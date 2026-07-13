https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/sanliurfada-alisveris-merkezi-otoparkindaki-karavanda-isvicre-vatandasi-oldugu-belirlenen-bir-kisi-1107225336.html

Şanlıurfa'da alışveriş merkezi otoparkındaki karavanda İsviçre vatandaşı olduğu belirlenen bir kişi ölü bulundu

Şanlıurfa'da alışveriş merkezi otoparkındaki karavanda İsviçre vatandaşı olduğu belirlenen bir kişi ölü bulundu

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, alışveriş merkezi otoparkında park halindeki karavanda İsviçre uyruklu bir kişi ölü olarak bulundu. 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T20:31+0300

2026-07-13T20:31+0300

2026-07-13T20:31+0300

türki̇ye

i̇sviçre

karavan

şanlıurfa

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Eyyübiye'de Karakoyunlu Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi otoparkında park halindeki karavanda bulunan 47 yaşındaki İsviçre vatandaşı Alexander Johannes Moor'u hareketsiz görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Moor'un hayatını kaybettiği belirlendi.Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Moor'un cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/tarihi-gecmis-urun-satti-zincir-market-7-gun-kapatildi-1107221319.html

türki̇ye

i̇sviçre

şanlıurfa

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