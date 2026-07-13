Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/putin-rusya-ekonomisini-gelistiriyor-ordusunu-iyilestiriyor-ve-savunma-sanayinde-yeni-sonuclar-elde-1107220883.html
Putin: Rusya ekonomisini geliştiriyor, ordusunu iyileştiriyor ve savunma sanayinde yeni sonuçlar elde ediyor
Putin: Rusya ekonomisini geliştiriyor, ordusunu iyileştiriyor ve savunma sanayinde yeni sonuçlar elde ediyor
Sputnik Türkiye
Rus lider Putin, Rusya'nın ekonomisini geliştirdiğini, silahlı kuvvetlerini iyileştirdiğini ve savunma sanayinde yeni sonuçlar elde ettiğini vurguladı. 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T16:48+0300
2026-07-13T17:08+0300
dünya
rusya
vladimir putin
halk cephesi
forum
konuşma
kırım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0d/1107220540_0:0:770:434_1920x0_80_0_0_25ed3c8a71b784c5d0a0985e836b229c.png
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Halk Cephesi sivil toplum kuruluşunun ‘Zafer İçin Her Şey’ adlı forumunda konuştu.Putin, Rusya'ya yönelik saldırılara aynı şekilde ve birkaç kat daha güçlü yanıt verileceğini, düşmanın bunu giderek daha güçlü bir şekilde hissedeceğini belirtti.Rus lider, Rusların gücünün tüm zorlukların ve korkuların üstesinden gelmelerinden kaynaklandığını söyledi.Putin'in yaptığı konuşmadan öne çıkan diğer başlıklar:🔹 Rus askerleri özel operasyon bölgesinde ilerleyişini sürdürüyor.🔹 Bugün Halk Cephesi'nin operasyona katılan askerler ve aileleriyle yaptığı çalışmadan daha önemli bir şey yok.🔹 Rusya, Kırım için düşmanın ulaşmasını çok zorlaştıracak bir yakıt tedarik sistemi üzerinde çalışıyor.🔹 Halkla iletişim her düzeydeki hükümet için son derece önemlidir.🔹 Halk Cephesi aktivistleri 15 yıldır her zaman Rusya'nın mücadelelerinin ön saflarında yer aldı.🔹 Rusya gelişirken kolektif Batı'nın Rus düşmanı kesimi Rusya ile savaşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/kremlin-putin-ve-trump-telefonda-gorustu-1107007036.html
rusya
kırım
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0d/1107220540_113:0:748:476_1920x0_80_0_0_db2395988e86df4188bfb788d486ea59.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, vladimir putin, halk cephesi, forum, konuşma, kırım
rusya, vladimir putin, halk cephesi, forum, konuşma, kırım

Putin: Rusya ekonomisini geliştiriyor, ordusunu iyileştiriyor ve savunma sanayinde yeni sonuçlar elde ediyor

16:48 13.07.2026 (güncellendi: 17:08 13.07.2026)
© Sputnik / POOLRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
© Sputnik / POOL
Abone ol
Rus lider Putin, Rusya'nın ekonomisini geliştirdiğini, silahlı kuvvetlerini iyileştirdiğini ve savunma sanayinde yeni sonuçlar elde ettiğini vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Halk Cephesi sivil toplum kuruluşunun ‘Zafer İçin Her Şey’ adlı forumunda konuştu.
Putin, Rusya'ya yönelik saldırılara aynı şekilde ve birkaç kat daha güçlü yanıt verileceğini, düşmanın bunu giderek daha güçlü bir şekilde hissedeceğini belirtti.
Rus lider, Rusların gücünün tüm zorlukların ve korkuların üstesinden gelmelerinden kaynaklandığını söyledi.
Putin'in yaptığı konuşmadan öne çıkan diğer başlıklar:
🔹 Rus askerleri özel operasyon bölgesinde ilerleyişini sürdürüyor.

🔹 Bugün Halk Cephesi'nin operasyona katılan askerler ve aileleriyle yaptığı çalışmadan daha önemli bir şey yok.
🔹 Rusya, Kırım için düşmanın ulaşmasını çok zorlaştıracak bir yakıt tedarik sistemi üzerinde çalışıyor.

🔹 Halkla iletişim her düzeydeki hükümet için son derece önemlidir.

🔹 Halk Cephesi aktivistleri 15 yıldır her zaman Rusya'nın mücadelelerinin ön saflarında yer aldı.

🔹 Rusya gelişirken kolektif Batı'nın Rus düşmanı kesimi Rusya ile savaşıyor.
Donald Trump-Vladimir Putin telefon görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
DÜNYA
Kremlin: Putin ve Trump telefonda görüştü
5 Temmuz, 00:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала