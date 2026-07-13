https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/tff-duyurdu-bolgesel-amator-ligin-ismi-degisti-1107225446.html
TFF duyurdu: Bölgesel Amatör Lig'in ismi değişti
TFF duyurdu: Bölgesel Amatör Lig'in ismi değişti
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bölgesel Amatör Lig'de isim ve statü değişikliğine gittiğini duyurdu. 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T20:37+0300
2026-07-13T20:37+0300
2026-07-13T20:37+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
bal
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
tff merkez hakem kurulu
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) adını 2026-2027 sezonundan itibaren Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) olarak değiştirdiğini açıkladı.TFF'nin yeni statüsüne göre ligde, 1 Ocak 2002 ile 31 Aralık 2011 tarihleri arasında doğan futbolcular müsabaka isim listesine yazılabilecek ve forma giyebilecek. Buna karşılık 2001 ve öncesinde doğan en fazla 5 futbolcu maç kadrosunda yer alabilecek ve oynayabilecek. Kulüpler ise geniş kadrolarında bu yaş grubundan daha fazla oyuncuyu tescil ettirebilecek.Federasyon ayrıca, 1 Ocak 2012 ve sonrasında doğan futbolcular ve yabancı uyruklu oyuncuların Profesyonelliğe Geçiş Ligi karşılaşmalarında forma giyemeyeceğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/tff-duyurdu-koklu-kulup-kume-dusuruldu-1107176581.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), bal, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, tff merkez hakem kurulu
türkiye futbol federasyonu (tff), bal, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, tff merkez hakem kurulu
TFF duyurdu: Bölgesel Amatör Lig'in ismi değişti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bölgesel Amatör Lig'de isim ve statü değişikliğine gittiğini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) adını 2026-2027 sezonundan itibaren Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) olarak değiştirdiğini açıkladı.
TFF'nin yeni statüsüne göre ligde, 1 Ocak 2002 ile 31 Aralık 2011 tarihleri arasında doğan futbolcular müsabaka isim listesine yazılabilecek ve forma giyebilecek. Buna karşılık 2001 ve öncesinde doğan en fazla 5 futbolcu maç kadrosunda yer alabilecek ve oynayabilecek. Kulüpler ise geniş kadrolarında bu yaş grubundan daha fazla oyuncuyu tescil ettirebilecek.
Federasyon ayrıca, 1 Ocak 2012 ve sonrasında doğan futbolcular ve yabancı uyruklu oyuncuların Profesyonelliğe Geçiş Ligi karşılaşmalarında forma giyemeyeceğini duyurdu.