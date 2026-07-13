https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/rusya-cocuk-haklari-komiseri-ukrayna-catismasinda-350ye-yakin-cocuk-hayatini-kaybetti-1107224609.html
Rusya Çocuk Hakları Komiseri: Ukrayna çatışmasında 350’ye yakın çocuk hayatını kaybetti
Rusya Çocuk Hakları Komiseri: Ukrayna çatışmasında 350’ye yakın çocuk hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Rusya Çocuk Hakları Komiseri Lvova-Belova, Ukrayna ile yaşanan silahlı çatışma sırasında şimdiye kadar 350’ye yakın çocuğun hayatını kaybettiğini, 1.606... 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T19:16+0300
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lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
mariya lvova belova
i̇ha
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Rusya Devlet Başkanlığı Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova, Rusya'nın AGİT Daimi Temsilciliği'nde düzenlenen 'Kaçırılan Ukraynalı Çocuklar Efsanesi: Batı Propagandasını İfşa Etme' adlı yuvarlak masa toplantısında konuştu.Rus yetkili, Ukrayna ile yaşanan silahlı çatışma sırasında şimdiye kadar 346 çocuğun hayatını kaybettiğini, 1.606 çocuğun yaralandığını ifade etti.Lvova-Belova’ya göre, Kiev rejiminin temsilcileri 2014'ten bu yana Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde (LHC) aralarında küçük yaştakilerin de bulunduğu sivillere karşı çok sayıda suça karıştı. Rus yetkili, Ukrayna'nın bunu terörle mücadele operasyonu olarak adlandırdığının, ancak kendi vatandaşlarını yok etmeye yönelik bir savaş yürüttüğünün altını çizdi.Çocuk Hakları Komiseri, ofisine insansız hava araçları (İHA) saldırıları sonucu ölen ve yaralanan çocuklarla ilgili bildirimlerin her gün geldiğini, bu nedenle Rusya'nın uluslararası toplumun bu gerçeklerden haberdar olmasını sağlamasının önemli olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/lukasenko-ukrayna-ordusunun-belaruslu-cocuklari-tasiyan-otobuse-duzenledigi-saldiriyi-provokasyon-1106611231.html
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rusya, kiev, ukrayna, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donetsk halk cumhuriyeti (dhc), mariya lvova belova, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, kiev, ukrayna, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donetsk halk cumhuriyeti (dhc), mariya lvova belova, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rusya Çocuk Hakları Komiseri: Ukrayna çatışmasında 350’ye yakın çocuk hayatını kaybetti
Rusya Çocuk Hakları Komiseri Lvova-Belova, Ukrayna ile yaşanan silahlı çatışma sırasında şimdiye kadar 350’ye yakın çocuğun hayatını kaybettiğini, 1.606 çocuğun yaralandığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanlığı Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova, Rusya'nın AGİT Daimi Temsilciliği'nde düzenlenen 'Kaçırılan Ukraynalı Çocuklar Efsanesi: Batı Propagandasını İfşa Etme' adlı yuvarlak masa toplantısında konuştu.
Rus yetkili, Ukrayna ile yaşanan silahlı çatışma sırasında şimdiye kadar 346 çocuğun hayatını kaybettiğini, 1.606 çocuğun yaralandığını ifade etti.
Lvova-Belova’ya göre, Kiev rejiminin temsilcileri 2014'ten bu yana Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde (LHC) aralarında küçük yaştakilerin de bulunduğu sivillere karşı çok sayıda suça karıştı. Rus yetkili, Ukrayna'nın bunu terörle mücadele operasyonu olarak adlandırdığının, ancak kendi vatandaşlarını yok etmeye yönelik bir savaş yürüttüğünün altını çizdi.
Çocuk Hakları Komiseri, ofisine insansız hava araçları (İHA) saldırıları sonucu ölen ve yaralanan çocuklarla ilgili bildirimlerin her gün geldiğini, bu nedenle Rusya'nın uluslararası toplumun bu gerçeklerden haberdar olmasını sağlamasının önemli olduğunu vurguladı.