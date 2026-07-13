https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/sanliurfada-alisveris-merkezi-otoparkindaki-karavanda-isvicre-vatandasi-oldugu-belirlenen-bir-kisi-1107225336.html
Şanlıurfa'da alışveriş merkezi otoparkındaki karavanda İsviçre vatandaşı olduğu belirlenen bir kişi ölü bulundu
Şanlıurfa'da alışveriş merkezi otoparkındaki karavanda İsviçre vatandaşı olduğu belirlenen bir kişi ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, alışveriş merkezi otoparkında park halindeki karavanda İsviçre uyruklu bir kişi ölü olarak bulundu. 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T20:31+0300
2026-07-13T20:31+0300
2026-07-13T20:31+0300
türki̇ye
i̇sviçre
karavan
şanlıurfa
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Eyyübiye'de Karakoyunlu Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi otoparkında park halindeki karavanda bulunan 47 yaşındaki İsviçre vatandaşı Alexander Johannes Moor'u hareketsiz görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Moor'un hayatını kaybettiği belirlendi.Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Moor'un cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/tarihi-gecmis-urun-satti-zincir-market-7-gun-kapatildi-1107221319.html
türki̇ye
i̇sviçre
şanlıurfa
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i̇sviçre, karavan , şanlıurfa
i̇sviçre, karavan , şanlıurfa
Şanlıurfa'da alışveriş merkezi otoparkındaki karavanda İsviçre vatandaşı olduğu belirlenen bir kişi ölü bulundu
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, alışveriş merkezi otoparkında park halindeki karavanda İsviçre uyruklu bir kişi ölü olarak bulundu.
Eyyübiye'de Karakoyunlu Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi otoparkında park halindeki karavanda bulunan 47 yaşındaki İsviçre vatandaşı Alexander Johannes Moor'u hareketsiz görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Moor'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Moor'un cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.