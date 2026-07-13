https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/rusyada-askeri-havalimanlarina-yonelik-iha-saldiri-girisimi-engellendi-1107203959.html

Rusya’da askeri havalimanlarına yönelik İHA saldırı girişimi engellendi

Rusya’da askeri havalimanlarına yönelik İHA saldırı girişimi engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ülkenin Amur ve Çelyabinsk bölgelerindeki askeri havalimanlarına FPV dronlarıyla düzenlemeyi planlanan geniş kapsamlı bir... 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T09:04+0300

2026-07-13T09:04+0300

2026-07-13T09:05+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

amur

çelyabinsk

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

savunma bakanlığı

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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FSB tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna istihbarat servislerinin Rus askeri altyapısına yönelik planladığı geniş kapsamlı bir operasyonun önüne geçildiği duyuruldu. Rusya’nın Amur Bölgesindeki ‘Ukrainka’ ve Çelyabinsk Bölgesindeki ‘Şagol’ askeri havalimanlarını hedef alan FPV dronsaldırılarının, önceden elde edilen istihbarat sayesinde engellendiği bildirildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:FSB, daha önce yaptığı bir diğer açıklamada da Ukrayna özel servislerinin, “Batılı koordinatörlerin doğrudan katılımıyla”, Rusya'nın askeri altyapı tesislerine, savunma sanayisinin önde gelen işletmelerinden birine ve Savunma Bakanlığı personeline yönelik insansız hava araçlarıyla büyük ölçekli sabotaj ve saldırı girişimlerindebulunduğunu iddia etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/rus-ordusu-ukraynada-limanlari-vurdu-1107203011.html

rusya

ukrayna

amur

çelyabinsk

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Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, amur, çelyabinsk, rusya federal güvenlik servisi (fsb), savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)