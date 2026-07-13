https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/haluk-levent-15-gundur-mesaj-atiyorum-demisti-icisleri-bakanligindan-ilk-aciklama-1107222036.html
Haluk Levent '15 gündür mesaj atıyorum' demişti: İçişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama
Haluk Levent '15 gündür mesaj atıyorum' demişti: İçişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, gözaltındaki Haluk Levent'in kendisine 15 gündür denetim çağrısı yaptığı yönündeki açıklamalarının gerçeği... 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T18:31+0300
2026-07-13T18:31+0300
2026-07-13T18:31+0300
türki̇ye
haluk levent
bülent turan
i̇çişleri bakanlığı
ahbap derneği
yardım
mali yardım
insani yardım
sosyal yardım
insani yardım çalışanı
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AHBAP Derneği soruşturmasında gözaltına alınan Haluk Levent'in '15 gündür mesaj atıyorum' sözleriyle denetim çağrısında bulunduğu İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.Levent'in iddiaları üzerine İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/gozaltina-alinan-haluk-leventten-aciklama-asil-bombayi-bekleyin-1107217724.html
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haluk levent, bülent turan, i̇çişleri bakanlığı, ahbap derneği, yardım, mali yardım, insani yardım, sosyal yardım, insani yardım çalışanı
haluk levent, bülent turan, i̇çişleri bakanlığı, ahbap derneği, yardım, mali yardım, insani yardım, sosyal yardım, insani yardım çalışanı
Haluk Levent '15 gündür mesaj atıyorum' demişti: İçişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, gözaltındaki Haluk Levent'in kendisine 15 gündür denetim çağrısı yaptığı yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.
AHBAP Derneği soruşturmasında gözaltına alınan Haluk Levent'in '15 gündür mesaj atıyorum' sözleriyle denetim çağrısında bulunduğu İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.
Levent'in iddiaları üzerine İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, şu ifadeleri kullandı:
Ülkemizdeki yaklaşık 103 bin dernek, Bakanlığımız bünyesindeki Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüz tarafından 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na göre hem Mülkiye Müfettişleri hem de Dernekler Denetçileri tarafından denetlenmektedir. Bu denetimler, gelişigüzel mesaj veya taleplere göre değil, idarenin risk değerlendirmesi, adli/idari mercilerden gelen talepler veya şikâyetler doğrultusunda yapılmakta ve bulgular, Cumhuriyet Başsavcılıkları başta olmak üzere ilgili kurumlarla paylaşılmaktadır. Sivil toplum, hepimize ait olan, demokrasinin birinci derece sit alanıdır. Bırakalım, kararı, sosyal medya değil, yargı versin.