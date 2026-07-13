https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/rusyada-askeri-havalimanlarina-yonelik-iha-saldiri-girisimi-engellendi-1107203959.html
Rusya’da askeri havalimanlarına yönelik İHA saldırı girişimi engellendi
Rusya’da askeri havalimanlarına yönelik İHA saldırı girişimi engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ülkenin Amur ve Çelyabinsk bölgelerindeki askeri havalimanlarına FPV dronlarıyla düzenlemeyi planlanan geniş kapsamlı bir... 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T09:04+0300
2026-07-13T09:04+0300
2026-07-13T09:05+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
amur
çelyabinsk
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
savunma bakanlığı
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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FSB tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna istihbarat servislerinin Rus askeri altyapısına yönelik planladığı geniş kapsamlı bir operasyonun önüne geçildiği duyuruldu. Rusya’nın Amur Bölgesindeki ‘Ukrainka’ ve Çelyabinsk Bölgesindeki ‘Şagol’ askeri havalimanlarını hedef alan FPV dronsaldırılarının, önceden elde edilen istihbarat sayesinde engellendiği bildirildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:FSB, daha önce yaptığı bir diğer açıklamada da Ukrayna özel servislerinin, “Batılı koordinatörlerin doğrudan katılımıyla”, Rusya'nın askeri altyapı tesislerine, savunma sanayisinin önde gelen işletmelerinden birine ve Savunma Bakanlığı personeline yönelik insansız hava araçlarıyla büyük ölçekli sabotaj ve saldırı girişimlerindebulunduğunu iddia etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/rus-ordusu-ukraynada-limanlari-vurdu-1107203011.html
rusya
ukrayna
amur
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rusya, ukrayna, amur, çelyabinsk, rusya federal güvenlik servisi (fsb), savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, amur, çelyabinsk, rusya federal güvenlik servisi (fsb), savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rusya’da askeri havalimanlarına yönelik İHA saldırı girişimi engellendi
09:04 13.07.2026 (güncellendi: 09:05 13.07.2026)
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ülkenin Amur ve Çelyabinsk bölgelerindeki askeri havalimanlarına FPV dronlarıyla düzenlemeyi planlanan geniş kapsamlı bir saldırı girişiminin istihbarat çalışmaları sonucu engellendiğini belirtti.
FSB tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna istihbarat servislerinin Rus askeri altyapısına yönelik planladığı geniş kapsamlı bir operasyonun önüne geçildiği duyuruldu. Rusya’nın Amur Bölgesindeki ‘Ukrainka’ ve Çelyabinsk Bölgesindeki ‘Şagol’ askeri havalimanlarını hedef alan FPV dronsaldırılarının, önceden elde edilen istihbarat sayesinde engellendiği bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Federal Güvenlik Servisi birimleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Ukrayna özel servislerinin Amur ve Çelyabinsk bölgelerindeki askeri havalimanlarına yönelik geniş kapsamlı saldırılar hazırladığına dair önleyici bilgiler elde edildi. Bu kapsamda, harp başlıklarıyla donatılmış FPV dronlarının ve mobil yer kontrol istasyonlarının, uçak tipi insansız hava araçları ve aerostatlar (balonlar) içerisindeki konteynerlerle Bryansk bölgesi üzerinden Rusya topraklarına sokulduğu tespit edildi."
FSB, daha önce yaptığı bir diğer açıklamada da Ukrayna özel servislerinin, “Batılı koordinatörlerin doğrudan katılımıyla”, Rusya'nın askeri altyapı tesislerine, savunma sanayisinin önde gelen işletmelerinden birine ve Savunma Bakanlığı personeline yönelik insansız hava araçlarıyla büyük ölçekli sabotaj ve saldırı girişimlerindebulunduğunu iddia etmişti.