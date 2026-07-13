https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/putin-rusya-ekonomisini-gelistiriyor-ordusunu-iyilestiriyor-ve-savunma-sanayinde-yeni-sonuclar-elde-1107220883.html
Putin: Rusya ekonomisini geliştiriyor, ordusunu iyileştiriyor ve savunma sanayinde yeni sonuçlar elde ediyor
Putin: Rusya ekonomisini geliştiriyor, ordusunu iyileştiriyor ve savunma sanayinde yeni sonuçlar elde ediyor
Sputnik Türkiye
Rus lider Putin, Rusya'nın ekonomisini geliştirdiğini, silahlı kuvvetlerini iyileştirdiğini ve savunma sanayinde yeni sonuçlar elde ettiğini vurguladı. 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T16:48+0300
2026-07-13T16:48+0300
2026-07-13T17:08+0300
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vladimir putin
halk cephesi
forum
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kırım
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Halk Cephesi sivil toplum kuruluşunun ‘Zafer İçin Her Şey’ adlı forumunda konuştu.Putin, Rusya'ya yönelik saldırılara aynı şekilde ve birkaç kat daha güçlü yanıt verileceğini, düşmanın bunu giderek daha güçlü bir şekilde hissedeceğini belirtti.Rus lider, Rusların gücünün tüm zorlukların ve korkuların üstesinden gelmelerinden kaynaklandığını söyledi.Putin'in yaptığı konuşmadan öne çıkan diğer başlıklar:🔹 Rus askerleri özel operasyon bölgesinde ilerleyişini sürdürüyor.🔹 Bugün Halk Cephesi'nin operasyona katılan askerler ve aileleriyle yaptığı çalışmadan daha önemli bir şey yok.🔹 Rusya, Kırım için düşmanın ulaşmasını çok zorlaştıracak bir yakıt tedarik sistemi üzerinde çalışıyor.🔹 Halkla iletişim her düzeydeki hükümet için son derece önemlidir.🔹 Halk Cephesi aktivistleri 15 yıldır her zaman Rusya'nın mücadelelerinin ön saflarında yer aldı.🔹 Rusya gelişirken kolektif Batı'nın Rus düşmanı kesimi Rusya ile savaşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/kremlin-putin-ve-trump-telefonda-gorustu-1107007036.html
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rusya, vladimir putin, halk cephesi, forum, konuşma, kırım
rusya, vladimir putin, halk cephesi, forum, konuşma, kırım
Putin: Rusya ekonomisini geliştiriyor, ordusunu iyileştiriyor ve savunma sanayinde yeni sonuçlar elde ediyor
16:48 13.07.2026 (güncellendi: 17:08 13.07.2026)
Rus lider Putin, Rusya'nın ekonomisini geliştirdiğini, silahlı kuvvetlerini iyileştirdiğini ve savunma sanayinde yeni sonuçlar elde ettiğini vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Halk Cephesi sivil toplum kuruluşunun ‘Zafer İçin Her Şey’ adlı forumunda konuştu.
Putin, Rusya'ya yönelik saldırılara aynı şekilde ve birkaç kat daha güçlü yanıt verileceğini, düşmanın bunu giderek daha güçlü bir şekilde hissedeceğini belirtti.
Rus lider, Rusların gücünün tüm zorlukların ve korkuların üstesinden gelmelerinden kaynaklandığını söyledi.
Putin'in yaptığı konuşmadan öne çıkan diğer başlıklar:
🔹 Rus askerleri özel operasyon bölgesinde ilerleyişini sürdürüyor.
🔹 Bugün Halk Cephesi'nin operasyona katılan askerler ve aileleriyle yaptığı çalışmadan daha önemli bir şey yok.
🔹 Rusya, Kırım için düşmanın ulaşmasını çok zorlaştıracak bir yakıt tedarik sistemi üzerinde çalışıyor.
🔹 Halkla iletişim her düzeydeki hükümet için son derece önemlidir.
🔹 Halk Cephesi aktivistleri 15 yıldır her zaman Rusya'nın mücadelelerinin ön saflarında yer aldı.
🔹 Rusya gelişirken kolektif Batı'nın Rus düşmanı kesimi Rusya ile savaşıyor.