https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/fransa-kavruluyor-fransa-bisiklet-turu-30-km-kisaltildi-pariste-cok-sayida-kisi-sen-nehrine-atladi-1107191035.html

Fransa kavruluyor: Fransa Bisiklet Turu 30 km kısaltıldı, Paris'te çok sayıda kişi Sen Nehri'ne atladı

Fransa kavruluyor: Fransa Bisiklet Turu 30 km kısaltıldı, Paris'te çok sayıda kişi Sen Nehri'ne atladı

Sputnik Türkiye

Etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 113. Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 9. etap parkurunun 30 kilometre kısaltıldığı bildirildi. Ayrıca Paris'te... 12.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-12T10:30+0300

2026-07-12T10:30+0300

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Aşırı sıcaklar nedeniyle Fransa Bisiklet Turu'nun 9. etap parkuru kısaltıldı.Etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 113. Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 9. etap parkurunun 30 kilometre kısaltıldığı bildirildi.113. Fransa Bisiklet Turu kısaltıldıTour de France'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, 113. Fransa Bisiklet Turu'nun yarın Correze vilayetinde düzenlenecek 9. etap parkurunda aşırı sıcaklar sebebiyle değişikliğe gidildi.Aşırı sıcaklar yüzünden kırmızı alarm verilen Correze vilayetine bağlı Malemort ile Ussel şehirleri arasında düzenlenmesi planlanan 9. etap parkuru, 185,5 kilometreden 155,5 kilometreye indirildi.Turun organizatörleri, yarınki parkuru 30 kilometre kısaltma kararının olağanüstü hava koşulları nedeniyle gerekli hale geldiğini belirterek, bu kararla etabın vilayetteki kırmızı alarm seviyesine uygun koşullarda gerçekleşmesinin hedeflendiğini duyurdu.Öte yandan yerel basın, Fransa Bisiklet Turu tarihinde ilk defa aşırı sıcaklık kaynaklı böyle bir değişikliğin yapıldığını bildirdi.Sen Nehri'nde serinledilerFransa'nın başkenti Paris'te etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle çok sayıda kişi Sen Nehri'ndeki Bras Marie yüzme alanında serinledi.

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