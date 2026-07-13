https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/putin-rusya-ekonomisini-gelistiriyor-ordusunu-iyilestiriyor-ve-savunma-sanayinde-yeni-sonuclar-elde-1107220883.html

Putin: Rusya ekonomisini geliştiriyor, ordusunu iyileştiriyor ve savunma sanayinde yeni sonuçlar elde ediyor

Putin: Rusya ekonomisini geliştiriyor, ordusunu iyileştiriyor ve savunma sanayinde yeni sonuçlar elde ediyor

Sputnik Türkiye

Rus lider Putin, Rusya'nın ekonomisini geliştirdiğini, silahlı kuvvetlerini iyileştirdiğini ve savunma sanayinde yeni sonuçlar elde ettiğini vurguladı. 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T16:48+0300

2026-07-13T16:48+0300

2026-07-13T17:08+0300

dünya

rusya

vladimir putin

halk cephesi

forum

konuşma

kırım

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0d/1107220540_0:0:770:434_1920x0_80_0_0_25ed3c8a71b784c5d0a0985e836b229c.png

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Halk Cephesi sivil toplum kuruluşunun ‘Zafer İçin Her Şey’ adlı forumunda konuştu.Putin, Rusya'ya yönelik saldırılara aynı şekilde ve birkaç kat daha güçlü yanıt verileceğini, düşmanın bunu giderek daha güçlü bir şekilde hissedeceğini belirtti.Rus lider, Rusların gücünün tüm zorlukların ve korkuların üstesinden gelmelerinden kaynaklandığını söyledi.Putin'in yaptığı konuşmadan öne çıkan diğer başlıklar:🔹 Rus askerleri özel operasyon bölgesinde ilerleyişini sürdürüyor.🔹 Bugün Halk Cephesi'nin operasyona katılan askerler ve aileleriyle yaptığı çalışmadan daha önemli bir şey yok.🔹 Rusya, Kırım için düşmanın ulaşmasını çok zorlaştıracak bir yakıt tedarik sistemi üzerinde çalışıyor.🔹 Halkla iletişim her düzeydeki hükümet için son derece önemlidir.🔹 Halk Cephesi aktivistleri 15 yıldır her zaman Rusya'nın mücadelelerinin ön saflarında yer aldı.🔹 Rusya gelişirken kolektif Batı'nın Rus düşmanı kesimi Rusya ile savaşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/kremlin-putin-ve-trump-telefonda-gorustu-1107007036.html

rusya

kırım

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, vladimir putin, halk cephesi, forum, konuşma, kırım