Rus askeri uzman: Rusya'nın liman operasyonları Ukrayna'nın lojistik hattını hedef alıyor

Emekli Rus Deniz Albayı Vasiliy Dandıkin, Avrupa'dan Romanya üzerinden Ukrayna limanlarına aktarılan askeri sevkiyatların, Rusya'nın stratejik hedefi haline geldiğini ifade etti.



Sputnik'e verdiği demeçte Ukrayna limanlarına yönelik devam eden bombardımanların temelinde Donbass hattına kadar uzanan bölgedeki Ukraynalı birliklerin mühimmat, ekipman ve yakıt ikmalini durdurma hedefi yattığını belirten Dandıkin, limanlarda imha edildiği bildirilen insansız su altı araçlarının İngiliz ve Alman yapımı olabileceğine dikkat çekti.



Rus uzman, "Bu bombardıman, Rusya'nın toprakları özgürleştirmesini ve bir güvenlik tampon bölgesi oluşturmasını hızlandıracaktır" değerlendirmesinde bulundu.



Askeri hedeflerin yanı sıra liman altyapısının hedef alınmasının Ukrayna'nın tahıl gibi kalemler üzerinden elde ettiği döviz gelirini kesmeyi amaçladığını anlatan Dandıkin, "Deniz ikmal kanallarını kestiğimizde, bu durum onların sahada yenilgiyle yüzleşecekleri anlamına gelir. Limanların devre dışı bırakılması Ukrayna'nın muharebe kapasitesini doğrudan etkiler" diye ekledi.



Rusya Silahlı Kuvvetleri gece saatlerinde Ukrayna'daki Çernomorsk Limanı'na bombardıman düzenlemişti.



Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından bu gece, uzun menzilli hassas güdümlü hava silahları ve SİHA'larla grup bombardımanları gerçekleştirilmeye devam edildi. Bunun sonucunda, Çernomorsk Limanı'nda ('Çernomorsk Deniz Ticaret Limanı' devlet işletmesi) askeri amaçlı yüklerin boşaltılması ve depolanması için kullanılan liman altyapısı, akaryakıt ve yağ tankları, dolum istasyonları ve yakıt pompa istasyonu, mühimmat ve füze deposu ile konteyner taşımacılığı kontrol noktası vuruldu" denmişti.