TOKİ'ye ait şantiyeden yaklaşık 2,5 milyon lira değerinde malzeme çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Gerede Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, 8 Temmuz'da TOKİ şantiyesindeki hırsızlık olayına ilişkin çalışma yürüttü.Ekipler, olay yeri incelemesi, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinin izlenmesi ve tanık beyanları doğrultusunda hırsızlığı gerçekleştirdiği öne sürülen şüpheli C.Y'ı düzenledikleri operasyonla yakaladı.TOKİ'den malzeme çaldıŞüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda yaklaşık 2,5 milyon lira değerinde 62 sirkülasyon pompası, bu cihazlara ait 124 vana, 11 doğal gaz deprem vanası ile 3 yağmur suyu hidroforu ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Ele geçirilen malzemelerin, TOKİ şantiyesi yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.
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toki̇, hırsız, malzeme
toki̇, hırsız, malzeme

TOKİ şantiyesinden yaklaşık 2.5 milyon lira değerinde vana, pompa, hidrofor çalmıştı: Tutuklandı

16:15 10.07.2026
© Bolu İl Emniyet MüdürlüğüBolu'nun Gerede ilçesinde TOKİ'ye ait şantiyeden yaklaşık 2,5 milyon lira değerinde malzeme çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda yaklaşık 2,5 milyon lira değerinde 62 sirkülasyon pompası, bu cihazlara ait 124 vana, 11 doğal gaz deprem vanası ile 3 yağmur suyu hidroforu ele geçirildi. ( Bolu İl Emniyet Müdürlüğü - Anadolu Ajansı )
Bolu'nun Gerede ilçesinde TOKİ'ye ait şantiyeden yaklaşık 2,5 milyon lira değerinde malzeme çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda yaklaşık 2,5 milyon lira değerinde 62 sirkülasyon pompası, bu cihazlara ait 124 vana, 11 doğal gaz deprem vanası ile 3 yağmur suyu hidroforu ele geçirildi. ( Bolu İl Emniyet Müdürlüğü - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
© Bolu İl Emniyet Müdürlüğü
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Bolu'da TOKİ şantiyesinden yaklaşık 2,5 milyon lira değerinde malzeme çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı
Bolu'nun Gerede ilçesinde TOKİ'ye ait şantiyeden yaklaşık 2,5 milyon lira değerinde malzeme çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Gerede Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, 8 Temmuz'da TOKİ şantiyesindeki hırsızlık olayına ilişkin çalışma yürüttü.
Ekipler, olay yeri incelemesi, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinin izlenmesi ve tanık beyanları doğrultusunda hırsızlığı gerçekleştirdiği öne sürülen şüpheli C.Y'ı düzenledikleri operasyonla yakaladı.

TOKİ'den malzeme çaldı

Şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda yaklaşık 2,5 milyon lira değerinde 62 sirkülasyon pompası, bu cihazlara ait 124 vana, 11 doğal gaz deprem vanası ile 3 yağmur suyu hidroforu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Ele geçirilen malzemelerin, TOKİ şantiyesi yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.
'Meksikalı Batman' hırsız olduğunu iddia ettiği kişileri direklere bantlıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
DÜNYA
'Meksikalı Batman', hırsızları direklere bantlıyor
29 Haziran , 19:28
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