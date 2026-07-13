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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/sicakliklar-40-dereceyi-asiyor-4-bolgede-kisa-sureli-yagmur-etkili-olacak-1107202006.html
Sıcaklıklar 40 dereceyi aşıyor: 4 bölgede kısa süreli yağmur etkili olacak
Sıcaklıklar 40 dereceyi aşıyor: 4 bölgede kısa süreli yağmur etkili olacak
Sputnik Türkiye
Bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları güney bölgelerde 40 dereceyi aşıyor. Trakya, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz (Sinop haric)... 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T07:25+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 13 Temmuz hava durumu tahminlerine göre kuzey kesimleri ile Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Trakya, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz (Sinop haric), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Güneydoğu'da hava sıcaklığı 40 dereceyi aşarken diğer bölgelerde 30 derecenin üstünde seyredecek. MARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği, zamanla batısı parçalı çok bulutlu, Trakya ile İstanbul ve Kocaeli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Toroslar Mevkii'nin öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZAz bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin (Sinop hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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hava durumu, hava durumu, bursa hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu

Sıcaklıklar 40 dereceyi aşıyor: 4 bölgede kısa süreli yağmur etkili olacak

07:25 13.07.2026 (güncellendi: 07:26 13.07.2026)
© AA / Yauhen Yerchaksıcak hava dalgası
sıcak hava dalgası - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
© AA / Yauhen Yerchak
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Bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları güney bölgelerde 40 dereceyi aşıyor. Trakya, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz (Sinop haric), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile gece geç saatlerden itibaren İstanbul, Kocaeli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 13 Temmuz hava durumu tahminlerine göre kuzey kesimleri ile Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Trakya, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz (Sinop haric), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Güneydoğu'da hava sıcaklığı 40 dereceyi aşarken diğer bölgelerde 30 derecenin üstünde seyredecek.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği, zamanla batısı parçalı çok bulutlu, Trakya ile İstanbul ve Kocaeli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bursa - 32°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Çanakkale - 33°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İstanbul - 30°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kırklareli - 30°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Denizli - 37°C - Az bulutlu ve açık
İzmir - 34°C - Az bulutlu ve açık
Manisa - 36°C - Az bulutlu ve açık
Muğla - 37°C - Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Toroslar Mevkii'nin öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana - 35°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzeyi yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya - 30°C - Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Burdur - 36°C - Parçalı ve az bulutlu
Hatay - 31°C - Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara - 34°C - Parçalı ve az bulutlu
Çankırı - 34°C - Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir - 30°C - Parçalı ve az bulutlu
Konya - 35°C - Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin (Sinop hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu - 28°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Düzce - 29°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kastamonu - 32°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak - 26°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya - 34°C - Parçalı bulutlu
Rize - 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun - 29°C - Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon - 26°C - Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum - 32°C - Parçalı ve çok bulutlu
Kars - 28°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya - 36°C - Parçalı ve az bulutlu
Van - 30°C - Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır - 42°C - Az bulutlu ve açık
Mardin - 37°C - Az bulutlu ve açık
Siirt - 40°C - Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa - 41°C - Az bulutlu ve açık
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