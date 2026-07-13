https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/super-ligde-transfer-kulisleri-besiktastan-fenerbahcenin-oyuncusuna-ilgi-galatasarayda-son-durum-1107203930.html

Süper Lig'de transfer kulisleri: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'nin oyuncusuna ilgi, Galatasaray'da son durum

Süper Lig'de transfer kulisleri: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'nin oyuncusuna ilgi, Galatasaray'da son durum

Sputnik Türkiye

Süper Lig için takımlar, çalışmalarına ve transferlerine hızla devam ediyor. İşte transfer kulislerine son düşen iddialar. 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T10:15+0300

2026-07-13T10:15+0300

2026-07-13T10:15+0300

spor

galatasaray

ali naci küçük

oğuz aydın

can uzun

fenerbahçe

süper lig

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Süper Lig ekipleri, yeni sezon hazırlıkları kapsamında hem saha çalışmalarını hem de transfer görüşmelerini yoğun şekilde sürdürüyor. Kadrolarını güçlendirmek isteyen kulüpler, yerli ve yabancı futbolcular için temaslarını hızlandırırken transfer kulislerinde de peş peşe yeni iddialar gündeme geliyor.Kulislere düşen son iddialara göre Beşiktaş, Oğuz Aydın'ı gündemine aldı. Beşiktaş'ın Fenerbahçe kampında bulunan milli futbolcuyu transfer listesinde yer alan alternatif isimlerden biri olarak değerlendirdiği ifade edildi.Oğuz Aydın ile ilgili kararı, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın vereceği belirtildi. Beşiktaş'ın Başakşehir'den transfer ettiği 23 yaşındaki kaleci Doğan Alemdar, Alman file bekçisi Alexander Nübel ile rekabetlerinin siyah-beyazlı takıma başarı getireceğini söyledi.Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake, yeni sezonun kendileri adına başarılı geçmesini istediğini söyledi. Yeni sezonu iple çektiğini aktaran 31 yaşındaki futbolcu Ake, "Mutlu ve çok heyecanlıyım. İlk günlerim gayet iyi geçiyor. Burada herkes tarafından çok iyi karşılandım. Ailemi sordular ve İstanbul'daki yaşamdan bahsettiler. Hocamızla da bir görüşme gerçekleştirdim. O da bana mevcut durumumu sorup, planlarından bahsetti. Zaten ilerleyen süreçte daha da fazlasını konuşacağız. Umarım hep birlikte iyi bir sezon geçiririz ve bunun için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.Spor yazarı Ali Naci Küçük ise Galatasaray'ın son transferi Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu'nun 22 Temmuz'da Avusturya'da başlayacak yaz kampına katılacağını açıkladı. Küçük, ayrıca hem yaşı hem de potansiyeli sebebiyle Galatasaray'ın değerlendirdiği Can Uzun hakkında ise şu açıklamayı yaptı:Can Uzun'un kulübü Frankfurt'un Galatasaray'dan talep ettiği rakamın 50 milyon euro olduğunu açıklayan Ali Naci Küçük, kulübün bu rakamı "biraz yüksek bulduğunu" vurguladı. Ünlü spor yazarı Can Uzun ile birlikte Bruno Fernandes'in de masada olduğunu kaydetti.

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galatasaray, ali naci küçük, oğuz aydın, can uzun, fenerbahçe, süper lig