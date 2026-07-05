https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/kremlin-putin-ve-trump-telefonda-gorustu-1107007036.html

Kremlin: Putin ve Trump telefonda görüştü

Kremlin: Putin ve Trump telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Amerikan tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini... 05.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-05T00:30+0300

2026-07-05T00:30+0300

2026-07-05T00:58+0300

dünya

kremlin

yuriy uşakov

vladimir putin

donald trump

telefon görüşmesi

abd

rusya

bağımsızlık günü

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yeni bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, cumartesi günü yapılan görüşmenin doğrudan Amerikan tarafının inisiyatifiyle gerçekleştiğini açıkladı. Uşakov, Putin’in mevkidaşı Donald Trump’ı ve tüm Amerikan halkını ABD’nin kuruluşunun 250. yıl dönümü dolayısıyla tebrik ettiğini belirtti. Uşakov, ayrıca Rusya ve ABD liderlerinin Ukrayna’daki çatışma, Trump’ın NATO zirvesine katılım planları, Rusya-ABD ilişkilerinin geleceği ve İran’la nükleer müzakere konularını ele aldıklarını ifade etti.Uşakov’un verdiği bilgiye göre, görüşmenin merkezinde Ukrayna’daki çatışma yer aldı. Putin, cephe hattının tamamında Rus birliklerinin ilerleyişine ilişkin “sahadaki gerçek durumu” Trump’a aktardı. Liderler, Ukrayna konusunu ABD başkanının yaklaşan NATO zirvesine katılım planları bağlamında da ele aldı. Putin, Ukrayna krizinin çözümünde siyasi ve diplomatik yolların tercih edilmesi gerektiğini, ancak bunun Rusya’nın “temel tutumları” dikkate alınarak yürütülmesi gerektiğini vurguladı.Uşakov, ABD temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’in Ukrayna dosyasında yürüttükleri arabuluculuk çabalarını sürdüreceğini belirtti. Trump’ın ise çatışma sona erdiğinde Rusya ile ABD arasında “muazzam iş birliği perspektifleri” açılacağını söylediğini aktardı.İki liderin Rusya ve ABD tarihindeki “ortak sayfaların özenle korunmasının” önemine dikkat çektiğini belirten Uşakov, Putin’in Amerikan devletinin oluşum sürecinde Rusya’nın rolünü hatırlattığını ve İkinci Dünya Savaşı yıllarındaki Moskova-Washington müttefikliğinin özellikle vurgulandığını ifade etti.Uşakov, görüşmede ayrıca Putin’in, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin tarafları tatmin edecek uzun vadeli çözümlere ulaşmasını umduğunu dile getirdiğini, Putin ve Trump’ın yakın zamanda yeniden telefonla görüşme konusunda anlaştıklarını ve Rus liderin, ABD başkanına Rusya’yı ziyaret etmesi için geçerli daveti bir kez daha hatırlattığını kaydetti.

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kremlin, yuriy uşakov, vladimir putin, donald trump, telefon görüşmesi, abd, rusya, bağımsızlık günü