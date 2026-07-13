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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/rus-ordusu-ukraynada-limanlari-vurdu-1107203011.html
Rus ordusu Ukrayna’da limanları vurdu
Rus ordusu Ukrayna’da limanları vurdu
Sputnik Türkiye
Ukrayna’daki limanlara gece saldırı düzenlendi. Çernomorsk’ta askeri kargo, yakıt ve yağlayıcı madde depolayan altyapı tesisleri vuruldu. 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T08:21+0300
2026-07-13T08:21+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
odessa
özel askeri harekat
rus silahlı kuvvetleri
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik yeni grup saldırısı düzenlendiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasında, “Rus Silahlı Kuvvetleri dün gece Ukrayna limanlarına yönelik saldırılarına devam etti. Uzun menzilli havadan fırlatılan hassas silahlar ve saldırı dronları kullanılarak gerçekleştirilen grup saldırısı sonucunda, Odessa Bölgesindeki Çornomorsk limanında askeri kargo, yakıt ve yağlayıcı maddelerin yüklenmesi ve depolanması için kullanılan liman altyapı tesisleri vuruldu” ifadesi kullandı.Ukrayna ordusunun Rusya’daki sivil hedeflere yönelik gerçekleştirdiği terör saldırılarına karşılık olarak Rus ordusu Ukrayna’da sadece askeri hedeflere hassas silahlarla saldırılar düzenliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/abd---iran-son-durum-abd-140-hedefi-vurdu-iran-abd-uslerini-hedef-aldi-1107202677.html
rusya
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, odessa, özel askeri harekat, rus silahlı kuvvetleri
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, odessa, özel askeri harekat, rus silahlı kuvvetleri

Rus ordusu Ukrayna’da limanları vurdu

08:21 13.07.2026
© Fotoğraf : Rusya Savunma BakanlığıUkrayna ordusunun altyapısına yönelik füze saldırısı
Ukrayna ordusunun altyapısına yönelik füze saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı
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Ukrayna’daki limanlara gece saldırı düzenlendi. Çernomorsk’ta askeri kargo, yakıt ve yağlayıcı madde depolayan altyapı tesisleri vuruldu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik yeni grup saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, “Rus Silahlı Kuvvetleri dün gece Ukrayna limanlarına yönelik saldırılarına devam etti. Uzun menzilli havadan fırlatılan hassas silahlar ve saldırı dronları kullanılarak gerçekleştirilen grup saldırısı sonucunda, Odessa Bölgesindeki Çornomorsk limanında askeri kargo, yakıt ve yağlayıcı maddelerin yüklenmesi ve depolanması için kullanılan liman altyapı tesisleri vuruldu” ifadesi kullandı.
Ukrayna ordusunun Rusya’daki sivil hedeflere yönelik gerçekleştirdiği terör saldırılarına karşılık olarak Rus ordusu Ukrayna’da sadece askeri hedeflere hassas silahlarla saldırılar düzenliyor.
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