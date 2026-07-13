https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/rusya-cocuk-haklari-komiseri-ukrayna-catismasinda-350ye-yakin-cocuk-hayatini-kaybetti-1107224609.html

Rusya Çocuk Hakları Komiseri: Ukrayna çatışmasında 350’ye yakın çocuk hayatını kaybetti

Rusya Çocuk Hakları Komiseri: Ukrayna çatışmasında 350’ye yakın çocuk hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Rusya Çocuk Hakları Komiseri Lvova-Belova, Ukrayna ile yaşanan silahlı çatışma sırasında şimdiye kadar 350’ye yakın çocuğun hayatını kaybettiğini, 1.606... 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T19:16+0300

2026-07-13T19:16+0300

2026-07-13T19:16+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

kiev

ukrayna

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

mariya lvova belova

i̇ha

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Devlet Başkanlığı Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova, Rusya'nın AGİT Daimi Temsilciliği'nde düzenlenen 'Kaçırılan Ukraynalı Çocuklar Efsanesi: Batı Propagandasını İfşa Etme' adlı yuvarlak masa toplantısında konuştu.Rus yetkili, Ukrayna ile yaşanan silahlı çatışma sırasında şimdiye kadar 346 çocuğun hayatını kaybettiğini, 1.606 çocuğun yaralandığını ifade etti.Lvova-Belova’ya göre, Kiev rejiminin temsilcileri 2014'ten bu yana Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde (LHC) aralarında küçük yaştakilerin de bulunduğu sivillere karşı çok sayıda suça karıştı. Rus yetkili, Ukrayna'nın bunu terörle mücadele operasyonu olarak adlandırdığının, ancak kendi vatandaşlarını yok etmeye yönelik bir savaş yürüttüğünün altını çizdi.Çocuk Hakları Komiseri, ofisine insansız hava araçları (İHA) saldırıları sonucu ölen ve yaralanan çocuklarla ilgili bildirimlerin her gün geldiğini, bu nedenle Rusya'nın uluslararası toplumun bu gerçeklerden haberdar olmasını sağlamasının önemli olduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/lukasenko-ukrayna-ordusunun-belaruslu-cocuklari-tasiyan-otobuse-duzenledigi-saldiriyi-provokasyon-1106611231.html

rusya

kiev

ukrayna

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

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rusya, kiev, ukrayna, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donetsk halk cumhuriyeti (dhc), mariya lvova belova, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)