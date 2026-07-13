https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/tff-duyurdu-bolgesel-amator-ligin-ismi-degisti-1107225446.html

TFF duyurdu: Bölgesel Amatör Lig'in ismi değişti

TFF duyurdu: Bölgesel Amatör Lig'in ismi değişti

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bölgesel Amatör Lig'de isim ve statü değişikliğine gittiğini duyurdu. 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T20:37+0300

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spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

bal

futbol

futbol maçı

türkiye futbol federasyonu

tff merkez hakem kurulu

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) adını 2026-2027 sezonundan itibaren Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) olarak değiştirdiğini açıkladı.TFF'nin yeni statüsüne göre ligde, 1 Ocak 2002 ile 31 Aralık 2011 tarihleri arasında doğan futbolcular müsabaka isim listesine yazılabilecek ve forma giyebilecek. Buna karşılık 2001 ve öncesinde doğan en fazla 5 futbolcu maç kadrosunda yer alabilecek ve oynayabilecek. Kulüpler ise geniş kadrolarında bu yaş grubundan daha fazla oyuncuyu tescil ettirebilecek.Federasyon ayrıca, 1 Ocak 2012 ve sonrasında doğan futbolcular ve yabancı uyruklu oyuncuların Profesyonelliğe Geçiş Ligi karşılaşmalarında forma giyemeyeceğini duyurdu.

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türkiye futbol federasyonu (tff), bal, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, tff merkez hakem kurulu