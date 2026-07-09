https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/besiktas-resmen-acikladi-salih-ozcanin-sozlesme-detaylari-belli-oldu-1107151093.html
Beşiktaş resmen açıkladı: Salih Özcan'ın sözleşme detayları belli oldu
Beşiktaş resmen açıkladı: Salih Özcan'ın sözleşme detayları belli oldu
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, milli futbolcu Salih Özcan'ın transferini tamamlayarak oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. 09.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-09T21:00+0300
2026-07-09T21:00+0300
2026-07-09T21:00+0300
spor
salih özcan
beşiktaş
transfer
transfermarkt
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
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Beşiktaş, milli orta saha oyuncusu Salih Özcan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.Siyah-beyazlı kulüp, serbest statüde bulunan 27 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/besiktas-prensip-anlasmasina-vardigini-duyurmustu-salih-ozcan-istanbula-geldi-1107123034.html
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salih özcan, beşiktaş, transfer, transfermarkt , futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
salih özcan, beşiktaş, transfer, transfermarkt , futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Beşiktaş resmen açıkladı: Salih Özcan'ın sözleşme detayları belli oldu
Beşiktaş, milli futbolcu Salih Özcan'ın transferini tamamlayarak oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Beşiktaş, milli orta saha oyuncusu Salih Özcan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüp, serbest statüde bulunan 27 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını belirtti.