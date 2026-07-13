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Papua Yeni Gine'de 6.5 büyüklüğünde deprem
Papua Yeni Gine'de 6.5 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Papua Yeni Gine'nin Lorengau bölgesinde 6.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirildi. 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T12:26+0300
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son depremler
papua yeni gine
deprem
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ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, pazartesi günü Papua Yeni Gine'nin Lorengau bölgesinde 6.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. USGS'ye göre deprem 47.8 km (29.7 mil) derinlikte gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/jurassic-park-yildizi-sam-neill-78-yasinda-hayatini-kaybetti-1107204299.html
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papua yeni gine, deprem
papua yeni gine, deprem

Papua Yeni Gine'de 6.5 büyüklüğünde deprem

12:26 13.07.2026
© FotoğrafDeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
© Fotoğraf
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Papua Yeni Gine'nin Lorengau bölgesinde 6.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, pazartesi günü Papua Yeni Gine'nin Lorengau bölgesinde 6.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.
USGS'ye göre deprem 47.8 km (29.7 mil) derinlikte gerçekleşti.
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