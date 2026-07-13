https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/tema-parkinda-2-yildir-mahsur-kalan-30-beyaz-balina-icin-karar-verildi-kurtarma-operasyonu-basliyor-1107222152.html
Tema parkında 2 yıldır mahsur kalan 30 beyaz balina için karar verildi: Kurtarma operasyonu başlıyor
Tema parkında 2 yıldır mahsur kalan 30 beyaz balina için karar verildi: Kurtarma operasyonu başlıyor
Sputnik Türkiye
2024'te mali sorunlar nedeniyle kapanan Marineland tema parkında mahsur kalan 30 beyaz balina için beklenen karar açıklandı. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer... 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T18:36+0300
2026-07-13T18:36+0300
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Kanada'da faaliyetlerini durduran Marineland tema parkında 2024 yılından bu yana mahsur bulunan 30 beyaz balina (beluga) için uluslararası kurtarma planı hayata geçiriliyor. Uzun süredir belirsizliğini koruyan süreçte, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) nakil operasyonuna onay verdi.Kararla birlikte balinaların güvenli şekilde farklı akredite akvaryum ve deniz parklarına taşınmasının önü açıldı. Böylece kamuoyunda büyük tepki çeken ötenazi seçeneği de şimdilik gündemden kalkmış oldu.Balinalar ABD ve İspanya'daki tesislere dağıtılacakHazırlanan plana göre 30 belugadan 28'i, ABD'deki beş akredite tesise nakledilecek. Balinaların yeni yaşam alanları arasında Chicago'daki Shedd Aquarium, Atlanta'daki Georgia Aquarium ile San Diego SeaWorld ve San Antonio SeaWorld bulunuyor.Geriye kalan iki beluga ise İspanya'nın önde gelen deniz yaşamı merkezlerinden Oceanogràfic València'ya gönderilecek.Nakil öncesi kapsamlı sağlık kontrolleri yapılacakOperasyon öncesinde tüm balinalar Kanada'daki veteriner ekipleri tarafından ayrıntılı sağlık taramasından geçirilecek. Seyahate uygun oldukları onaylandıktan sonra ABD'den gelecek uzman ekipler de hayvanları yeniden değerlendirecek.Amerikan akvaryum konsorsiyumu yetkilileri, kurtarma operasyonunun birkaç hafta süreceğini belirterek, balinaların güvenliği ve refahının en büyük öncelikleri olduğunu açıkladı.Yeni yaşam alanlarında belugalara uygun su kalitesi, özel beslenme programları ve ihtiyaç duyulması halinde sürekli veteriner desteği sağlanacağı ifade edildi.Marineland uzun süredir tartışmaların odağındaydıMarineland, yalnızca mali sıkıntılarıyla değil, yıllardır hayvan refahına ilişkin eleştirilerle de gündeme geliyordu. Kanada basınında yer alan haberlere göre tesiste 2019 yılından bu yana 20 balinanın yaşamını yitirdiği öne sürüldü.Park yönetimi, mali kriz sonrasında balinaların geleceği konusunda yoğun eleştirilere maruz kalırken, hayvanların bakım koşulları da çeşitli soruşturmaların konusu olmuştu.Çin'e gönderilmelerine izin verilmediKanada hükümeti daha önce Marineland'in balinaları Çin'deki Chimelong Ocean Kingdom tesisine göndermesine izin vermemişti.Kanada Balıkçılık ve Okyanuslar Bakanı Joanne Thompson, kararın, 2019 yılında yürürlüğe giren ve balina ile yunusların eğlence amacıyla esaret altında tutulmasını yasaklayan yasa kapsamında alındığını açıklamıştı.Bu kararın ardından park yönetimi, balinaların ötenaziyle karşı karşıya kalabileceğini öne süren bir mektup göndermiş, açıklama hayvan hakları örgütlerinin sert tepkisini çekmişti.Toronto merkezli World Animal Protection yetkilileri ise o dönemde, hayvanların finansman sağlanamaması halinde öldürülebileceği yönündeki açıklamaları "kabul edilemez" olarak nitelendirmişti.
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abd, mali, toronto, abd, haberler, abd ulusal okyanus ve atmosfer i̇daresi (noaa)
abd, mali, toronto, abd, haberler, abd ulusal okyanus ve atmosfer i̇daresi (noaa)
Tema parkında 2 yıldır mahsur kalan 30 beyaz balina için karar verildi: Kurtarma operasyonu başlıyor
2024'te mali sorunlar nedeniyle kapanan Marineland tema parkında mahsur kalan 30 beyaz balina için beklenen karar açıklandı. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından onaylanan plan kapsamında balinalar ABD ve İspanya'daki akredite tesislere nakledilecek. Böylece daha önce gündeme gelen ötenazi ihtimali şimdilik ortadan kalktı.
Kanada'da faaliyetlerini durduran Marineland tema parkında 2024 yılından bu yana mahsur bulunan 30 beyaz balina (beluga) için uluslararası kurtarma planı hayata geçiriliyor. Uzun süredir belirsizliğini koruyan süreçte, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) nakil operasyonuna onay verdi.
Kararla birlikte balinaların güvenli şekilde farklı akredite akvaryum ve deniz parklarına taşınmasının önü açıldı. Böylece kamuoyunda büyük tepki çeken ötenazi seçeneği de şimdilik gündemden kalkmış oldu.
Balinalar ABD ve İspanya'daki tesislere dağıtılacak
Hazırlanan plana göre 30 belugadan 28'i
, ABD'deki
beş akredite tesise nakledilecek. Balinaların yeni yaşam alanları arasında Chicago'daki Shedd Aquarium
, Atlanta'daki Georgia Aquarium
ile San Diego SeaWorld
ve San Antonio SeaWorld
bulunuyor.
Geriye kalan iki beluga ise İspanya'nın önde gelen deniz yaşamı merkezlerinden Oceanogràfic València'ya gönderilecek.
Nakil öncesi kapsamlı sağlık kontrolleri yapılacak
Operasyon öncesinde tüm balinalar Kanada'daki
veteriner ekipleri tarafından ayrıntılı sağlık taramasından geçirilecek. Seyahate uygun oldukları onaylandıktan sonra ABD'den gelecek uzman ekipler de hayvanları yeniden değerlendirecek.
Amerikan akvaryum konsorsiyumu yetkilileri, kurtarma operasyonunun birkaç hafta süreceğini belirterek, balinaların güvenliği ve refahının en büyük öncelikleri olduğunu açıkladı.
Yeni yaşam alanlarında belugalara uygun su kalitesi, özel beslenme programları ve ihtiyaç duyulması halinde sürekli veteriner desteği sağlanacağı ifade edildi.
Marineland uzun süredir tartışmaların odağındaydı
Marineland, yalnızca mali sıkıntılarıyla değil, yıllardır hayvan refahına ilişkin eleştirilerle de gündeme geliyordu. Kanada basınında yer alan haberlere göre tesiste 2019 yılından bu yana 20 balinanın yaşamını yitirdiği öne sürüldü.
Park yönetimi, mali
kriz sonrasında balinaların geleceği konusunda yoğun eleştirilere maruz kalırken, hayvanların bakım koşulları da çeşitli soruşturmaların konusu olmuştu.
Çin'e gönderilmelerine izin verilmedi
Kanada hükümeti daha önce Marineland'in balinaları Çin'deki Chimelong Ocean Kingdom tesisine göndermesine izin vermemişti.
Kanada Balıkçılık ve Okyanuslar Bakanı Joanne Thompson, kararın, 2019 yılında yürürlüğe giren ve balina ile yunusların eğlence amacıyla esaret altında tutulmasını yasaklayan yasa kapsamında alındığını açıklamıştı.
Bu kararın ardından park yönetimi, balinaların ötenaziyle karşı karşıya kalabileceğini öne süren bir mektup göndermiş, açıklama hayvan hakları örgütlerinin sert tepkisini çekmişti.
Toronto
merkezli World Animal Protection
yetkilileri ise o dönemde, hayvanların finansman sağlanamaması halinde öldürülebileceği yönündeki açıklamaları "kabul edilemez" olarak nitelendirmişti.