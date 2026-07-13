https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/rus-ordusu-ukraynada-limanlari-vurdu-1107203011.html

Rus ordusu Ukrayna’da limanları vurdu

Rus ordusu Ukrayna’da limanları vurdu

Sputnik Türkiye

Ukrayna’daki limanlara gece saldırı düzenlendi. Çernomorsk’ta askeri kargo, yakıt ve yağlayıcı madde depolayan altyapı tesisleri vuruldu. 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T08:21+0300

2026-07-13T08:21+0300

2026-07-13T08:21+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

rusya savunma bakanlığı

odessa

özel askeri harekat

rus silahlı kuvvetleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/18/1095648155_0:36:1151:683_1920x0_80_0_0_6ffc993d143eacdd2078476fafc23bde.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik yeni grup saldırısı düzenlendiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasında, “Rus Silahlı Kuvvetleri dün gece Ukrayna limanlarına yönelik saldırılarına devam etti. Uzun menzilli havadan fırlatılan hassas silahlar ve saldırı dronları kullanılarak gerçekleştirilen grup saldırısı sonucunda, Odessa Bölgesindeki Çornomorsk limanında askeri kargo, yakıt ve yağlayıcı maddelerin yüklenmesi ve depolanması için kullanılan liman altyapı tesisleri vuruldu” ifadesi kullandı.Ukrayna ordusunun Rusya’daki sivil hedeflere yönelik gerçekleştirdiği terör saldırılarına karşılık olarak Rus ordusu Ukrayna’da sadece askeri hedeflere hassas silahlarla saldırılar düzenliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/abd---iran-son-durum-abd-140-hedefi-vurdu-iran-abd-uslerini-hedef-aldi-1107202677.html

rusya

ukrayna

odessa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, odessa, özel askeri harekat, rus silahlı kuvvetleri