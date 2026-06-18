https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/lukasenko-ukrayna-ordusunun-belaruslu-cocuklari-tasiyan-otobuse-duzenledigi-saldiriyi-provokasyon-1106611231.html

Lukaşenko, Ukrayna ordusunun Belaruslu çocukları taşıyan otobüse düzenlediği saldırıyı provokasyon olarak nitelendirdi

Lukaşenko, Ukrayna ordusunun Belaruslu çocukları taşıyan otobüse düzenlediği saldırıyı provokasyon olarak nitelendirdi

Sputnik Türkiye

Belarus lideri Lukaşenko, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Bryansk Bölgesi'nde Belaruslu çocukları taşıyan otobüse düzenlediği saldırıyı provokasyon olarak... 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T12:44+0300

2026-06-18T12:44+0300

2026-06-18T13:10+0300

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belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko

aleksandr lukaşenko

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i̇ha

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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Minsk’in otobüse Ukrayna menşeli bir insansız hava aracının (İHA) saldırdığı gerçeğini net bir şekilde tespit ettiğini belirtti.Lukaşenko, Belarus'un Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin otobüse düzenlediği saldırıyla ilgili olarak Kiev'den dürüst bir cevap beklediğini ve her şeye rağmen gerçeği ortaya çıkaracağını vurguladı.Belarus lideri, saldırıya ilişkin ayrıca, "Bu bir terör saldırısı bile değil, düpedüz faşizmdir" ifadesini kullandı.Lukaşenko, Belarus-Ukrayna sınırının ‘daha önce hiç olmadığı kadar kızıştığını’ ve sıkı bir şekilde savunulması gerektiğini sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/ukrayna-ordusu-bryansk-bolgesinde-belarus-cocuk-futbol-takimini-tasiyan-bir-otobusu-vurdu-1106574426.html

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