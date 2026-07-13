https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/sicakliklar-40-dereceyi-asiyor-4-bolgede-kisa-sureli-yagmur-etkili-olacak-1107202006.html

Sıcaklıklar 40 dereceyi aşıyor: 4 bölgede kısa süreli yağmur etkili olacak

Sıcaklıklar 40 dereceyi aşıyor: 4 bölgede kısa süreli yağmur etkili olacak

Sputnik Türkiye

Bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları güney bölgelerde 40 dereceyi aşıyor. Trakya, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz (Sinop haric)... 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T07:25+0300

2026-07-13T07:25+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 13 Temmuz hava durumu tahminlerine göre kuzey kesimleri ile Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Trakya, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz (Sinop haric), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Güneydoğu'da hava sıcaklığı 40 dereceyi aşarken diğer bölgelerde 30 derecenin üstünde seyredecek. MARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği, zamanla batısı parçalı çok bulutlu, Trakya ile İstanbul ve Kocaeli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Toroslar Mevkii'nin öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZAz bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin (Sinop hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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