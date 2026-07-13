Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/rus-askeri-uzman-rusyanin-liman-operasyonlari-ukraynanin-lojistik-hattini-hedef-aliyor-1107221435.html
Rus askeri uzman: Rusya'nın liman operasyonları Ukrayna'nın lojistik hattını hedef alıyor
Rus askeri uzman: Rusya'nın liman operasyonları Ukrayna'nın lojistik hattını hedef alıyor
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Ukrayna limanlarına yönelik düzenlediği yoğun bombardımanların, Kiev'in Batı'dan gelen lojistik desteğini kesmeyi ve kara harekatındaki üstünlüğü... 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T17:24+0300
2026-07-13T17:24+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
rusya
donbass
sputnik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0c/1107194050_0:54:1204:731_1920x0_80_0_0_ee357c0d8638fe58af97343ca5256f72.png
Emekli Rus Deniz Albayı Vasiliy Dandıkin, Avrupa'dan Romanya üzerinden Ukrayna limanlarına aktarılan askeri sevkiyatların, Rusya'nın stratejik hedefi haline geldiğini ifade etti.Sputnik'e verdiği demeçte Ukrayna limanlarına yönelik devam eden bombardımanların temelinde Donbass hattına kadar uzanan bölgedeki Ukraynalı birliklerin mühimmat, ekipman ve yakıt ikmalini durdurma hedefi yattığını belirten Dandıkin, limanlarda imha edildiği bildirilen insansız su altı araçlarının İngiliz ve Alman yapımı olabileceğine dikkat çekti. Rus uzman, "Bu bombardıman, Rusya'nın toprakları özgürleştirmesini ve bir güvenlik tampon bölgesi oluşturmasını hızlandıracaktır" değerlendirmesinde bulundu.Askeri hedeflerin yanı sıra liman altyapısının hedef alınmasının Ukrayna'nın tahıl gibi kalemler üzerinden elde ettiği döviz gelirini kesmeyi amaçladığını anlatan Dandıkin, "Deniz ikmal kanallarını kestiğimizde, bu durum onların sahada yenilgiyle yüzleşecekleri anlamına gelir. Limanların devre dışı bırakılması Ukrayna'nın muharebe kapasitesini doğrudan etkiler" diye ekledi.Rusya Silahlı Kuvvetleri gece saatlerinde Ukrayna'daki Çernomorsk Limanı'na bombardıman düzenlemişti.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından bu gece, uzun menzilli hassas güdümlü hava silahları ve SİHA'larla grup bombardımanları gerçekleştirilmeye devam edildi. Bunun sonucunda, Çernomorsk Limanı'nda ('Çernomorsk Deniz Ticaret Limanı' devlet işletmesi) askeri amaçlı yüklerin boşaltılması ve depolanması için kullanılan liman altyapısı, akaryakıt ve yağ tankları, dolum istasyonları ve yakıt pompa istasyonu, mühimmat ve füze deposu ile konteyner taşımacılığı kontrol noktası vuruldu" denmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/ukraynali-militanlarin-harkovdaki-anit-tankini-calmasina-zaharovadan-tepki-avrupanin-barbarligi-1107217622.html
ukrayna
rusya
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0c/1107194050_80:0:1125:784_1920x0_80_0_0_9504446b93f36230e643137068f590b2.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, rusya, donbass, sputnik
ukrayna, rusya, donbass, sputnik

Rus askeri uzman: Rusya'nın liman operasyonları Ukrayna'nın lojistik hattını hedef alıyor

17:24 13.07.2026
© U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiOdessa Limanı
Odessa Limanı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
© U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Abone ol
Rusya'nın Ukrayna limanlarına yönelik düzenlediği yoğun bombardımanların, Kiev'in Batı'dan gelen lojistik desteğini kesmeyi ve kara harekatındaki üstünlüğü pekiştirmeyi amaçladığı görüşü dile getirildi.
Emekli Rus Deniz Albayı Vasiliy Dandıkin, Avrupa'dan Romanya üzerinden Ukrayna limanlarına aktarılan askeri sevkiyatların, Rusya'nın stratejik hedefi haline geldiğini ifade etti.

Sputnik'e verdiği demeçte Ukrayna limanlarına yönelik devam eden bombardımanların temelinde Donbass hattına kadar uzanan bölgedeki Ukraynalı birliklerin mühimmat, ekipman ve yakıt ikmalini durdurma hedefi yattığını belirten Dandıkin, limanlarda imha edildiği bildirilen insansız su altı araçlarının İngiliz ve Alman yapımı olabileceğine dikkat çekti.

Rus uzman, "Bu bombardıman, Rusya'nın toprakları özgürleştirmesini ve bir güvenlik tampon bölgesi oluşturmasını hızlandıracaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Askeri hedeflerin yanı sıra liman altyapısının hedef alınmasının Ukrayna'nın tahıl gibi kalemler üzerinden elde ettiği döviz gelirini kesmeyi amaçladığını anlatan Dandıkin, "Deniz ikmal kanallarını kestiğimizde, bu durum onların sahada yenilgiyle yüzleşecekleri anlamına gelir. Limanların devre dışı bırakılması Ukrayna'nın muharebe kapasitesini doğrudan etkiler" diye ekledi.

Rusya Silahlı Kuvvetleri gece saatlerinde Ukrayna'daki Çernomorsk Limanı'na bombardıman düzenlemişti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından bu gece, uzun menzilli hassas güdümlü hava silahları ve SİHA'larla grup bombardımanları gerçekleştirilmeye devam edildi. Bunun sonucunda, Çernomorsk Limanı'nda ('Çernomorsk Deniz Ticaret Limanı' devlet işletmesi) askeri amaçlı yüklerin boşaltılması ve depolanması için kullanılan liman altyapısı, akaryakıt ve yağ tankları, dolum istasyonları ve yakıt pompa istasyonu, mühimmat ve füze deposu ile konteyner taşımacılığı kontrol noktası vuruldu" denmişti.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
UKRAYNA KRİZİ
Ukraynalı militanların Harkov'daki anıt tankını çalmasına Zaharova'dan tepki: 'Avrupa'nın barbarlığı'
15:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала