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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/rusya-cocuk-haklari-komiseri-ukrayna-catismasinda-350ye-yakin-cocuk-hayatini-kaybetti-1107224609.html
Rusya Çocuk Hakları Komiseri: Ukrayna çatışmasında 350’ye yakın çocuk hayatını kaybetti
Rusya Çocuk Hakları Komiseri: Ukrayna çatışmasında 350’ye yakın çocuk hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Rusya Çocuk Hakları Komiseri Lvova-Belova, Ukrayna ile yaşanan silahlı çatışma sırasında şimdiye kadar 350’ye yakın çocuğun hayatını kaybettiğini, 1.606... 13.07.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Devlet Başkanlığı Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova, Rusya'nın AGİT Daimi Temsilciliği'nde düzenlenen 'Kaçırılan Ukraynalı Çocuklar Efsanesi: Batı Propagandasını İfşa Etme' adlı yuvarlak masa toplantısında konuştu.Rus yetkili, Ukrayna ile yaşanan silahlı çatışma sırasında şimdiye kadar 346 çocuğun hayatını kaybettiğini, 1.606 çocuğun yaralandığını ifade etti.Lvova-Belova’ya göre, Kiev rejiminin temsilcileri 2014'ten bu yana Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde (LHC) aralarında küçük yaştakilerin de bulunduğu sivillere karşı çok sayıda suça karıştı. Rus yetkili, Ukrayna'nın bunu terörle mücadele operasyonu olarak adlandırdığının, ancak kendi vatandaşlarını yok etmeye yönelik bir savaş yürüttüğünün altını çizdi.Çocuk Hakları Komiseri, ofisine insansız hava araçları (İHA) saldırıları sonucu ölen ve yaralanan çocuklarla ilgili bildirimlerin her gün geldiğini, bu nedenle Rusya'nın uluslararası toplumun bu gerçeklerden haberdar olmasını sağlamasının önemli olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/lukasenko-ukrayna-ordusunun-belaruslu-cocuklari-tasiyan-otobuse-duzenledigi-saldiriyi-provokasyon-1106611231.html
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kiev
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rusya, kiev, ukrayna, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donetsk halk cumhuriyeti (dhc), mariya lvova belova, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Rusya Çocuk Hakları Komiseri: Ukrayna çatışmasında 350’ye yakın çocuk hayatını kaybetti

19:16 13.07.2026
© Sputnik / Алексей НикольскийRusya Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova
Rusya Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
© Sputnik / Алексей Никольский
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Rusya Çocuk Hakları Komiseri Lvova-Belova, Ukrayna ile yaşanan silahlı çatışma sırasında şimdiye kadar 350’ye yakın çocuğun hayatını kaybettiğini, 1.606 çocuğun yaralandığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanlığı Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova, Rusya'nın AGİT Daimi Temsilciliği'nde düzenlenen 'Kaçırılan Ukraynalı Çocuklar Efsanesi: Batı Propagandasını İfşa Etme' adlı yuvarlak masa toplantısında konuştu.
Rus yetkili, Ukrayna ile yaşanan silahlı çatışma sırasında şimdiye kadar 346 çocuğun hayatını kaybettiğini, 1.606 çocuğun yaralandığını ifade etti.
Lvova-Belova’ya göre, Kiev rejiminin temsilcileri 2014'ten bu yana Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde (LHC) aralarında küçük yaştakilerin de bulunduğu sivillere karşı çok sayıda suça karıştı. Rus yetkili, Ukrayna'nın bunu terörle mücadele operasyonu olarak adlandırdığının, ancak kendi vatandaşlarını yok etmeye yönelik bir savaş yürüttüğünün altını çizdi.
Çocuk Hakları Komiseri, ofisine insansız hava araçları (İHA) saldırıları sonucu ölen ve yaralanan çocuklarla ilgili bildirimlerin her gün geldiğini, bu nedenle Rusya'nın uluslararası toplumun bu gerçeklerden haberdar olmasını sağlamasının önemli olduğunu vurguladı.
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