https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/abd---iran-son-durum-abd-140-hedefi-vurdu-iran-abd-uslerini-hedef-aldi-1107202677.html

ABD - İran son durum: ABD 140 hedefi vurdu, İran ABD üslerini hedef aldı

ABD - İran son durum: ABD 140 hedefi vurdu, İran ABD üslerini hedef aldı

Sputnik Türkiye

İran ordusunun, devam eden ABD saldırılarına karşılık olarak bölgedeki "düşman üslerine" geniş çaplı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları başlattığı... 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T07:39+0300

2026-07-13T07:39+0300

2026-07-13T07:55+0300

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abd

i̇ran

hürmüz boğazı

ortadoğu

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İran basınına göre, İran ordusu, bölgedeki "düşman üslerine" füze ve İHA'larla geniş çaplı misilleme saldırıları gerçekleştirdi.İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:Devrim Muhafızları, karşı saldırıların devam edeceği ve Hürmüz Boğazı'nın İran'a ait olduğu uyarısında bulundu.2 gemiye müdahaleİran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan 2 gemiye müdahalede bulunulduğunu açıkladı.Bahreyn'de İran saldırısı nedeniyle sirenler çalarken yetkililer halka güvenli bölgelere gitmeleri çağrısında bulundu.Ürdün basını: İran'ın füze saldırısı nedeniyle başkent Amman'da uçuşlar askıya alındı.CENTCOM: '140 hedefi vurduk'CENTCOM, dün yaptığı açıklamada İran'a yönelik yeni başlatılan saldırılara ilişkin bilgileri paylaştı.En son açıklamasında CENTCOM şunları kaydetti: Önceki açıklamada açıklamada ise "CENTCOM kuvvetleri, bugün (ABD) doğu yakası yerel saatiyle 17.00'de, Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçiş yapan sivil denizcilere ve ticari gemilere saldırma kapasitesini zayıflatmayı sürdürmek amacıyla, İran'a yönelik yeni saldırılar başlattı." ifadelerine yer verilmişti.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), önceki açıklamasında İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırılarına karşılık düzenlediğini belirttiği son operasyonda yaklaşık 140 askeri hedefi vurduğunu duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/abd-ordusundan-irana-yeni-saldiri--1107201739.html

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