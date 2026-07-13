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Şanlıurfa'da alışveriş merkezi otoparkındaki karavanda İsviçre vatandaşı olduğu belirlenen bir kişi ölü bulundu
Şanlıurfa'da alışveriş merkezi otoparkındaki karavanda İsviçre vatandaşı olduğu belirlenen bir kişi ölü bulundu
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, alışveriş merkezi otoparkında park halindeki karavanda İsviçre uyruklu bir kişi ölü olarak bulundu. 13.07.2026, Sputnik Türkiye
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Eyyübiye'de Karakoyunlu Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi otoparkında park halindeki karavanda bulunan 47 yaşındaki İsviçre vatandaşı Alexander Johannes Moor'u hareketsiz görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Moor'un hayatını kaybettiği belirlendi.Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Moor'un cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/tarihi-gecmis-urun-satti-zincir-market-7-gun-kapatildi-1107221319.html
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i̇sviçre, karavan , şanlıurfa
i̇sviçre, karavan , şanlıurfa

Şanlıurfa'da alışveriş merkezi otoparkındaki karavanda İsviçre vatandaşı olduğu belirlenen bir kişi ölü bulundu

20:31 13.07.2026
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, alışveriş merkezi otoparkında park halindeki karavanda İsviçre uyruklu bir kişi ölü olarak bulundu.
Eyyübiye'de Karakoyunlu Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi otoparkında park halindeki karavanda bulunan 47 yaşındaki İsviçre vatandaşı Alexander Johannes Moor'u hareketsiz görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Moor'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Moor'un cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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