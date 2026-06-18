https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/lukasenko-ukrayna-ordusunun-belaruslu-cocuklari-tasiyan-otobuse-duzenledigi-saldiriyi-provokasyon-1106611231.html
Lukaşenko, Ukrayna ordusunun Belaruslu çocukları taşıyan otobüse düzenlediği saldırıyı provokasyon olarak nitelendirdi
Lukaşenko, Ukrayna ordusunun Belaruslu çocukları taşıyan otobüse düzenlediği saldırıyı provokasyon olarak nitelendirdi
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Belarus lideri Lukaşenko, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Bryansk Bölgesi'nde Belaruslu çocukları taşıyan otobüse düzenlediği saldırıyı provokasyon olarak... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T12:44+0300
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aleksandr lukaşenko
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Minsk’in otobüse Ukrayna menşeli bir insansız hava aracının (İHA) saldırdığı gerçeğini net bir şekilde tespit ettiğini belirtti.Lukaşenko, Belarus'un Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin otobüse düzenlediği saldırıyla ilgili olarak Kiev'den dürüst bir cevap beklediğini ve her şeye rağmen gerçeği ortaya çıkaracağını vurguladı.Belarus lideri, saldırıya ilişkin ayrıca, "Bu bir terör saldırısı bile değil, düpedüz faşizmdir" ifadesini kullandı.Lukaşenko, Belarus-Ukrayna sınırının ‘daha önce hiç olmadığı kadar kızıştığını’ ve sıkı bir şekilde savunulması gerektiğini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/ukrayna-ordusu-bryansk-bolgesinde-belarus-cocuk-futbol-takimini-tasiyan-bir-otobusu-vurdu-1106574426.html
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belarus, minsk, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, aleksandr lukaşenko, ukrayna, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), bryansk, saldırı, rusya, ukrayna silahlı kuvvetleri
belarus, minsk, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, aleksandr lukaşenko, ukrayna, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), bryansk, saldırı, rusya, ukrayna silahlı kuvvetleri
Lukaşenko, Ukrayna ordusunun Belaruslu çocukları taşıyan otobüse düzenlediği saldırıyı provokasyon olarak nitelendirdi
12:44 18.06.2026 (güncellendi: 13:10 18.06.2026)
Belarus lideri Lukaşenko, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Bryansk Bölgesi'nde Belaruslu çocukları taşıyan otobüse düzenlediği saldırıyı provokasyon olarak nitelendirdi.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Minsk’in otobüse Ukrayna menşeli bir insansız hava aracının (İHA) saldırdığı gerçeğini net bir şekilde tespit ettiğini belirtti.
Lukaşenko, Belarus'un Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin otobüse düzenlediği saldırıyla ilgili olarak Kiev'den dürüst bir cevap beklediğini ve her şeye rağmen gerçeği ortaya çıkaracağını vurguladı.
Birileri bizi kışkırtıp savaşa sürüklemeye kalkışıyorsa, bunu yapmaya çalışanların sonu kötü olur diye düşünüyorum.
Belarus lideri, saldırıya ilişkin ayrıca, "Bu bir terör saldırısı bile değil, düpedüz faşizmdir" ifadesini kullandı.
Lukaşenko, Belarus-Ukrayna sınırının ‘daha önce hiç olmadığı kadar kızıştığını’ ve sıkı bir şekilde savunulması gerektiğini sözlerine ekledi.