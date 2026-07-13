https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/papua-yeni-ginede-65-buyuklugunde-deprem-1107212321.html
Papua Yeni Gine'de 6.5 büyüklüğünde deprem
Papua Yeni Gine'de 6.5 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Papua Yeni Gine'nin Lorengau bölgesinde 6.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirildi. 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T12:26+0300
2026-07-13T12:26+0300
2026-07-13T12:26+0300
son depremler
papua yeni gine
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/10/1106529007_0:0:2100:1181_1920x0_80_0_0_2a59a2835aed3ba02936cb97b387e366.png
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, pazartesi günü Papua Yeni Gine'nin Lorengau bölgesinde 6.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. USGS'ye göre deprem 47.8 km (29.7 mil) derinlikte gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/jurassic-park-yildizi-sam-neill-78-yasinda-hayatini-kaybetti-1107204299.html
papua yeni gine
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/10/1106529007_263:0:1838:1181_1920x0_80_0_0_5fdb504c9e7757245d0cec84382d60f5.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
papua yeni gine, deprem
Papua Yeni Gine'de 6.5 büyüklüğünde deprem
Ayrıntılar geliyor
Papua Yeni Gine'nin Lorengau bölgesinde 6.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, pazartesi günü Papua Yeni Gine'nin Lorengau bölgesinde 6.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.
USGS'ye göre deprem 47.8 km (29.7 mil) derinlikte gerçekleşti.