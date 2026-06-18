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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/lukasenko-ukrayna-ordusunun-belaruslu-cocuklari-tasiyan-otobuse-duzenledigi-saldiriyi-provokasyon-1106611231.html
Lukaşenko, Ukrayna ordusunun Belaruslu çocukları taşıyan otobüse düzenlediği saldırıyı provokasyon olarak nitelendirdi
Lukaşenko, Ukrayna ordusunun Belaruslu çocukları taşıyan otobüse düzenlediği saldırıyı provokasyon olarak nitelendirdi
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Belarus lideri Lukaşenko, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Bryansk Bölgesi'nde Belaruslu çocukları taşıyan otobüse düzenlediği saldırıyı provokasyon olarak... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
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belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko
aleksandr lukaşenko
ukrayna
i̇ha
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
bryansk
saldırı
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Minsk’in otobüse Ukrayna menşeli bir insansız hava aracının (İHA) saldırdığı gerçeğini net bir şekilde tespit ettiğini belirtti.Lukaşenko, Belarus'un Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin otobüse düzenlediği saldırıyla ilgili olarak Kiev'den dürüst bir cevap beklediğini ve her şeye rağmen gerçeği ortaya çıkaracağını vurguladı.Belarus lideri, saldırıya ilişkin ayrıca, "Bu bir terör saldırısı bile değil, düpedüz faşizmdir" ifadesini kullandı.Lukaşenko, Belarus-Ukrayna sınırının ‘daha önce hiç olmadığı kadar kızıştığını’ ve sıkı bir şekilde savunulması gerektiğini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/ukrayna-ordusu-bryansk-bolgesinde-belarus-cocuk-futbol-takimini-tasiyan-bir-otobusu-vurdu-1106574426.html
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belarus, minsk, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, aleksandr lukaşenko, ukrayna, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), bryansk, saldırı, rusya, ukrayna silahlı kuvvetleri
belarus, minsk, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, aleksandr lukaşenko, ukrayna, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), bryansk, saldırı, rusya, ukrayna silahlı kuvvetleri

Lukaşenko, Ukrayna ordusunun Belaruslu çocukları taşıyan otobüse düzenlediği saldırıyı provokasyon olarak nitelendirdi

12:44 18.06.2026 (güncellendi: 13:10 18.06.2026)
© Fotoğraf : Вячеслав ПрокофьевBelarus lideri Aleksandr Lukaşenko
Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
© Fotoğraf : Вячеслав Прокофьев
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Belarus lideri Lukaşenko, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Bryansk Bölgesi'nde Belaruslu çocukları taşıyan otobüse düzenlediği saldırıyı provokasyon olarak nitelendirdi.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Minsk’in otobüse Ukrayna menşeli bir insansız hava aracının (İHA) saldırdığı gerçeğini net bir şekilde tespit ettiğini belirtti.
Lukaşenko, Belarus'un Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin otobüse düzenlediği saldırıyla ilgili olarak Kiev'den dürüst bir cevap beklediğini ve her şeye rağmen gerçeği ortaya çıkaracağını vurguladı.

Birileri bizi kışkırtıp savaşa sürüklemeye kalkışıyorsa, bunu yapmaya çalışanların sonu kötü olur diye düşünüyorum.

Belarus lideri, saldırıya ilişkin ayrıca, "Bu bir terör saldırısı bile değil, düpedüz faşizmdir" ifadesini kullandı.
Lukaşenko, Belarus-Ukrayna sınırının ‘daha önce hiç olmadığı kadar kızıştığını’ ve sıkı bir şekilde savunulması gerektiğini sözlerine ekledi.
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Ukrayna ordusu, Bryansk Bölgesi’nde Belarus çocuk futbol takımını taşıyan bir otobüsü vurdu
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