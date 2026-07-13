https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/kongoda-ebola-alarmi-buyuyor-can-kaybi-700u-asti-dso-kuresel-risk-uyarisini-yineledi-1107213974.html

Kongo'da Ebola alarmı büyüyor: Can kaybı 700'ü aştı, DSÖ küresel risk uyarısını yineledi

Kongo'da Ebola alarmı büyüyor: Can kaybı 700'ü aştı, DSÖ küresel risk uyarısını yineledi

Sputnik Türkiye

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde etkisini sürdüren Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 702'ye yükseldi. Ülkede doğrulanan vaka sayısı 1.926... 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T13:09+0300

2026-07-13T13:09+0300

2026-07-13T13:09+0300

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Demokratik Kongo Cumhuriyeti, yeniden büyüyen Ebola salgını ile mücadele etmeyi sürdürüyor. Ülkenin İletişim ve Medya Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 702'ye ulaştı.Resmi verilere göre ülkede şimdiye kadar 1.926 doğrulanmış Ebola vakası tespit edilirken, 318 kişi tedavi edilerek iyileşti.Salgın beş ilde yakından izleniyorYetkililer, Haut-Uélé, Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Tshopo illerinde salgına karşı artırılmış gözetim ve sağlık tedbirlerinin sürdürüldüğünü bildirdi.Kongo Sağlık Bakanı Roger Kamba, cuma günü yaptığı açıklamada Tshopo ve Haut-Uélé illerinin de Ebola salgınından resmi olarak etkilenen bölgeler listesine eklendiğini duyurdu.DSÖ küresel risk uyarısını yinelediDünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 17 Mayıs'ta Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile komşu Uganda'da görülen Ebola vakaları nedeniyle uluslararası toplum için uyarıda bulunmuştu.DSÖ, salgının bölge ülkelerine yayılma riskini yüksek olarak değerlendirirken, Ebola'nın sınır aşan etkileri nedeniyle küresel sağlık açısından yakından takip edilmesi gerektiğini vurgulamıştı.Yetkililer mücadeleyi sürdürüyorKongo yönetimi, vaka tespiti, temaslı takibi ve sağlık gözetimini yoğunlaştırırken, salgının kontrol altına alınabilmesi için ulusal ve uluslararası sağlık kuruluşlarıyla koordineli çalışmaların sürdüğünü açıkladı.Uzmanlar, özellikle salgından etkilenen bölgelerde erken teşhis, izolasyon ve temaslı takibinin Ebola'nın yayılmasını önlemede kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/yeni-arastirma-dis-eti-hastaligi-kalp-kapagi-hastaligi-riskini-artirabilir-1107211436.html

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kongo, kuzey kivu, uganda, haberler, afrika, dünya sağlık örgütü (dsö)